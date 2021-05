Servo-Controller/Treiber-Modul von Trinamic beschleunigt Robotik- und Automatisierungsanlagen und senkt die Verlustleistung um 75 Prozent Einachsiges Controller/Treiber-Modul für 2-Phasen-Bipolar-Schrittmotoren integriert die Bewegungssteuerung für eine verkürzte Übertragungszeit, weniger Platzbedarf und höhere Stromeinsparungen MÜNCHEN und HAMBURG – 17. Mai 2021 – TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM), stellt das kleinste und stromsparendste Ein-Achsen-Servo-Controller/Treiber-Modul mit integrierter Bewegungssteuerung vor. Das neue Modul TMCM-1321 ermöglicht den Einsatz von 2-Phasen-Bipolar-Schrittmotor-Lösungen in Robotik- und Automatisierungsanlagen, um die Geschwindigkeit und Synchronisation der Achsen für einen schnelleren Durchsatz zu optimieren und gleichzeitig die Verlustleistung um 75 Prozent zu reduzieren. Das Modul verfügt über einen integrierten magnetischen Encoder und digitale Eingänge für einen optischen Encoder. Dadurch wird eine Servosteuerung ermöglicht, was umfassende Feedback- und Diagnosefunktionen bietet und etwa ein Drittel an Platz einspart im Gegensatz zu vergleichbaren Schrittmotor-Lösungen.



Das TMCM-1321-Modul verfügt über eine lineare Rampe, eine Trinamic SixPoint™-Rampe sowie eine erweiterte S-förmige Rampe, welche effektive Fahrzeiten verkürzen. Die Closed-Loop-Technologie von Trinamic nutzt eine Encoder-Feedback und reduziert die Verlustleistung automatisch um bis zu 75 Prozent. In Verbindung mit einer RS-485-Schnittstelle und der integrierten Entwicklungsumgebung von Trinamic vereinfacht das TMCM-1321-Modul das Design und reduziert die Größe der Schrittmotor-Lösung auf weniger als ein Drittel.



Wichtige Vorteile: Geringere Stromaufnahme: Die Closed-Loop-Technologie von Trinamic sorgt für die höchsten Stromeinsparungen im Vergleich zu ähnlichen Schrittmotor-Lösungen.



Höhere Produktivität: Durch Implementieren des Rampen-Profils, das den Anforderungen der jeweiligen Anwendung entspricht, wird die effektive Übertragungszeit verbessert.



Kleinere Lösungsgröße: Das Modul TMCM-1321 bietet zusammen mit dem magnetischen Encoder und den digitalen ABN-Eingängen die kleinste einachsige Servo-Controller/Treiber-Lösung mit einer Größe von nur 784 mm². Kommentar



„Bei der Auswahl eines energieeffizienten Antriebs ziehen Ingenieure in der Regel erst einmal Servoantriebe in Betracht. Schrittmotoren haben jedoch bei niedrigen Drehzahlen ein deutlich höheres Drehmoment als Servomotoren vergleichbarer Größe,“ sagte Jonas Proeger, Director of Business Management bei Trinamic. „Damit ermöglichen Schrittmotoren teure und ineffiziente Getriebe einzusparen und behalten durch die Kombination mit einer Closed-Loop-Regelung ihre Positioniergenauigkeit: man erzielt die Effizienz eines Servomotors zu den Kosten eines Schrittmotors.“



Verfügbarkeit und Preise



Das Modul TMCM-1321 ist ab sofort für 119,40 US-Dollar pro Stück über die autorisierten Distributionspartner von Trinamic erhältlich.



Weiterführende Informationen Weitere Informationen zum Servo-Controller/Treiber-Modul TMCM-1321 unter https://maxim.click/TMCM-1321



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/TMCM-1321Picture Über TRINAMIC Motion Control



TRINAMIC Motion Control, ein Unternehmen von Maxim Integrated, macht die Bewegungssteuerung durch das Umwandeln digitaler Informationen in präzise physikalische Bewegung fast zu einem Kinderspiel. Die Kombination der analogen Leistungsprozess- und Kommunikationstechnologie von Maxim Integrated mit der Motion-Control-Expertise von Trinamic macht intelligente Bewegung jetzt möglich. Mit Hilfe hochmodernen ICs, Module, mechatronischen Systeme und der Entwickler-Toolkits von Trinamic können Softwareentwickler die Markteinführung ihrer Produkte beschleunigen und Präzisionsantriebe entwickeln, die effiziente, sanfte und leise Bewegungen ermöglichen. Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



