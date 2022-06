PROVERTHA erweitert D-Sub-Portfolio mit kundenspezifischen Lösungen Pforzheim – 28. Juni 2022 – Provertha erzielt mit seinem umfassenden D-Sub-Steckverbinderprogramm erhebliche Erfolge durch maßgeschneiderte Produkte und Sonderlösungen für die Kunden, die immer häufiger angepasste Lösungen für ihre Projekte anfragen. Provertha fertigt seit über 25 Jahren D-Sub-Steckverbinder, wobei das angebotene Portfolio über die Jahre konsequent weiterentwickelt und ausgebaut wurde, inklusive der Übernahme der TMC-D-Sub-Produktfamilie von Erni, einem Anbieter für High-Performance-Lösungen auf der Kabelseite und Leiterplattenseite.



Sonderversionen mit Einlöt- und Handlöt-Anschluss für erhöhte Spannungsanforderungen



Für einen namhaften Hersteller von Hochpräzisions-Handlingsystemen wurden aus dem modularen Baukastensystem des Provertha-D-Sub-Programms mit verschiedenen Stanzwerkzeugen und Spritzgusswerkzeugen für unterschiedliche Anschlussarten die passenden Kontakte ausgewählt. Außerdem wurden Modifikationen bei Isolierkörpern mit einer Erhöhung der Luft- und Kriechstrecken realisiert. Somit erhielt der Kunde eine Lösung, die seine anspruchsvollen Anforderungen erfüllt.



Sonder-D-Sub mit geradem Pressfit-Anschluss für platzsparende Einbauhöhe in Sonderfarbe



Für einen führenden Hersteller von hochwertigen Krankenhauskommunikationsprodukten konnte Provertha einen kundenspezifischen Pressfit-D-Sub mit der speziellen Einbauhöhe 5,7 mm und einer Sonderfarbe realisieren. Durch die Modifikation eines Isolierkörpers auf die vom Kunden gewünschte geringere Einbauhöhe in Kombination mit der für seinen Einsatzfall speziellen Gehäusefarbe sowie der Auswahl des dazu passenden Pressfit-Kontaktes erhielt der Kunden die für ihn maßgeschneiderte Lösung.



Applikationsspezifische Gehäusemodifikation für Quick Lock D-Sub-Hauben



Für einen innovativen Hersteller von Energiespeichersystemen wurde für die Verkettung der Energiespeichereinschübe in einem Racksystem mit Proverthas innovativem Push-Pull-Schnellverriegelungssystem Quick Lock eine sichere selbstverriegelnde Kabel-Kabelverbindung verwirklicht, die wiederholt in Sekunden verriegelt und entriegelt werden kann. Zudem gestattet eine Modifikation am Gehäuse die einfache, schnelle Wandmontage. Provertha konnte für den Kunden dank seiner UL-zertifizierten Kabelkonfektion mit bereits konfektionierten Leitungen für den direkten Einbau im Racksystem eine wirtschaftliche Komplettlösung realisieren.



Provertha wird weiterhin anwendungsspezifische D-Sub-Lösungen für Kunden anbieten und im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern gezielt die optimalen D-Sub-Produkte auf die Anwendungen des Kunden zuschneiden.



Über PROVERTHA



Die PROVERTHA Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von PROVERTHA zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte.



