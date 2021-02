Maxim Integrated präsentiert bahnbrechende Technologien auf der embedded world DIGITAL 2021 Die neuesten Lösungen aus den Bereichen Automotive, Healthcare, Industrie, „Essential Analog“, Künstliche Intelligenz und Security am virtuellen Stand von Maxim MÜNCHEN – 23. Februar 2021 – Auf der embedded world DIGITAL 2021 (1. bis 5. März 2021) zeigt Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) seine Analog- und Mixed-Signal-Technologie für Anwendungen in den Bereichen Automotive, Healthcare, Industrie, Künstliche Intelligenz (KI) und Security. Mit 28 technischen Demos und einer Reihe von Live- und On-Demand-Webinaren stellt das Unternehmen praktische Lösungen und Designtools für eine breite Palette von Embedded-Anwendungen vor. Darüber hinaus stehen die Technologieexperten von Maxim für individuelle Gespräche zur Verfügung, um zu zeigen, wie sich die innovativen Technologien schnell und nahtlos in die Embedded-Designs von morgen integrieren lassen.

Buchungsmöglichkeiten für ein Meeting mit einem Maxim-Technologieexperten unter https://maxim.click/MaximMeeting



Weitere Informationen zu Maxims virtuellem Stand auf der embedded world DIGITAL 2021 unter https://maxim.click/EmbeddedWorldMaxim



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MaximEWImage Besucher am virtuellen Stand von Maxim können per Registrierung an einer Verlosung teilnehmen und eines der folgenden Evaluation-Kits und Referenzdesign-Boards gewinnen: MAXREFDES177#: IO-Link Universal-Analog-E/A-Referenzdesign



MAX17220EVKIT: DC/DC-Aufwärtswandler mit extrem niedrigem Ruhestrom für Wearables/IoT-Anwendungen



MAX77863EVKIT: PMIC für mobile Geräte mit SoC-Anwendungsprozessoren



MAX77839EVKIT: Buck-Boost-DC/DC-Wandler für 5G-, GSM/NB (narrowband)-IoT-Anwendungen Demo-Programm



Maxim zeigt eine Reihe von Demos, anhand derer die Besucher die neuen Technologien in einer Vielzahl von Anwendungen erkunden können: Die nächste Stufe der Intelligenz in der Fabrikhalle

Diese Demos zeigen, wie Maxims Go-IO, Software-konfigurierbare universelle E/A und intelligente Sensoren in Industrie- und Gebäudeautomatisierungsanwendungen eingesetzt werden, um die Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren.



Die Besucher erleben die Vorteile der vollständigen Entwicklungsplattform von Maxim für EKG, PPG und Temperaturmessung (HSP3.0), die all diese Funktionen in einem Wearable-Formfaktor vereint – eine revolutionäre Health-Sensor-Plattform, die die Markteinführungszeit drastisch reduziert. Eine weitere Demo zeigt, wie Solarenergie mit anderen Power-Management-Lösungen kombiniert werden kann, um die Batterielaufzeit von Wearable-Sensoren erheblich zu verlängern.



Artificial Intelligence Inferencing stellt eine echte Herausforderung für batteriebetriebene Edge-Geräte dar. Maxims bahnbrechender KI-Beschleuniger hat einen innovativen hardwarebasierten Ansatz gewählt, der das Inferencing erhöht, ohne gleichzeitig die Leistungsaufnahme zu steigern. Die Besucher sehen, wie die KI-Technologie von Maxim für die Gesichts- und Keyword-Erkennung eingesetzt wird und erleben eine KI-Kamera (MAXCAM) in Aktion. Live- und On-Demand-Webinare



Als Ergänzung zu diesen Demos präsentiert Maxim eine Reihe von Live- und On-Demand-Webinaren, die viele praktische Hinweise und Tipps für Embedded-Entwickler bieten.



Zu den Live-Webinaren zählen: „The Power to Make Your Wireless IoT Devices More Reliable and Longer Lasting, Literally”

von Simon Lu, Business Manager, und Kevin Nguyen, Applications Engineer bei der Battery Power Solutions Business Unit von Maxim, um 17 Uhr am 2. März 2021



von Simon Lu, Business Manager, und Kevin Nguyen, Applications Engineer bei der Battery Power Solutions Business Unit von Maxim, um 17 Uhr am 2. März 2021 „How to Design A Power Stage for Your Embedded Drive”

von Göran Eggers, Trinamic Motion Control (jetzt Teil von Maxim Integrated), um 17 Uhr am 2. März 2021 Bei den On-Demand-Webinaren stehen unter anderem auf dem Programm: „Cutting the Power Cord in AI: Enabling Battery Powered Devices to See and Hear”

In diesem 30-minütigen Webinar geht es um Künstliche Intelligenz an der Edge und die Vorzüge des neuen KI-Beschleunigers von Maxim.



In diesem 30-minütigen Webinar geht es um Künstliche Intelligenz an der Edge und die Vorzüge des neuen KI-Beschleunigers von Maxim. „Securing IoT Sensor Nodes to the Google Cloud”

Dieses Webinar beschäftigt sich mit der Sicherheit von Endpunkt zu Endpunkt zwischen einem Netzwerkknoten und einem Cloud-Service und wie diese mit der ChipDNA PUF (Physically Unclonable Function)-Technologie von Maxim implementiert werden kann.



Dieses Webinar beschäftigt sich mit der Sicherheit von Endpunkt zu Endpunkt zwischen einem Netzwerkknoten und einem Cloud-Service und wie diese mit der ChipDNA PUF (Physically Unclonable Function)-Technologie von Maxim implementiert werden kann. „Securing Automotive Endpoints to Ensure Connectivity with Genuine and Safe Components”

Die Teilnehmer lernen, wie sie mit nur einem einzigen Chip die Sicherheit erhöhen und die Authentifizierung von Automotive-Endpunkten sicherstellen. Eine vollständige Übersicht und weitere Informationen zu allen verfügbaren Webinaren findet sich unter: https://maxim.click/embedded2021-webinars



Konferenzvorträge



Experten von Maxim Integrated werden auch auf den offiziellen Konferenzen der embedded world 2021 DIGITAL technische Vorträge halten:



embedded world Conference: „Meeting the Complex Power Supply Demands of ADAS and Autonomous Driving Functions”

Vortrag von Sebastian Scholz, Senior Field Application Engineer Automotive bei Maxim Integrated, in der Session 5.2 (Hardware Power) von 17.15 bis 17.45 Uhr am 1. März 2021



Vortrag von Sebastian Scholz, Senior Field Application Engineer Automotive bei Maxim Integrated, in der Session 5.2 (Hardware Power) von 17.15 bis 17.45 Uhr am 1. März 2021 „Low Voltage Signal-Chain for the IoT Sensors of the Future”

Vortrag von Maurizio Gavardoni, Senior Principal Member of Technical Staff bei der Core Products Group von Maxim Integrated, in der Session 10.3 (System-on-Chip: Analog RF & Mixed Signal) von 17.15 bis 17.45 Uhr am 4. März 2021 electronic displays conference 2021 DIGITAL: „A Cost-Effective Gesture Solution for Enhanced Driver Safety in Automotive Applications”

Vortrag von Szukang Hsien, Director der Automotive Business Unit von Maxim Integrated, in der Session 9 (User Interfaces and Flexible Displays) von 16.15 bis 16.35 Uhr am 3. März 2021. Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



