PROVERTHA präsentiert im neuen Produktkatalog viele Erweiterungen Pforzheim – 1. Dezember 2020 – Provertha erleichtert mit einem neuen Katalog die Produktsuche und bietet den Kunden viele detaillierte technische Informationen und ansprechende Produktfotos in übersichtlicher Form. Der überarbeitete und über 200 Seiten umfassende Katalog, der den Kunden und allen Interessenten als hochwertiges Druckerzeugnis in Deutsch und Englisch sowie digital zum Download auf der Homepage angeboten wird, beinhaltet als wesentliche Erweiterungen erstmals die Baureihe TMC mit High-Performance PCB D-Sub-Steckverbindern, die Baureihe M12-Mini für die Feldkonfektion in den Codierungen D, A-5 und X sowie vollgeschirmte modulare Verteilerlösungen in Zinkdruckguss für hohe Anforderungen hinsichtlich EMV und mechanischer Belastbarkeit. Mit dem Titel des neuen Katalogs untermauert Provertha seinen Unternehmensleitsatz „Fitting your application“ auch als Qualitätsversprechen gegenüber den Kunden.



Neue M12-Baureihe: Mini in der Bauform und Maxi in der Performance



Bei der Provertha M12-Mini Baureihe handelt es sich um die kompaktesten M12-Steckverbinder mit Kabelverschraubung. Diese Baureihe zeichnet sich trotz ihrer kleinen Baugröße durch extreme Schock- und Vibrationssicherheit aus und gewährleistet eine kompakte, sichere und zuverlässige Daten- und Signalübertragung. Die Leistungsfähigkeit der M12-Mini Baureihe von Provertha in A-Codierungen (5- und 8-polig) sowie B- und D-Codierung (Ethernet) wurde erst kürzlich anhand von Zertifizierungen nach einschlägigen Normen offiziell dokumentiert. Alle M12-Mini Steckverbinder verfügen damit über einen offiziellen Nachweis zur Schock- und Vibrationssicherheit sowie zur elektrischen Übertragungsleistung gemäß Prüfungen nach EN 61373, Kategorie 2, und DIN EN 61076-2.



Erweitertes D-Sub-Programm im Überblick



Bei den D-Sub-Steckverbindern ist ein guter Überblick für Kunden sehr hilfreich, da hier die Vielfalt äußerst groß ist. Mit der Übernahme des ERNI TMC Programms durch Provertha im Jahr 2019 können Provertha Kunden die optimalen Produkte nun aus einem sehr umfangreichen D-Sub-Portfolio wählen – sowohl für den Leiterplattenanschluss in SMT, THT, Pressfit oder THR als auch für den Kabelanschluss in Crimptechnologie, IDC oder als Handlötversion. D-Sub-Hauben mit dem zeitsparendem Quick Lock Push-Pull-Schnellverriegelungsystem komplettiert das Portfolio gemäß dem Slogan „Fitting your application“.



Modulare vollgeschirmte Verteilersysteme in IP 67 für ein Maximum an Flexibiltät



Die Komponenten der modularen Verteilersysteme wurden speziell für Lösungen mit hoher EMV-Sicherheit und für hohe mechanische Anforderungen bei rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Dem Anwender stehen verschiedenste Anschlussoptionen zur Verfügung, beispielsweise ein steckbarer M12- oder M8-Anschluss in den gängigen Codierungen oder ein vibrations- und torsionssicherer direkter Kabelanschluss mittels Crimpflansch- bzw. Crimphülse-System sowie eine externe Kabelklemmtechnologie für sehr kleine oder sehr große Kabeldurchmesser. Zudem ist für Kunden auf Anfrage auch eine konfektionierte „Fitting your application“ Komplettlösung mit Verguss in Schutzart IP67 erhältlich.



Katalog herunterladen oder bestellen



Mit dem neuen Katalog ist es einfach, sich einen schnellen Überblick und detaillierte Informationen zu den einzelnen Steckverbinder-Varianten zu verschaffen. Der Katalog steht auf der Provertha Website im PDF-Format kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung: https://www.provertha.de/downloads/.



Interessenten für die gedruckte Ausgabe des Katalogs können diese einfach per E-Mail bestellen: service@provertha.com

Die PROVERTHA Cables & Solutions GmbH, ein 1981 in Pforzheim gegründetes, inhabergeführtes Familienunternehmen, beschäftigt über 800 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und Ungarn. Zu den zahlreichen Kunden aus 45 Ländern zählen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Luftfahrt, Medizin und Industrieelektronik. Für Kundennähe und eine kompetente technische Beratung vor Ort sorgt ein dichtes Vertriebspartner-Netz mit mehreren Auslandsvertretungen.



Zur umfangreichen Produkt- und Leistungspalette von PROVERTHA zählen Standard- und Sondersteckverbinder mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm, individuelle Datenkabel, Kabelbäume und Leitungssätze, Komplettlösungen sowie Kunststoff-Fertigung und Werkzeugbau. Aus dem umfassenden Produktkatalog können auch kleine Bestellmengen dank eines Online-Bestell- und 24-Stunden-Lieferservices termingerecht geliefert werden. Ein QS9000-, DINISO 9001- und IATF 16949-zertifiziertes Qualitätsmanagement sowie die UL-zertifizierte Kabelkonfektion garantieren eine hohe Produktqualität. Die ISO 14001-Zertifizierung unserer Produktionsstätten gewährleistet die umweltfreundliche Herstellung unserer Produkte.



