Branchenweit rauschärmster Class-D/G-Verstärker von Maxim Integrated verbraucht nur 1/5 der üblichen Ruheleistung in Always-on-Lautsprechern Der 20-V-Audioleistungsverstärker MAX98396 mit Digitaleingang versorgt Lautsprecher mit einem 50% niedrigeren Grundrauschen als andere, vergleichbare Verstärker und ermöglicht daher die Anwendung in nahezu geräuschlosen Umgebungen MÜNCHEN – 22. Juni 2021 – Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) präsentiert den Class D/G-Lautsprecherverstärker MAX98396 mit dem branchenweit geringsten Rauschen und der niedrigsten Ruheleistung, die fast fünfmal niedriger ist als bei vergleichbaren Verstärkern. Der Audio-Leistungsverstärker mit 20-V-Digitaleingang bietet eine Ruheleistung von 12,7 mW und erfüllt bzw. übertrifft damit die Leistungsanforderungen der Industrie, wodurch die Always-on-Funktion in tragbaren Bluetooth- und Smart-Speakern unterstützt wird. Das nicht hörbare Grundrauschen des MAX98396 von 15,5 uVrms ist 50 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten und ermöglicht die Platzierung von Lautsprechern in ruhigen Umgebungen.



Der MAX98396 stellt die neueste Ergänzung des Class-D/G-Verstärker-Portfolios von Maxim Integrated dar. Er bietet die branchenweit niedrigste Leistungsaufnahme, das geringste Rauschen und die höchste thermische Effizienz, die von batteriebetriebenen Bluetooth- und Always-on-Smart-Lautsprechern gefordert wird. Die branchenführende Leistungseffizienz ermöglicht es, den Lautsprecher lauter und länger zu betreiben, bevor die thermische Grenze erreicht wird. Darüber hinaus ist der MAX98396 ultraschalltauglich mit einer Bandbreite von 45 kHz und einem dedizierten Datenpfad. In Kombination mit einer Software für künstliche Intelligenz (KI) und Ultraschall ermöglicht diese Funktion berührungslose Gestenerkennung, Präsenzerkennung und Näherungsabtastung.



Wichtige Vorteile Niedrigste Leistungsaufnahme: Der MAX98396 bietet 12,7 mW Ruheleistung bei 12 V Power Vdd (PVDD), was fast fünfmal niedriger ist als bei ähnlichen Verstärkern. Die niedrige Ruheleistung erfüllt und übertrifft die branchenüblichen Vorschriften zur Standby-Leistung für Always-on-Lautsprecher.



Niedrigstes Grundrauschen: Das geringe Grundrauschen des MAX98396 von 15,5 uVrms ist um 50 Prozent niedriger als das des nächsten vergleichbaren Wettbewerbsprodukts und ermöglicht die Platzierung der Lautsprecher an nahezu geräuschlosen Orten.



Ultraschalltauglich: Der MAX98396 bietet eine verbesserte Abtastfrequenz von bis zu 192 kHz und einen Ultraschall-Signal-Bypass-Pfad, um eine Abschwächung des Ultraschallsignals durch die Audioverarbeitung zu verhindern. Stellungnahmen



“Da die Verbraucher Sprachassistenz im Alltag zunehmend nutzen, wächst auch die Zahl der Lautsprecher im vernetzten Zuhause und neue Anwendungsfälle erhöhen die Nachfrage nach höherer Audioleistung und KI-fähigen Smart Speakern“, erklärte Peter Cooney, SAR Insight & Consulting. „Und weil diese modernen Geräte immer kleiner werden, wird das Wärmemanagement ebenfalls immer wichtiger.“



„Der Class-D/G-Verstärker MAX98396 wurde entwickelt, um die Anforderungen von intelligenten und kabellosen Lautsprechern der nächsten Generation zu erfüllen“, sagte Kevin Ko, Business Manager für Mobile Audio Solutions bei Maxim Integrated. „Der hochauflösende, audiokompatible Lautsprecherverstärker zeichnet sich durch eine extrem niedrige Rauschleistung aus und eignet sich daher gut für die Platzierung im Schlafbereich. Die verbesserten, ultraschalltauglichen Funktionen ermöglichen den neuesten Trend der kontaktlosen Smart Speaker.“



Verfügbarkeit und Preis Der MAX98396 ist für 1,12 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Das MAX98396EVSYS Evaluation System ist für 184 US-Dollar verfügbar. Weiterführende Informationen Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX98396 unter https://maxim.click/MAX98396Product



Video zum MAX98396 unter https://maxim.click/MAX98396Video



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MAX98396_Image



Weitere Informationen zu Maxims Lautsprecherverstärkern unter https://maxim.click/SpeakerAmpPortfolio Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG