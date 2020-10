productware GmbH erteilt Agnieszka Zeller Prokura 08. Oktober 2020 – Die productware GmbH, ein Electronic Manufacturing Services (EMS) Unternehmen mit Sitz in Dietzenbach, hat im Juni 2020 Agnieszka Zeller Prokura erteilt. Die Betriebswirtin (VWA) ist seit vielen Jahren im Unternehmen tätig. Frau Zeller begann ihr berufliche Laufbahn 2008 als Sachbearbeiterin im Versand. 2009 wechselte sie in die Abteilung Finanzbuchhaltung und Controlling, deren Leitung sie 2016 übernahm. Mit der Vergabe der Prokura an Agnieszka Zeller würdigt die productware ihren langjährigen erfolgreichen, engagierten Einsatz und erweitert ihren Handlungsspielraum.



„Agnieszka Zeller ist eine sehr erfahrene und geschätzte Mitarbeiterin, die mit Verantwortungsbewusstsein und Persönlichkeit überzeugt. Die Prokura-Erteilung ist Ausdruck unseres großen Vertrauens in ihre hohe fachliche Kompetenz und Arbeit“, erläutert Marco Balling, Geschäftsführer der productware. „Darüber hinaus erfordert es unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Wir freuen uns sehr, dass Frau Zeller bereit ist diese Verantwortung zu übernehmen.“ Über die productware GmbH



Die 1988 gegründete productware GmbH mit Sitz in Dietzenbach bei Frankfurt ist ein zuverlässiger, flexibler, kompetenter und Mehrwert schaffender Electronic-Manufacturing-Services- (EMS) Partner, der seinen Kunden ein skalierbares und umfassendes Leistungsspektrum bietet. Das Unternehmen fertigt am Produktionsstandort Deutschland qualitativ hochwertige komplexe elektronische Baugruppen und Systeme in kleinen und mittleren Stückzahlen (High Mix/Low-Middle Volume). Das Leistungsspektrum umfasst dabei nicht nur die Produktion, Bestückung und Montage inklusive Test und Prüfung, sondern reicht von der Entwicklung (Hardwareentwicklung und Layouterstellung) sowie der Entwicklungs- und Design-Unterstützung (NPI = New Product Introduction) inklusive dem Materialmanagement über das Änderungsmanagement und die Logistik bis hin zu mannigfaltigen After-Sales-Services. Weitere Informationen über productware gibt es im Internet unter www.productware.de



