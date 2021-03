KI-Beschleuniger-IC von Maxim Integrated gewinnt den „embedded award“ der embedded world 2021 DIGITAL Der Neuronale-Netzwerk-Mikrocontroller MAX78000 wird dafür ausgezeichnet, künstliche Intelligenz in batteriebetriebenen IoT-Geräten ohne Leistungseinbußen an die Edge zu bringen MÜNCHEN – 3. März 2021 – Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) ist stolzer Preisträger des „embedded award 2021“. Während der embedded world 2021 DIGITAL Exhibition&Conference (1. bis 5. März 2021) wurde das Unternehmen von der hochkarätig besetzten Expertenjury für seinen Low-Power-Neuronale-Netzwerk-Mikrocontroller MAX78000 ausgezeichnet. Maxim nahm den Award am 3. März im Rahmen einer Online-Zeremonie während der virtuellen Messe entgegen.



Die Jury zeigte sich beeindruckt von der herausragenden Leistung des KI-Beschleuniger-ICs von Maxim. Der Mikrocontroller führt KI-Inferenzen mit weniger als einem Hundertstel der Energie von Software-Lösungen aus, was die Laufzeit für batteriebetriebene KI-Anwendungen erheblich verlängert. Dabei erfordern die Leistungsverbesserungen keine Kompromisse hinsichtlich der Latenz oder den Kosten, da der MAX78000 Inferenzen 100x schneller als eine Softwarelösung auf einem stromsparenden Mikrocontroller ausführt, und das zu einem Bruchteil der Kosten von FPGA- oder GPU-Lösungen. Dies ebnet den Weg für komplexe neue KI-Anwendungen, die bisher als unmöglich galten, und ermöglicht es Maschinen, komplexe Muster mit lokaler, stromsparender KI-Verarbeitung in Echtzeit zu sehen und zu hören.



„Wir fühlen uns sehr geehrt über die Auszeichnung mit dem embedded award 2021“, sagte Ruth Hernández, Vice President of EMEA Sales and Applications bei Maxim Integrated, die die Auszeichnung bei der virtuellen Zeremonie entgegennahm. „Der MAX78000 ist ein bahnbrechendes Produkt für Maxim und die Industrie, das die Nutzung von neuronalen Netzwerken mit extrem niedriger Leistungsaufnahme ermöglicht und endlich echte KI in Edge-Anwendungen bringt. Wir freuen uns sehr über die Anerkennung unserer Technologie durch die unabhängige Jury dieses prestigeträchtigen Preises.“



Maxim stellt den Low-Power-Neuronale-Netzwerk-Mikrocontroller MAX78000 auf der embedded world 2021 DIGITAL aus. In einer speziellen Demo können die Teilnehmer erfahren, wie die KI-Technologie von Maxim zur Gesichts- und Keyword-Erkennung eingesetzt wird und eine KI-Kamera (MAXCAM) in Aktion erleben. Details zu Maxims Teilnahme an der embedded world unter https://maxim.click/EmbeddedWorldMaxim. Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



