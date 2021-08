Mehrphasiger KI-Power-Chipsatz von Maxim Integrated bietet den branchenweit höchsten Wirkungsgrad und die kleinste Schaltungsgröße Der Chipsatz MAX16602 und MAX20790 erreicht einen Wirkungsgrad von mehr als 95 Prozent und unterstützt Designs von 60 A bis 800 A oder mehr; er bietet das beste Transientenverhalten seiner Klasse mit einer um 40 Prozent reduzierten Ausgangskapazität MÜNCHEN – 18. August 2021 – Entwickler von leistungsstarken KI (Künstliche Intelligenz)-Systemen können jetzt mit dem Dual-Output-Spannungsregler MAX16602 für KI-Kerne und dem Smart-Power-Stage-IC MAX20790 von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) den höchsten Wirkungsgrad (zur Senkung von Stromkosten und Wärmeentwicklung) und die kleinste Gesamtgröße ihrer Schaltung erreichen. Der mehrphasige KI-Chipsatz nutzt die Vorteile der patentierten gekoppelten Induktivität von Maxim Integrated zur Unterdrückung der Stromwelligkeit und verbessert die Effizienz im Vergleich zu Wettbewerbslösungen um einen Prozentpunkt. Das ermöglicht einen Wirkungsgrad von mehr als 95 Prozent bei einer Ausgangsspannung von 1,8 V (aus 12V) und einer Last von 200 A. Diese Effizienzsteigerung führt zu einer Reduzierung der Verlustleistung um 16 Prozent. Der Chipsatz ermöglicht außerdem eine um 40 Prozent geringere Ausgangskapazität im Vergleich zu Wettbewerbslösungen, wodurch die Gesamtgröße der Schaltung und die Anzahl der Kondensatoren reduziert wird. Der Chipsatz bietet eine skalierbare Lösung für verschiedene Ausgangsstromanforderungen und ist an verschiedenste Formfaktoren anpassbar. Darüber hinaus ermöglicht der Chipsatz KI-Computing an der Edge sowie Cloud-Computing im Rechenzentrum.



Um den schnell steigenden Anforderungen von KI-Anwendungen und Deep Learning gerecht zu werden, erhöhen Entwickler von Hyperscale-Rechenzentren die Rechenleistung – und haben dann mit steigenden Leistungsspitzen und den damit verbundenen höheren Wärmewerten zu kämpfen. KI-Systeme mit dem mehrphasigen Chipsatz MAX16602 und MAX20790 erzeugen im Vergleich zu Wettbewerbslösungen weniger Wärme. Dank der patentierten gekoppelten Induktivitätstechnologie von Maxim Integrated und der monolithisch integrierten Dual-Side-Cooling-Leistungsstufen-ICs wird die Verlustleistung durch eine um 50 Prozent niedrigere Schaltfrequenz reduziert. Der monolithisch integrierte Ansatz eliminiert praktisch die parasitären Widerstände und Induktivitäten zwischen FETs und Treibern und erzielt so den branchenweit höchsten Wirkungsgrad.



Eine weitere Herausforderung für Entwickler, wenn sie die KI-Funktionalität verbessern wollen, ist der Platzmangel. Dieser Chipsatz ermöglicht die kleinste Gesamtgröße der Schaltung und erlaubt es den Entwicklern, die Anzahl der Komponenten und die Kosten für die Stückliste zu reduzieren. Darüber hinaus unterstützt die flache, gekoppelte Induktivitätstechnologie von Maxim Integrated einen höheren Sättigungsstrom pro Phase im Vergleich zu einer diskreten Induktivität anderer Lösungen. Die Entwickler können durch eine geringere Phasenzahl als bei Wettbewerbslösungen das Platzproblem lösen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken.



Wichtige Vorteile Höchster Wirkungsgrad/geringste Wärme- und Leistungsabgabe: Die patentierte Technologie der gekoppelten Induktivität von Maxim Integrated reduziert die Schaltfrequenz um 50 Prozent und ermöglicht eine um einen Prozentpunkt höhere Effizienz.



Kleinste Gesamtgröße der Schaltung: Die geringere Schaltungsgröße wird durch eine Reduzierung der Ausgangskapazität um 40 Prozent und eine geringere Phasenzahl im Vergleich zu Wettbewerbslösungen erreicht.



Flexibilität: Die Lösung ist skalierbar von 2 bis 16 Phasen für unterschiedliche Anforderungen an den Ausgangsstrom (der thermische Strom des Designs beträgt typischerweise 60 A bis 800 A oder mehr); die gekoppelte Induktivität mit schmalem Profil (< 4 mm) ist anpassbar an verschiedene Formfaktoren wie Peripheral Component Interconnect Express (PCIe®) und OCP-Beschleunigungsmodule (OAM). Stellungnahme

„Der Platz für KI-Stromversorgungslösungen wird stets begrenzter, dadurch wird es immer wichtiger, auf einem vorgegebenen kleinen Raum eine hohe Leistungsdichte zu bieten. Deshalb brauchen Entwickler für die Umsetzung ihrer Designziele eine skalierbare Lösung“, sagte Steven Chen, Director of Business Management für die Cloud and Data Center Business Unit bei Maxim Integrated. „Dieser mehrstufige KI-Power-Chipsatz von Maxim Integrated versorgt KI-Hardware-Beschleuniger wie GPUs, FPGAs, ASICs und xPUs, um den Wirkungsgrad der Schaltung zu erhöhen und ihre Größe für verschiedene Formfaktoren wie PCIe und OAM zu reduzieren.“



Verfügbarkeit und Preise Der MAX16602 ist über die Maxim-Website und bei Vertragsdistributoren erhältlich. Preise auf Anfrage.



Der MAX20790 ist über die Maxim-Website und bei Vertragsdistributoren erhältlich. Preise auf Anfrage.



Das MAX16602CL8EVKIT# Evaluation Kit für beide Produkte ist ebenfalls verfügbar.



Samples für den MAX16602 und MAX20790 sind über die Maxim-Website erhältlich.



EE-Sim®-Modelle sind ebenfalls verfügbar. Weitere Informationen hierzu unter https://maxim.click/EE_Sim Weiterführende Informationen Weitere Informationen zu den Cloud- und Datacenter-Lösungen von Maxim Integrated unter https://maxim.click/DataCenterandEnterpriseICs



Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX16602 unter https://maxim.click/MAX16602_Product



Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX20790 unter https://maxim.click/MAX20790_Product



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MAX16602_MAX20790_Image Über Maxim Integrated®



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



