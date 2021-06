Maxim Integrated stellt kleinste und genaueste isolierte Systemüberwachungslösung vor Der MAX22530 ersetzt fünf Bausteine, reduziert die Schaltungsgröße um 40 Prozent und erhöht die Genauigkeit um das 50-fache für die Verbesserung der Systembetriebszeit in automatisierten Verteilungs- und Umspannwerken MÜNCHEN – 8. Juni 2021 – Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) erweitert die MAXSafe™ Technologie-Linie um den MAX22530, einen isolierten, feldseitig selbstversorgenden 12-Bit-Systemmonitor. Mit vier Kanälen bietet der MAX22530 eine isolierte Systemüberwachung, die die Genauigkeit um den Faktor 50 erhöht. Durch die Integration von fünf Komponenten in einen einzigen IC reduziert der Baustein die Schaltungsgröße um 40 Prozent.



Entwickler von Automatisierungssystemen sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, um Platz auf der Platine zu sparen, die Kanaldichte zu erhöhen und die Überwachungsgenauigkeit von Spannungs- und Stromeingängen zu verbessern, damit Betreiber ein System mit höherer Präzision überwachen und Ausfallzeiten reduzieren können. Der MAX22530 bietet eine 50-fach verbesserte Messgenauigkeit (von +/- 50 Prozent auf nur +/- 1 Prozent) im Vergleich zu den standardmäßigen linearen Optokoppler-Isolationslösungen aus Diskreten. Er verwendet die einzigartige integrierte Isolationstechnologie von Maxim, die einen 12-Bit-ADC, einen DC-DC-Wandler, vom Benutzer einstellbare Schwellenwert-Erkennungspegel und Diagnosefunktionen auf Chipebene kombiniert. Diese Kombination ermöglicht eine 50-mal höhere Stabilität des Stromübertragungsverhältnisses für eine hochstabile Messwiderstandsspannung.



Durch die bessere Messgenauigkeit über vier Spannungs- und Stromeingänge erlaubt es der MAX22530 dem Anwender, bessere Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, um die Systemleistung zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Die Integration ermöglicht auch eine Schaltungsgröße von 250 mm², was 40 % kleiner ist als die nächste konkurrierende diskrete Lösung mit einer Größe von 420 mm².



Der MAX22530 ist das neueste Produkt im MAXSafe-Portfolio von Maxim. MAXSafe-Produkte kombinieren integrierte und isolierte Mikropower-DC-DC-Wandler und Kommunikationsleitungen. Sie werden zur Versorgung von Feldschaltungen eingesetzt, die von der steuerungsseitigen Stromquelle isoliert sind, und vereinfachen gleichzeitig die Diagnose in Signalüberwachungsanwendungen.



Wichtige Vorteile Einfaches Design: Integration von fünf ICs in einen 12-Bit-ADC vereinfacht das Systemdesign



Kleiner: Das kompakte Design reduziert die Größe der Lösung um 40 Prozent und bietet eine 43 Prozent höhere Kanaldichte



Höhere Genauigkeit: 50-mal höhere Genauigkeit gegenüber standardmäßigen linearen Optokoppler-Isolationslösungen Stellungnahme



„Unsere neue isolierte Systemüberwachungslösung MAX22530 vereinfacht die Integration dieser Funktion in die Systeme unserer Kunden. Sie bietet eine verbesserte Systemüberwachungsgenauigkeit der Spannungs- und Stromeingänge, was zu einer besseren Entscheidungsfindung in Echtzeit führt und damit die Systemproduktivität erhöht“, sagte Suravi Karmacharya, Senior Business Manager Industrial and Healthcare Business Unit bei Maxim Integrated.



Verfügbarkeit und Preis Der MAX22530 ist für 4,85 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Das MAX22530EVKIT# Evaluation Kit ist verfügbar für 68 US-Dollar. Weiterführende Informationen Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX22530 unter https://maxim.click/MAX22530_Product



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MAX22530_Image



Weitere Informationen zu den MAXSafe isolierten Micropower- und Kommunikationslösungen sowie dem gesamten Produktportfolio befinden sich unter https://maxim.click/MAXSafe_Technology Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



