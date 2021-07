Maxim Integrated realisiert gemeinsam mit Xailient die schnellste und stromsparendste IoT-Gesichtserkennung der Welt Der KI-Mikrocontroller MAX78000 und das neuronale Netzwerk Detectum™ von Xailient erkennen und lokalisieren Gesichter in Videos und Bildern mit nur 12 ms pro Inferenz MÜNCHEN – 27. Juli 2021 – Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) und Xailient Inc., ein Unternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) für den Edge-Bereich spezialisiert hat, haben eine gemeinsame Gesichtserkennungslösung vorgestellt. Bei dieser Lösung erkennt und lokalisiert der mit einem neuronalen Netzwerk ausgestattete stromsparende Mikrocontroller MAX78000 mit Hilfe von Xailients proprietärem neuronalen Netzwerk Detectum™ Gesichter in Videos und Bildern. Das neuronale Netzwerk von Xailient verbraucht 250-mal weniger Energie (nur 280 Mikrojoule) als herkömmliche Embedded-Lösungen. Mit 12 Millisekunden (ms) pro Inferenz arbeitet das Netzwerk in Echtzeit und ist schneller als die effizienteste Lösung zur Gesichtserkennung, die derzeit für den Edge-Bereich verfügbar ist.



Batteriebetriebene KI-Systeme, die eine Gesichtserkennung erfordern, wie z. B. Kameras im privaten Bereich, intelligente und industriegeeignete Sicherheitskameras und Lösungen für den Einzelhandel, benötigen eine Lösung mit geringem Stromverbrauch, um einen möglichst langen Betrieb zwischen den Ladevorgängen zu gewährleisten. Zusätzlich zur Unterstützung von Standalone-Anwendungen verbessert der Mikrocontroller von Maxim Integrated in Verbindung mit dem neuronalen Netzwerk von Xailient die Gesamteffizienz und Batterielaufzeit von hybriden Edge-/Cloud-Anwendungen, die einen stromsparenden „Zuhör“-Modus verwenden, der komplexere Systeme aktiviert, sobald ein Gesicht erkannt wird.



Xailients neuronales Netzwerk Detectum umfasst Fokus-, Zoom- und visuelle Wake-Word-Technologien zur Erkennung und Lokalisierung von Gesichtern in Videos und Bildern mit 76-fach höherer Geschwindigkeit als herkömmliche Softwarelösungen bei ähnlicher oder besserer Genauigkeit. Darüber hinaus kann das flexible Netzwerk neben der Gesichtserkennung auch in anderen Anwendungen genutzt werden, wie z. B. dem Überwachen und Zählen von Viehbestand, Parkplatzbelegung oder Lagerbeständen.



Wichtige Vorteile Längste Batterielaufzeit/höchste Energieeffizienz: Das neuronale Netzwerk von Xailient optimiert die Berechnungseffizienz und die flexiblen Low-Power-Sleep-Modi, die der Ultra-Low-Power-Mikrocontroller MAX78000 von Maxim Integrated bietet. Zusammen verlängern beide Komponenten die Betriebszeit von mit Knopfzellen betriebenen, hybriden Edge-/Cloud-Anwendungen um viele Jahre.



Schnellste Inferenzgeschwindigkeit für verbesserte Genauigkeit: Geschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor für KI, denn eine schnellere Inferenz ermöglicht eine Reaktion in Echtzeit oder ein schnelles Mitteln mehrerer Inferenzen, um eine verbesserte Genauigkeit zu erzielen. Das Erkennen von Gesichtern in einem Bild in nur 12 ms bietet diese Flexibilität zwischen Reaktionszeit und Genauigkeit. Stellungnahmen



„Xailients neuronales Netzwerk Detectum in Verbindung mit dem MAX78000 eignet sich sowohl für die Klassifizierung als auch die Lokalisierung. Denn damit können nicht nur Gesichter in Bilder oder Videos erkannt werden, sondern es lässt sich auch bestimmen, wo sich die Gesichter im Sichtfeld befinden“, sagte Robert Muchsel, Maxim Integrated Fellow und Architekt des Mikrocontrollers MAX78000. „Zu den fortgeschrittenen Anwendungen gehören das Erkennen der Anwesenheit und Zählen von Personen, das Erkennen von Hindernissen sowie die Aufzeichnung von Laufwegen und Wärmebildern von Passanten.“



„KI ist auf dem besten Weg, die zweitgrößte CO2-emittierende Industrie zu werden“, sagte Dr. Shivy Yohanandan, CTO von Xailient und Erfinder der Detectum Neural Network-Technologie von Xailient. „Ersetzt man 14 herkömmliche Internetprotokoll-Kameras, die eine Standard-Cloud-KI verwenden, durch anwendungsnahe Kameras, die mit dem MAX78000 von Maxim Integrated in Kombination mit dem neuronalen Netzwerk von Xailient ausgestattet sind, spart das genauso viel CO2, als würde man ein benzinbetriebenes Auto aus dem Verkehr ziehen.“



Verfügbarkeit und Preis Der MAX78000 ist für 8,50 US-Dollar (ab 1000 Stück, FOB USA) über die Maxim-Website und bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Das MAX78000EVKIT# Evaluation Kit ist für 168 US-Dollar verfügbar.



Das neuronale Netzwerk Detectum, Serienmodelle, Tools, Services sowie Fokus-, Zoom- und visuelle Wake-Word-Technologien sind direkt bei Xailient erhältlich. Weiterführende Informationen Informationen zu Maxim Integrateds Mikrocontroller MAX78000 unter https://maxim.click/MAX78000MCU



Weitere Informationen zu Xailients neuralem Netzwerk Detectum unter https://www.xailient.com/



Video-Demo des MAX78000 von Maxim Integrated in Kombination mit dem neuronalen Netzwerk Detectum unter https://maxim.click/XailientVideo



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/XailientPhoto

Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



