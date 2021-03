Maxims „Essential Analog“-Energieeffizienz-ICs mit dem branchenweit niedrigsten Ruhestrom verlängern die Batterielaufzeit für Consumer-, Industrie-, Healthcare- und IoT-Designs Die Aufwärtswandler MAX17227A und MAX17291 sowie der LDO MAX38911 verringern die Größe batteriebetriebener Geräte MÜNCHEN – 15. März 2021 – Mit drei neuen „Essential Analog“-ICs von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) können Entwickler von Consumer-, Industrie-, Healthcare- und IoT-Systemen jetzt die Batterielaufzeit ihrer Lösungen verlängern und gleichzeitig deren Größe verringern. Der 2-A-nanoPower-Aufwärtswandler MAX17227A, der Hochspannungs-1-A-Aufwärtswandler MAX17291 und der 500-mA-LDO MAX38911 bieten alle den niedrigsten Ruhestrom im Wettbewerbsvergleich, verbessern damit die Systemeffizienz und verlängern die Batterielaufzeit.



Systeme der nächsten Generation müssen höhere Ströme aus kleinen Batterien liefern, um fortschrittliche Anwendungen wie Medikamentenverabreichung, Sensorik, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz zu unterstützen. Geräteseitige Beschränkungen zwingen Entwickler zu Kompromissen, die entweder die Funktionalität einschränken, die Batterielaufzeit verkürzen oder die Schaltungsgröße erhöhen. Drei neue Energieeffizienz-ICs aus dem „Essential Analog“-Portfolio von Maxim helfen mit dem branchenweit niedrigsten Ruhestrom und der kleinsten Schaltungsgröße dabei, solche Kompromisse zu vermeiden.



MAX17227A: Für batteriebetriebene Consumer-Geräte, IoT- sowie medizinische Wearable-Systeme, die die Leistung erhöhen müssen, liefert der MAX17227A die höchste Ausgangsleistung und den niedrigsten Ruhestrom. Er bewältigt einen Schaltstrom von bis zu 2 A – doppelt so viel wie die nächstbeste Wettbewerbslösung. Gleichzeitig nimmt er mit 350 nA nur die Hälfte des Ruhestroms auf. Dieser nanoPower-Aufwärtswandler verfügt über Kurzschlussschutz, True Shutdown und einen Eingangsspannungsbereich von 400 mV bis 5,5 V und kann die Batteriesystemlaufzeit um bis zu 10 Prozent verlängern.



MAX17291: Der MAX17291 liefert eine Spannungsverstärkung auf bis zu 20 V, einen um 80 Prozent niedrigeren Ruhestrom sowie eine um 60 Prozent kleinere Schaltungsgröße als die nächstbesten Wettbewerbsprodukte. Mit einer bis zu 10-fachen Spannungserhöhung eignet sich dieser Aufwärtswandler für batteriebetriebene Systeme mit höheren Ausgangsspannungslasten wie industrielle Energiespeicher, Displays oder Sensoren.



MAX38911: Der MAX38911 mit 500 mA LDO-Ausgang für batteriebetriebene IoT-Systeme ist bis zu 50 Prozent kleiner als Lösungen von Mitbewerbern. Im Ruhemodus nimmt er nur 19 µA auf. Er verfügt außerdem über das branchenweit beste PSRR (Power Supply Rejection Ratio) mit einem Wert, der 16 dB besser ist als der des nächsten Mitbewerbers. So wird verhindert, dass verrauschte Stromversorgungen kritische Funktionen wie präzise Messungen und Kommunikation beeinträchtigen.



Wichtige Vorteile Längste Batterielaufzeit: Alle drei ICs gehören zum „Efficient Power“-Portfolio von Maxim und sind mit dem niedrigsten Ruhestrom branchenführend



Kleinste Größe: Bis zu 50 Prozent kleiner als die nächsten Wettbewerbslösungen



Hohe Zuverlässigkeit: Funktionen wie Kurzschlussschutz und hohes PSRR helfen IoT-Systemen bei Störungen in rauen Umgebungen Stellungnahme



„Die drei neuen ‚Efficient Power‘-ICs aus dem ‚Essential Analog‘-Portfolio von Maxim bieten Entwicklern die Möglichkeit, die Effizienz ihrer Lösung zu verbessern und gleichzeitig die Schaltungsgröße zu reduzieren“, sagt Vickram Vathulya, Vice President der Core Products Group bei Maxim Integrated. „Maxim bietet in allen Kategorien die niedrigste Ruhestromaufnahme und setzt damit den Maßstab für die Verlängerung der Batterielaufzeit in Industrie-, Consumer- und Healthcare-Anwendungen.“



Verfügbarkeit und Preis Der MAX17227A ist für 0,86 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Der MAX17291 ist für 0,74 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Der MAX38911 ist für 0,67 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Das MAX17227AEVKIT# Evaluation Kit ist für 69,99 US-Dollar erhältlich.



Das MAX17291EVKIT# Evaluation Kit ist für 69,99 US-Dollar erhältlich.



Das MAX389111EVKIT# Evaluation Kit ist für 69,99 US-Dollar erhältlich.



EE-Sim®-Modelle sind für die Bausteine MAX17227A und MAX17291 verfügbar. Details können unter https://maxim.click/EE_Sim_Maxim abgerufen werden. Weiterführende Informationen Weitere Informationen zum Portfolio an „Essential Analog“-Power-ICs von Maxim Integrated unter https://maxim.click/Maxim_Essential-Analog-Solutions



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX17227A unter https://maxim.click/MAX17227A_Product



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX17291 unter https://maxim.click/MAX17291_Product



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX38911 unter https://maxim.click/MAX38911_Product



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MAX17227A-MAX17291-MAX38911_Image Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2021 by Mexperts AG