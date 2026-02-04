Metz Connect auf der light+building in Frankfurt vom 8. bis 13. März, Halle 11.0, Stand C55 Feldkonfektionierbar und flexibel: Metz Connect stellt ultrakurzen RJ45-Steckverbinder für die Industrie und Gebäudetechnik vor Blumberg, 4. Februar 2026  Metz Connect, ein Marktführer in der Verbindungstechnik und passiven Netzwerktechnik, präsentiert auf der light+building 2026 erstmals den neuen field plug ultra short  einen kompakten, feldkonfektionierbaren Steckverbinder mit IDC-Anschlusstechnik für platzbeschränkte Anwendungen in der Industrie und Gebäudetechnik. Seine kurze Bauform ermöglicht eine bündige und platzsparende Installation bei geringer Einbautiefe.



Der field plug ultra short ist einer der kürzesten RJ45 Steckverbinder mit IDC-Anschlusstechnik am Markt. Die kompakte Bauform setzt neue Maßstäbe in der Datennetzwerktechnik, da er zuverlässige Verbindungen selbst in engsten Einbausituationen ermöglicht. Trotz seiner minimalen Maße erfüllt er alle relevanten Normen und liefert volle Performance, unter anderem Datenübertragungsraten bis 10 Gbit/s gemäß IEEE 802.3an und Remote-Powering bis 90 W (4PPoE gemäß IEEE 802.3bt).



Einer der kürzesten RJ45-Steckverbinder seiner Klasse



Als einer der kürzesten feldkonfektionierbaren RJ45-Steckverbinder seiner Klasse bietet er die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen Standardstecker an ihre Grenzen stoßen. Dank der zentrischen Steckerführung und der ultrakompakten Bauform ist der RJ45 field plug ultra short die ideale Alternative zu Standard-RJ45-Steckern mit Crimpverbindung.



Seine IDC-Anschlusstechnik mit integrierten Schneidklemmen vereinfacht die Installation vor Ort, da für den Anschluss des Datenkabels kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Der Steckverbinder spart Zeit in der Montage, ist eine kostengünstige Lösung und bietet maximale Flexibilität bei der Installation. Unterstützt werden 2- bis 4-paarige Datenleitungen nach AWG 26/1-22/1 sowie Litzenleiter nach AWG 26/7-22/7.



Ideal für engen Bauraum und hohe Packungsdichte



Der RJ45 field plug ultra short ist optimal für Installationen mit begrenztem Platzangebot, z. B. bei IP-Kameras in kleinen Gehäusen oder WLAN Access Points, wenn eine platzsparende Decken- oder Wandmontage notwendig ist. Er ermöglicht eine hohe Packungsdichte bei strukturierter Verkabelung in Schaltschränken, die unauffällige Integration in moderne Gebäudetechnik (Smart Building) und zuverlässige Verbindungen in engen industriellen Maschinenräumen.



Die Metz Connect GmbH in Blumberg ist ein international expandierendes Familienunternehmen mit knapp 1000 Mitarbeitern in weltweiten Produktions- und Vertriebsstandorten, unter anderem in Ungarn sowie in USA und China. Seit fast fünf Jahrzehnten steht das Familienunternehmen mit hoher Fertigungstiefe für Präzision, Zuverlässigkeit und Erfindergeist im Elektrotechnik- und Elektronikbereich. Das Sortiment umfasst Verkabelungslösungen für strukturierte Netzwerkverkabelung, Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung von Geräten und Steuerungen sowie intelligente System- und Schaltschrankkomponenten. Weltweit garantieren Produkte von Metz Connect sichere und zuverlässige Verbindungen für einen reibungslosen Informationsfluss von der Leiterplatte bis zur infrastrukturellen Umgebung. Im Jahr 2017 hat das Unternehmen am Standort in Blumberg eine eigene Glasfaserkabel-Fertigung zur Ergänzung der langjährigen Kupferkabel-Kompetenz aufgebaut, um gestiegenen Marktanforderungen bei hochbitratigen Netzwerktechnologien gerecht zu werden.

