Integrierte synchrone DC-DC-Inverter von Maxim halbieren die benötigte Anzahl an Bauteilen für industrielle Automatisierungs- und Signalaufbereitungslösungen Integrierte Pegelwandler reduzieren den Platzbedarf auf der Leiterplatte um 72 Prozent, den Energieverlust um 35 Prozent und verbessern den Schutz vor Spannungsspitzen durch den weiten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 60 V MÜNCHEN – 22. März 2021 – Die Bausteine MAX17577 und MAX17578 von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) sind die kleinsten und hocheffizientesten synchronen invertierenden DC-DC-Abwärtswandler der Industrie. Als erste invertierende 60-V-DC-DC-Wandler von Maxim mit integriertem Pegelwandler sparen diese ICs bis zu 72 Prozent Platz auf der Leiterplatte, indem sie die Anzahl der Bauteile halbieren und gleichzeitig 35 Prozent weniger Energie aufnehmen als die nächsten Wettbewerbslösungen. Beide ICs reduzieren Größe, Verlustwärme und Kosten und vereinfachen gleichzeitig das Design negativer Ausgangsspannungsschienen, die für analoge Signale in intelligenten IoT-Geräten in der Fabrik- und Gebäudeautomation oder in Kommunikationssystemen benötigt werden.



Da immer mehr Geräte um Funktionen mit künstlicher Intelligenz erweitert werden, stellt sich für Entwickler die Herausforderung, die Schaltungsgröße und die Wärmeentwicklung zu reduzieren. Sie suchen nach Lösungen, die einen höheren Wirkungsgrad aufweisen, weniger Abwärme erzeugen und weniger Platz auf der Leiterplatte benötigen, um Zeit und Kosten zu sparen. Der MAX17577 und der MAX17578 integrieren die benötigten Pegelwandler, um die Bauteilkosten und -anzahl um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Gleichzeitig wird die Bauteilfläche auf 60 mm² verringert, was einen Vorteil von 72 Prozent bei der benötigten Leiterplattenfläche gegenüber bestehenden Lösungen bedeutet. Diese synchronen invertierenden Wandler schützen vor Eingangsspannungstransienten mit dem branchenweit größten Eingangsspannungsbereich von 4,5 V bis 60 V und erhöhen damit die Robustheit des Systems in rauen Umgebungen.



Die Bausteine MAX17577 und MAX17578 erzeugen weniger Verlustwärme, indem sie 35 Prozent weniger Leistung benötigen als Wettbewerbslösungen, verbessern die Systemzuverlässigkeit und bieten Entwicklern einen bis zu sechs Prozentpunkte höheren Wirkungsgrad.



Wichtige Vorteile Reduziert die Anzahl der Komponenten: Reduziert die Anzahl der Komponenten um 50 Prozent und verringert die Designgröße um 72 Prozent



Höchste Effizienz: Sechs Prozentpunkte höherer Wirkungsgrad; 35 Prozent geringere Stromaufnahme als der nächste Wettbewerber



Größter Bereich: Bietet mit 4,5 V bis 60 V den branchenweit größten Eingangsspannungsbereich Stellungnahme



„Durch die Integration von Pegelwandlern reduzieren der MAX17577 und der MAX17578 die Designgröße und die Anzahl der Bauteile für Basisband-Anwendungen und IoT-Geräte drastisch“, sagte John Woodward, Business Management Director, Industrial Power Product Line bei Maxim Integrated. „Diese effizienten negativen Spannungsregler verringern den Anstieg der Systemtemperatur und unterstützen den branchenweit größten Eingangsspannungsbereich für einen robusten Schutz gegen unvorhersehbare Spannungsspitzen.“



Verfügbarkeit und Preis Der MAX17577 ist für 1,63 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Der MAX17578 ist für 1,63 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Das MAX17577EVKIT# Evaluation Kit ist verfügbar für 29,73 US-Dollar.



Das MAX17578EVKIT# Evaluation Kit ist verfügbar für 29,73 US-Dollar.



EE-Sim®-Modelle sind verfügbar. Details können unter https://maxim.click/EE_Sim_Maxim abgerufen werden. Weiterführende Informationen Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX17577 unter https://maxim.click/MAX17577_Product



Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX17578 unter https://maxim.click/MAX17578_Product



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MAX17577_MAX17578_Image Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



