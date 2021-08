3-Phasen-MOSFET-Gate-Treiber von Trinamic maximiert die Batterielaufzeit und halbiert die Anzahl der Komponenten Vollständig integrierter TMC6140-LA vereinfacht die Entwicklung von Hochleistungsantrieben für bürstenlose Gleichstrommotoren und verbessert den Wirkungsgrad um 30 Prozent MÜNCHEN und HAMBURG – 16. August 2021 – TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM), stellt den vollständig integrierten 3-Phasen-MOSFET-Gate-Treiber TMC6140-LA vor: er vereinfacht die Entwicklung und maximiert die Batterielaufzeit von bürstenlosen Gleichstrommotoren. Der dreiphasige MOSFET-Gate-Treiber TMC6140-LA integriert alle drei unteren Shunt-Verstärker und bietet so eine komplette Motorantriebslösung mit einer um 30 Prozent verbesserten Leistungseffizienz. Gleichzeitig vereinfacht er das Design, denn er halbiert die Anzahl der benötigten Komponenten im Vergleich zu ähnlichen Lösungen.



Der TMC6140-LA ist für eine Leistung über einen breiten Spannungsbereich optimiert und eignet sich damit insbesondere für Servomotoren, bürstenlose Motoren und Permanentmagnet-Synchronmotoren. Der dreiphasige Gate-Treiber ist mit Pins für eine Ladungspumpe ausgestattet und stabilisiert statisch die Gate-Spannungen externer MOSFETs in dreiphasigen Motoren mit einem Spulenstrom von bis zu 100 A. Der Gate-Treiber wird in einem 36-Pin-QFN-Gehäuse angeboten und ist eine flexible Lösung für batteriebetriebene Anwendungen mit 5 V bis 30 V DC und 0,5 A oder 1,0 A. Dazu zählen beispielsweise Elektrowerkzeuge, bei denen die Spannung unter 10 V fallen kann. Integrierte Strommess- und Diagnosefunktionen sorgen für funktionale Sicherheit und vereinfachen gleichzeitig das Design.



Wichtige Vorteile Einfaches Design und geringste Größe: Der TMC6140-LA integriert drei untere Shunt-Verstärker für Strommessung und Diagnose sowie einen Schaltregler, was das Design vereinfacht und die Anzahl der benötigten Komponenten im Vergleich zu ähnlichen Lösungen halbiert.



Längere Batterielaufzeit: Bei Anwendungen mit 15 V oder weniger kann der Schaltreglerausgang zur Stabilisierung der Stromversorgung verwendet werden, wodurch die Gate-Spannungen beibehalten werden, um einen effizienten Betrieb über eine längere Batterielaufzeit zu gewährleisten.



Verbesserte Diagnostik: Integrierte Shunt-Verstärker bieten Strommessung für Statusinformationen. Ein analoger programmierbarer Kurzschlusserkennungs- und Diagnoseausgang gibt dem Host eine Rückmeldung zum Status. Stellungnahme



„Die integrierten Strommess- und Diagnosefunktionen sind der Schlüssel zur funktionalen Sicherheit, ohne dass das Design eines Systems durch komplizierte Schaltungen oder zusätzliche Komponenten erweitert werden muss“, sagte Michael Randt, Gründer von Trinamic Motion Control. „Dies ermöglicht es Entwicklern, den Wirkungsgrad mit minimalem Aufwand um 30 Prozent zu steigern.“



Verfügbarkeit und Preise Der TMC6140-LA ist für 2,68 US-Dollar (ab 1000 Stück, FOB USA) bei autorisierten Trinamic-Distributoren verfügbar.



Das TMC6140-EVAL Evaluation Board und TMC6140-EVAL-KIT Evaluation Kit mit Bridge- und Treiber-Evaluationsboards sind für 66 US-Dollar beziehungsweise 130 US-Dollar erhältlich. Weiterführende Informationen Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den Gate-Treiber TMC6140-LA unter https://maxim.click/TMC6140-LAProduct



Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für TMC6140-EVAL Evaluation Board unter https://maxim.click/TMC6140EVAL



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/TMC6140-LAPhoto



Über TRINAMIC Motion Control



TRINAMIC Motion Control, ein Unternehmen von Maxim Integrated, macht die Bewegungssteuerung durch das Umwandeln digitaler Informationen in präzise physikalische Bewegung fast zu einem Kinderspiel. Die Kombination der analogen Leistungsprozess- und Kommunikationstechnologie von Maxim Integrated mit der Motion-Control-Expertise von Trinamic macht intelligente Bewegung jetzt möglich. Mit Hilfe hochmodernen ICs, Module, mechatronischen Systeme und der Entwickler-Toolkits von Trinamic können Softwareentwickler die Markteinführung ihrer Produkte beschleunigen und Präzisionsantriebe entwickeln, die effiziente, sanfte und leise Bewegungen ermöglichen. Über Maxim Integrated®



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



