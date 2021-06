Maxim Integrated präsentiert branchenweit ersten glitchfreien Supervisor mit robustem Schutz für IoT-Anwendungen im Niederspannungsbereich Entwickler verhindern Einschaltfehler mit dem MAX16162, dem kleinsten glitchfreien nanoPower-Supervisor der Branche MÜNCHEN – 21. Juni 2021 – Entwickler können jetzt die Systemzuverlässigkeit von Niederspannungs-IoT-Anwendungen verbessern, da ihnen mit dem MAX16162 von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM), ein nanoPower-Supervisor mit glitchfreiem Einschaltverhalten zur Verfügung steht. Der neue Baustein aus Maxim Integrateds „Essential Analog“-Familie ist branchenweit der erste Supervisor-IC, der einen System-Reset über die gesamte Einschaltspannungsrampe des Systems durchsetzt. Dadurch werden glitchbedingte Einschaltfehler vermieden und eine höhere Systemzuverlässigkeit erreicht.



Immer mehr Entwickler von IoT-Systemen wechseln zu Mikrocontrollern mit Kernspannungen von 1 V und weniger. Bei diesen niedrigen Eingangsspannungen weisen herkömmliche Überwachungs-ICs unzuverlässige Ausgangsspannungen auf. Dadurch sind Systeme anfällig für fehlerhaftes Einschalten, wodurch die MCU in einem undefinierten Zustand mit falschen E/A-Schaltungszuständen, falschem Datenlesen oder anderen Fehlern erwachen kann. Der MAX16162, der zu den robusten Schutz-ICs der „Essential Analog“-Familie von Maxim Integrated gehört, eliminiert Ausgangsspannungs-Glitches, bis die Eingangsspannung den entsprechenden Spannungsschwellenwert erreicht. Die Vermeidung von Glitches verbessert die Zuverlässigkeit von IoT-Systemen, tragbaren medizinischen Überwachungsgeräten, Wearables, Basisstationen, speicherprogrammierbaren Steuerungen und Automatisierungssteuerungen.



Der MAX16162 benötigt nur 825 nA, sodass er einen robusten Schutz bietet, ohne das begrenzte Strombudget von Batterieapplikationen zu belasten. Mit einer Gehäusegröße von 1,06 mm x 0,73 mm ist der „Essential Analog“-Überwachungs-IC um 23 Prozent kleiner als das nächste vergleichbare Wettbewerbsprodukt und hilft Entwicklern, Platz auf der Leiterplatte einzusparen.



Essential Analog ICs vereinen in sich die Fortschritte, die Maxim Integrated im Bereich der Low-Power-, High-Performance- und Single-Function-Produkte erzielt hat, und sind damit in der Lage, Innovationen der nächsten Generation in einer Vielzahl von Anwendungen und Märkten zu ermöglichen.



Wichtige Vorteile Störungsfrei bei niedrigen Spannungen: Verhindert Systemfehler durch einen konsistenten, störungsfreien Reset beim Einschalten, selbst bei Eingangsspannungen unter 0,6 V



nanoPower: niedriger Strombedarf von nur 825 nA



Kleinste Größe: 23 Prozent kleiner als das nächste vergleichbare Wettbewerbsprodukt Stellungnahme



„ICs, die mit weniger als 1 V betrieben werden, bieten enorme Vorteile für Stromeinsparungen und die Verbreitung des IoTs, sind aber mit inakzeptablen Zuverlässigkeitsrisiken verbunden, wenn sie nicht richtig designt sind“, sagte Elnaz Shayesteh, Business Manager für die Core Products Group bei Maxim Integrated. „Wir haben den branchenweit ersten glitchfreien Niederspannungsüberwachungs-IC entwickelt, damit Systemdesigner die beim Einschalten beobachteten Fehler eliminieren können. Kein anderes Unternehmen bietet Glitchfreiheit bei diesen Spannungen, was die Innovationsführerschaft von Maxim Integrated im Bereich robuster Schutztechnologien weiter festigt.“



Verfügbarkeit und Preis Der MAX16162 ist für 1,19 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



EE-Sim®-Modelle sind verfügbar. Details hierzu unter https://maxim.click/EE_Sim_Maxim Weiterführende Informationen Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX16162 unter https://maxim.click/MAX16162_Product



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MAX16162_Image



Weitere Informationen zum „Essential Analog“-Portfolio von Maxim Integrated unter https://maxim.click/Essential_Analog Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



