Sabrina Cafiso neue Prokuristin bei der productware GmbH 03. Februar 2021 – Die productware GmbH, ein Electronic Manufacturing Services (EMS) Unternehmen mit Sitz in Dietzenbach, hat Anfang Januar 2021 Sabrina Cafiso Prokura erteilt. Frau Cafiso begann ihre berufliche Laufbahn bei einem Softwarehaus mit eigenem entwickelten ERP-System und Beratungsdienstleistungen. Dort war sie während ihres dualen Studiums und nach dem Master-of-Science-Abschluss im Juni 2017 im Prozessmanagement, in der Organisationsberatung und als Qualitätsmanagementbeauftragte tätig. Im November 2019 wechselte Frau Cafiso als Qualitätsmanagementbeauftragte zur productware. Zu ihren Aufgaben gehörten zunächst der Aufbau und die Einführung eines neuen integrierten Managementsystems bestehend aus Qualitäts-, Umwelt- und ESD-Management sowie zusammen mit den Fachabteilungen die Optimierung und Überarbeitung der vorhandenen Prozesse im gesamten Unternehmen. Im März 2020 übernahm sie zudem die Leitung der Logistikabteilung, welche die Bereiche Wareneingang und Versand umfasst. Mit der Vergabe der Prokura an Sabrina Cafiso würdigt die productware ihren erfolgreichen, engagierten Einsatz und erweitert ihre Handlungsvollmacht.



„Sabrina Cafiso hat sich als Leiterin des Qualitätsmanagements sowie des Logistikbereichs hervorragend eingebracht und weit über den Kreis der Mitarbeiter hinaus auch bei Kunden und Lieferanten mit ihrer hohen Kompetenz, ihrem Engagement und ihrem Auftreten viel Anerkennung erworben“, sagt Marco Balling, Geschäftsführer der productware. „Ich freue mich auf ein weiteres vertrauensvolles Miteinander und eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Frau Cafiso.“ Über die productware GmbH



Die 1988 gegründete productware GmbH mit Sitz in Dietzenbach bei Frankfurt ist ein zuverlässiger, flexibler, kompetenter und Mehrwert schaffender Electronic-Manufacturing-Services- (EMS) Partner, der seinen Kunden ein skalierbares und umfassendes Leistungsspektrum bietet. Das Unternehmen fertigt am Produktionsstandort Deutschland qualitativ hochwertige komplexe elektronische Baugruppen und Systeme in kleinen und mittleren Stückzahlen (High Mix/Low-Middle Volume). Das Leistungsspektrum umfasst dabei nicht nur die Produktion, Bestückung und Montage inklusive Test und Prüfung, sondern reicht von der Entwicklung (Hardwareentwicklung und Layouterstellung) sowie der Entwicklungs- und Design-Unterstützung (NPI = New Product Introduction) inklusive dem Materialmanagement über das Änderungsmanagement und die Logistik bis hin zu mannigfaltigen After-Sales-Services. Weitere Informationen über productware gibt es im Internet unter www.productware.de Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG