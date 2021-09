Winziger Power-Management-IC von Analog Devices lädt Wearables und Hearables viermal schneller auf MAX77659 SIMO-PMIC mit integriertem Switch-Mode-Laderegler reduziert die Stückliste um 60 Prozent MÜNCHEN – 21. September 2021 – Der neue Single-Inductor Multiple Output (SIMO) Power-Management-IC (PMIC) MAX77659 von Analog Devices, Inc. mit integriertem Switch-Mode-Buck-Boost-Laderegler lädt Wearables, Hearables und Internet-of-Things (IoT)-Geräte schneller und bei kleinerem Platzbedarf auf als jeder andere derzeit erhältliche PMIC. Der MAX77659 SIMO-PMIC bietet nach einer kurzen, zehnminütigen Ladezeit bereits über vier Stunden Laufzeit. Er verwendet eine einzige Induktivität für mehrere Versorgungsspannungen. Dadurch kann die Stückliste um 60 Prozent und die Gesamtgröße der Schaltung um 50 Prozent reduziert werden.



Der SIMO-PMIC MAX77659 integriert einen Switch-Mode-Buck-Boost-Laderegler und drei unabhängig programmierbare Buck-Boost-Regler, die sich alle eine einzige Induktivität teilen, sodass die Gesamtgröße der Schaltung minimiert wird. Die Regler verlängern die Batterielebensdauer, indem sie bei mittlerer bis hoher Last mit einem Wirkungsgrad von 91 Prozent arbeiten und bei geringer Last nur 5 µA Ruhestrom benötigen. Der MAX77659 SIMO-PMIC unterstützt eine autonome Aussteuerungsreserve, die die Wärmeabgabe durch Minimierung des Spannungsabfalls reduziert und gleichzeitig genügend Reserve für die Regelung des Ladestroms bietet.



„Die SIMO-Produkttechnologie von Analog Devices verringert die Größe und steigert die Leistung kleinster Hearables und Wearables“, sagte Roger Yeung, Executive Business Manager für die Battery Power Solutions Business Unit bei Maxim Integrated®, jetzt Teil von Analog Devices. „Der MAX77659 hebt den mobilen Lebensstil auf die nächste Ebene, indem er die Plug-in-Zeit minimiert und die Laufzeit maximiert. Der PMIC MAX77659 macht Platz frei auf der Platine für den Einbau zusätzlicher Funktionen wie erweiterte Speicherkapazität, Standortverfolgung und Vitaldatenerfassung, die von den heutigen tragbaren Verbraucher- und medizinischen Geräten gefordert werden.“



Leistungsmerkmale und Vorteile des MAX77659 SIMO-PMIC Schnellstes Aufladen: Der MAX77659 verfügt über einen Switch-Mode-Buck-Boost-Laderegler, der Wearables und Hearables viermal schneller auflädt. Ein kurzes, zehnminütiges Laden liefert mehr als vier Stunden Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen, die nach dem Aufladen nur eine Laufzeit von eineinhalb Stunden liefern können.



Kleinste Größe: Der MAX77659 wird in einem winzigen 30-Bump-Wafer-Level-Package (WLP) angeboten, das 2,55 mm x 2,37 mm misst. Durch die Verwendung einer einzigen Induktivität und die Integration des Ladereglers wird die Stückliste um 60 Prozent reduziert, sodass die Gesamtgröße der Schaltung nur 22 mm² beträgt – klein genug für die kompaktesten Wearable- und Hearable-Anwendungen. Verfügbarkeit Der MAX77659 ist ab sofort in einem 2,55 mm x 2,37 mm x 0,5 mm großen 30-Bump-WLP-Gehäuse erhältlich.



Das MAX77659EVKIT ist ebenfalls verfügbar. Weiterführende Informationen Produktseite, Datenblatt und Musterbestellmöglichkeiten für den MAX77659 SIMO-PMIC unter https://bit.ly/MAX77659Product



Weitere Informationen zu ADIs Low-Power PMICs: https://bit.ly/MAX77659PMICs



Hochauflösendes Pressebild: https://bit.ly/MAX77659Photo



Netzwerken mit Ingenieuren und ADI-Produktexperten auf EngineerZone™, einer Online-Community für technischen Support: http://ez.analog.com Über Analog Devices



Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) ist im Zentrum der modernen digitalen Wirtschaft tätig und übersetzt mithilfe seiner umfassenden Palette an Analog- und Mixed-Signal-, Power-Management-, Hochfrequenz-, Digital- und Sensortechnologien reale Phänomene in verwertbare Erkenntnisse. Weltweit bedient ADI 125.000 Kunden mit mehr als 75.000 Produkten in Märkten wie Industrie, Kommunikation, Automobilwirtschaft sowie Consumer. ADIs Hauptsitz befindet sich in Wilmington, US-Bundesstaat Massachusetts. Weitere Informationen unter https://www.analog.com.



Folgen Sie ADI auf Twitter unter http://www.twitter.com/ADI_News

Lesen und abonnieren Sie Analog Dialogue, die monatliche Fachzeitschrift von ADI, unter: http://www.analog.com



