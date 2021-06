Continua-Spannungsregler von Maxim Integrated bietet kleinste Bauform und höchste Genauigkeit für Superkondensator-Backup MAX38889 verfügt über einen um 9 Prozentpunkte höheren Wirkungsgrad bei einem Drittel der Größe von Wettbewerbslösungen für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Asset-Tracking, Automotive und Healthcare MÜNCHEN – 01. Juni 2021 – Systemarchitekten auf der Suche nach einer Backup-Stromversorgung mit Superkondensator oder anderen Energiequellen erhalten jetzt mit dem reversiblen 3-A-Buck-Boost-Regler MAX38889 von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) eine Kombination aus höchster Effizienz und kleinster Baugröße. Das neueste Mitglied der Continua™-Backup-Spannungsregler-Familie von Maxim liefert die branchenweit engste Ausgangsregelung von 2,5 Prozent für kritische Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit erfordern, und ist für den Spannungsbereich von 2,5V bis 5,5V ausgelegt.



Der Baustein MAX38889 bietet einen Spitzenwirkungsgrad von 94 Prozent – das sind 9 Prozentpunkte mehr als die nächste Wettbewerbslösung. Dadurch werden längere Backup-Zeiten ermöglicht. Außerdem ist er nur ein Drittel so groß und lässt sich damit einfacher in platzbeschränkte Designs integrieren.



In Anwendungen wie intelligenten Stromzählern oder Dashboard-Kameras in Fahrzeugen arbeitet der Continua-Spannungsregler MAX38889 im Buck-Modus, um eine Reservestromquelle wie einen Superkondensator zu laden. Fällt die Hauptstromversorgung aus, ändert der Regler automatisch die Richtung und erhöht die Spannung des Superkondensators, um das System zu versorgen, bis die Hauptstromversorgung wiederhergestellt ist.



Die gesamte MAX38889-Lösung ist 64 Prozent kleiner als die des nächsten Wettbewerbers (218 mm² im Vergleich zu 606 mm²), so dass Entwickler die Anzahl der Bauteile sowie den Platz auf der Leiterplatte reduzieren und die Stücklistenkosten senken können. Dank der geringeren Größe lässt sich der Baustein auch leichter in neue und bestehende Designs mit beschränkten Platzverhältnissen integrieren. Der MAX38889 regelt die Notstromversorgung für eine Vielzahl von tragbaren und nicht tragbaren Anwendungen, wie z.B. Preisscanner im Einzelhandel, Überwachungskameras und andere Geräte, die in der Haus-, Gebäude-, Automobil-, Industrieautomatisierung und im IoT-Bereich eingesetzt werden.



Wichtige Vorteile Höchster Wirkungsgrad: 94 Prozent Spitzenwirkungsgrad und damit 9 Prozentpunkte höher als beim nächsten Wettbewerber



Kleinste Bauform: Ein Drittel der Größe der nächsten Wettbewerbslösung



Engste Regelung: Liefert eine 2,5-prozentige Spannungsregelung, die von 5-V-Anwendungen gefordert wird Stellungnahme



„Die Continua-Familie der Backup-Spannungsregler von Maxim nutzt ein fortschrittliches Schaltreglerdesign, um eine bidirektionale Buck-Boost-Regelung mit enger Spannungstoleranz zu liefern. Dies minimiert den Platzbedarf und erhöht gleichzeitig die Leistungseffizienz“, sagte Anil Telikepalli, Managing Director der Core Products Group bei Maxim Integrated. „Dies ist das dritte Produkt aus unserer Continua-Serie, mit der Maxim die schwierigsten Herausforderungen der Entwickler hinsichtlich einer Backup-Stromversorgung von Always-on-Anwendungen lösen kann.“



Verfügbarkeit und Preis Der MAX38889 ist für 2,36 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Das MAX38889EVKIT# Evaluation Kit kostet 63 US-Dollar.



EE-Sim®-Modelle sind verfügbar. Details dazu befinden sich unter https://maxim.click/EE_Sim_Maxim. Weiterführende Informationen Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX38889 gibt es unter https://maxim.click/MAX38889_Product.



Ein hochauflösendes Pressebild steht unter https://maxim.click/MAX38889_Image zum Abruf bereit. Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG