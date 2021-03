Embedded-Motion-Control-Module von Trinamic optimieren die Leistung und treiben größere Industriemotoren an Integrierte, sensorlose Echtzeit-Steuerung und -Regelung reduziert die Verlustleistung um 50 Prozent und ermöglicht den Betrieb dreimal größerer Motoren (bis zu 7 A) MÜNCHEN – 16. März 2021 – TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG, ein Unternehmen der Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM), stellt zwei neue Sets an steckbaren Embedded-Motion-Control-Modulen sowie Entwicklungstools für eine einzigartige, sensorlose Echtzeit-Steuerungstechnologie vor. Diese vollständigen Controller/Treiber-Module minimieren den Kommunikationsbedarf des Motorsteuerungssystems, indem sie kritische Echtzeitfunktionen direkt verarbeiten und den Systemprozessor entlasten. Die Steuerungstechnologie optimiert die Leistungsaufnahme von Industriemotoren, reduziert die Verlustleistung um 50 Prozent und ermöglicht den Einsatz von dreimal größeren industriellen Schritt- und bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) (bis zu 7 A).



2-Phasen-Bipolar-Schrittmotor-Lösungen: Die TMCM-1230 (Motorstrom 5 A) und TMCM-1231 (Motorstrom 6,5 A) sind integrierte Ein-Achsen-Controller/Treiber-Slot-Module. Sie versorgen jeweils 2-phasige bipolare Schrittmotoren und haben den gleichen Formfaktor und die gleiche Pinbelegung für einen einfachen Austausch. Beide Module nutzen die einzigartige, sensorlose Technologie von Trinamic, um den Leistungsbedarf des Motors in Echtzeit zu erkennen und dann die Stromversorgung sofort anzupassen. Die Energieaufnahme wird dadurch im Vergleich zu Wettbewerbslösungen um mehr als 50 Prozent reduziert.



Feldorientierte Steuerungslösungen: Trinamic bietet auch die feldorientierten Motorsteuerungs-/Treibermodule TMCM-1637 (Motorstrom 5 A) und TMCM-1638 (Motorstrom 7 A) an, die zusätzlich Hall- und ABN-Geber für die feldorientierte Steuerung (Vektorsteuerung) unterstützen. Diese Module unterstützen einphasige Gleichstrommotoren (DC), 2-phasige Bipolar-Schrittmotoren und 3-phasige BLDC-Motoren.



Kostenlose integrierte Entwicklungsumgebung (IDE): Um die Systemleistung schnell zu bewerten und die Markteinführung zu beschleunigen, können Entwicklungsingenieure die kostenlose IDE-Software von Trinamic zusammen mit den einachsigen TMCM-BB1- oder vierachsigen TMCM-BB4-Baseboards verwenden, die mit dem Mikrocontrollermodul TMCM-0930-TMCL gesteuert werden.



Wichtige Vorteile Weniger Energie und Kosten zum Betreiben größerer Motoren: Die integrierte Echtzeit-Steuerung reduziert die Rechenanforderungen an den Prozessor und senkt gleichzeitig die Verlustleistung um 50 Prozent – dies ermöglicht den Einsatz größerer Motoren.



Einfaches Upgrade: Die Module verfügen über den gleichen Formfaktor und die gleiche Pinbelegung für einen einfachen Austausch ohne Umverdrahtung mit einem externen Baseboard.



Verkürzte Markteinführungszeit: Die intuitive integrierte Entwicklungsumgebung hilft dem Entwickler, das System schnell zu entwickeln und zu testen. Stellungnahme



„Durch die Entlastung des Prozessors von echtzeitkritischen Berechnungen bleibt Rechenleistung für andere wichtige Aufgaben übrig, die Intelligenz an die Edge bringen, wie z. B. Sensoren, Encoder und Cloud-basierte Datenübertragungen für Status- und Zustandschecks“, sagte Jonas Proeger, Director of Business Management bei Trinamic. „Kombiniert mit der Flexibilität eines einheitlichen, austauschbaren Formfaktors bieten die Module eine einfache und unkomplizierte Lösung für die leistungsstarke Steuerung von bis zu dreimal größeren Motoren.“



Verfügbarkeit und Preis



Alle Produkte sind ab sofort verfügbar. Preis- und Bestellinformationen sind über die autorisierten Trinamic-Händler erhältlich.



Weiterführende Informationen Weitere Informationen zu den Embedded-Motion-Control-Modulen von Trinamic unter https://maxim.click/Plug-InModules



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/Plug-InModuleImages Über TRINAMIC Motion Control



TRINAMIC Motion Control, ein Unternehmen von Maxim Integrated, macht die Bewegungssteuerung durch das Umwandeln digitaler Informationen in präzise physikalische Bewegung fast zu einem Kinderspiel. Die Kombination der analogen Leistungsprozess- und Kommunikationstechnologie von Maxim Integrated mit der Motion-Control-Expertise von Trinamic macht intelligente Bewegung jetzt möglich. Mit Hilfe hochmodernen ICs, Module, mechatronischen Systeme und der Entwickler-Toolkits von Trinamic können Softwareentwickler die Markteinführung ihrer Produkte beschleunigen und Präzisionsantriebe entwickeln, die effiziente, sanfte und leise Bewegungen ermöglichen. Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



