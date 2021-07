Tragbares Kamerawürfel-Referenzdesign von Maxim Integrated ermöglicht künstliche Intelligenz direkt in Vision- und Hearing-Anwendungen Der Kamerawürfel MAXREFDES178# führt KI-Inferenzen direkt in Vision- und Hearing-Anwendungen aus – mit niedriger Latenzzeit und dem Energiebudget einer Knopfzelle bei reduzierten Kosten und Größe MÜNCHEN – 20. Juli 2021 – Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) hat jetzt unter der Bezeichnung MAXREFDES178# ein neues Kamerawürfel-Referenzdesign vorgestellt. Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI), die bisher nur über Gerätschaften mit großem Leistungs- und Kostenbudget ausgeführt werden konnten, können damit jetzt in batteriebetriebene Geräte mit sehr begrenzten Platzverhältnissen integriert werden. Das MAXREFDES178# kann Internet-of-Things-Geräten mit extrem niedriger Leistungsaufnahme Hör- und Sehvermögen verleihen und nutzt den Low-Power-Mikrocontroller MAX78000 mit neuronalem Netzwerkbeschleuniger für Audio- und Videoinferenzen. Das System enthält außerdem den Ultra-Low-Power-Bluetooth®-Mikrocontroller MAX32666 und zwei Audio-CODECs des Typs MAX9867. Das gesamte System wird in einem extrem kompakten Formfaktor geliefert und zeigt, wie KI-Anwendungen wie Gesichts- und Keyword-Erkennung in stromsparende, kostensensible Anwendungen wie Wearables und IoT-Geräte integriert werden können.



KI-Anwendungen erfordern intensive Rechenoperationen, die in der Regel in der Cloud oder in teuren, energiefressenden Prozessoren durchgeführt werden und nur für Anwendungen mit großen Energiebudgets wie selbstfahrende Autos geeignet sind. Der Kamerawürfel MAXREFDES178# zeigt jedoch, wie KI mit einem kleinen Energiebudget auskommen kann, sodass zeit- und sicherheitskritische Anwendungen auch mit kleinsten Batterien betrieben werden können. Der KI-Beschleuniger des MAX78000 reduziert die Leistung der KI-Schlussfolgerungen (Inferenzen) für Vision- und Hearing-Anwendungen im Vergleich zu anderen Embedded-Lösungen um das bis zu 1000-fache. Die KI-Inferenzen, die auf dem MAXREFDES178# ausgeführt werden, zeigen ebenfalls drastische Verbesserungen der Latenz und laufen um mehr als 100-mal schneller ab als auf einem Embedded-Mikrocontroller.



Der kompakte Formfaktor des Kamerawürfels von 41 mm x 44 mm x 39 mm (1,6 Zoll x 1,7 Zoll x 1,5 Zoll) zeigt, dass KI in Wearables und andere bauraumlimitierte IoT-Anwendungen implementiert werden kann. Die MAX78000-Lösung selbst ist bis zu 50 Prozent kleiner als der nächstkleinste GPU-basierte Prozessor und benötigt für die Implementierung kostengünstiger KI-Inferenzen keine zusätzlichen Komponenten wie Speicher oder komplexe Stromversorgungen.



Wichtige Vorteile Niedrige Leistungsaufnahme: Reduziert das Leistungsbudget für KI-Bildverarbeitungsanwendungen um das bis zu 1000-fache



Geringere Kosten und Größe: Senkt die Kosten der KI durch integrierte Komponenten, reduzierten Platzbedarf auf der Platine und kompakte Größe



Niedrige Latenzzeit: Reduziert die Latenzzeit von KI-Inferenzen um mehr als das 100-fache im Vergleich zu anderen Embedded-Lösungen Stellungnahmen



„Das nächste große Chance im Bereich der KI ist die Bereitstellung von Machine-Learning-Erkenntnissen nahe an der Anwendung“, sagte Alan Descoins, CTO bei Tryolabs. „Das MAXREFDES178# zeigt den Durchbruch der KI-Lösung von Maxim Integrated hinsichtlich Leistungsaufnahme, Latenzzeit und Größe. Damit können die Möglichkeiten von KI-Anwendungen in batteriebetriebenen Designs erschlossen werden.“



„Maschinelles Lernen ist sehr vielversprechend: Damit sollen Geräte befähigt werden, das Gesehene und Gehörte genau wie ein Mensch zu verstehen und zu verarbeiten, und in die Lage versetzt werden, selbstständig autonome Entscheidungen zu treffen. Bis zur Einführung des MAX78000 war die Welt der Embedded-Geräte benachteiligt, weil KI aufgrund von Leistungs-, Kosten- und Bauraumbeschränkungen nicht anwendungsnah implementiert werden konnte“, sagte Kris Ardis, Executive Director der Micros, Security and Software Business Unit bei Maxim Integrated. „Jetzt aber zeigt das MAXREFDES178#, wie aussagekräftige und leistungsstarke KI-Inferenzen nah an der Anwendung umgesetzt werden können, selbst auf den kleinsten und energieeffizientesten Geräten.“



Verfügbarkeit und Preis Das MAXREFDES178# ist für 149 US-Dollar (ab 1000 Stück, FOB USA) über die Maxim-Website und bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Der MAX78000 ist für 8,50 US-Dollar (ab 1000 Stück, FOB USA) über die Maxim-Website und bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Der MAX32666GWPBT+T ist für 6,85 US-Dollar (ab 1000 Stück, FOB USA) über die Maxim-Website und bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Der MAX9867EWV+T ist für 1 US-Dollar (ab 1000 Stück, FOB USA) über die Maxim-Website und bei Vertragsdistributoren erhältlich. Weiterführende Informationen Informationen und Bestellmöglichkeiten für das MAXREFDES178# unter https://maxim.click/MAXREFDES178Product



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX78000 unter https://maxim.click/MAX78000Product



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX32666 unter https://maxim.click/MAX32666Product



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX9867 unter https://maxim.click/MAX9867Product



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MAXREFDES178Photo Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG