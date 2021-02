Maxim Integrated ermöglicht OMRON die Erweiterung seiner IO-Link-Produktlinie NXR um E/A-Hub-Lösungen für die Industrie 4.0 OMRON erweitert die Digital-E/A-Fähigkeiten seiner NXR-Serie durch den Einsatz der IO-Link-Produkte von Maxim Integrated MÜNCHEN und TOKIO, Japan – 17. Februar 2021 – Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) gibt bekannt, dass die OMRON Corporation Maxims Dual-IO-Link®-Produkte für seine IO-Link-Controller der NXR-Serie und IO-Link-E/A-Hubs übernommen hat und damit die Funktionen seiner bidirektionalen IO-Link-Steuerung und der digitalen E/As erweitert. Die NXR-Serie bietet OMRON-Kunden eine neue Möglichkeit, E/As in Fabrikautomatisierungssystemen einzusetzen und Intelligenz an die Edge ihrer Fertigungslinien zu bringen. Dazu werden der Dual-IO-Link-Master MAX14819A und der IO-Link Device Transceiver MAX14827A von Maxim Integrated sowie die digitalen Ausgangsbausteine MAX14912 und MAX14915 eingesetzt. Die innovative NXR-Serie von OMRON ermöglicht eine kontinuierliche Diagnose und Überwachung des Zustands von Fertigungsanlagen an den Produktionsstandorten der OMRON-Kunden.



Die bidirektionalen Verbindungen von IO-Link verleihen Sensoren und Aktuatoren Intelligenz und unterstützen die smarte Fertigung, indem sie es den Geräten ermöglichen, sich an Produktänderungen anzupassen und Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Die IO-Link-Technologie von Maxim Integrated in Kombination mit dem umfangreichen Portfolio an softwarekonfigurierbaren digitalen Ausgangsprodukten eröffnet OMRON neue Möglichkeiten für IO-Link-E/A-Hub-Lösungen. Der Einsatz von IO-Link bei OMRON wird auch dazu beitragen, die Akzeptanz dieses Standards in der Industrie weiter zu beschleunigen.



OMRON erweitert sein Angebot um den ersten IO-Link-E/A-Hub mit dezentralem Digitalausgang (Modul NXR-CD166C-IL2) und erweitert damit den Einsatz von IO-Link über die Sensorwelt hinaus. Das Unternehmen geht damit zwei Probleme an, die durch den chronischen Mangel an Technikern in der Fertigung verursacht werden: die Reduzierung der Ausfallzeiten in der Fertigung und die Verbesserung der Effizienz bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen. OMRON hat unnötige und ineffiziente Arbeiten in Produktionsprozessen einer Analyse unterzogen und auf Basis der Erkenntnisse die NXR-Serie entwickelt, die mit verschiedenen zeitsparenden Funktionen ausgestattet ist. Mit dem neuen NXR-IO-Link-Controller (NXR-ILM08C-EIT) und dem IO-Link-E/A-Hub (NXR-[]D166C-IL2) erzielt das Unternehmen eine Reduzierung der Einrichtungs- und Inbetriebnahmezeiten um 90 Prozent. Darüber hinaus reduzieren die neuen IO-Link-Controller und E/A-Hubs der NXR-Serie Ausfallzeiten, indem sie mit einer intelligenten Diagnosefunktion Echtzeit-Betriebsinformationen über die gesamte Fertigungslinie sammeln. Die Geräte sind außerdem auf Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügen über eine integrierte Drahtbruchdiagnose sowie robuste Schutzeigenschaften.



Stellungnahmen



„Mit den Lösungen von Maxim Integrated haben wir einen neuen Weg gefunden, um zusätzliche digitale E/As in das Netzwerk einzubinden und so Intelligenz an die Edge zu bringen“, sagte Haedon Lee, Produktmanager für die Network & IO Product Management Group, Controller Business Unit bei OMRON.



„Mit unseren Digital- und Analog-E/A-Chipsätzen für die Industrie erweitern wir das Einsatzspektrum der IO-Link-Technologie und geben OMRON eine einfache Möglichkeit, um die Zahl der Digital-E/A-Kanäle zu erhöhen. Wir eröffnen damit eine neue Möglichkeit zur Rekonfiguration der Fertigungslinie“, sagte Jeff DeAngelis, Vice President Industrial Communications der Industrial and Healthcare Business Unit bei Maxim Integrated.



IO-Link



IO-Link ist die weltweit erste standardisierte E/A-Technologie (IEC 61131-9) zur Kommunikation mit Sensoren und Aktuatoren. Die leistungsfähige Punkt-zu-Punkt-Kommunikation basiert auf der seit langem etablierten 3-Draht-Sensor- und Aktuatorverbindung unter Verwendung der vorhandenen Kabel.



Weitere Informationen Weitere Informationen zu den IO-Link-Lösungen von Maxim Integrated unter https://maxim.click/Maxim_IO_Link_Solutions



Weitere Informationen zu den IO-Link-Transceivern von Maxim Integrated unter https://maxim.click/Maxim_IO_Link_Transceivers



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX14819A unter https://maxim.click/MAX14819A_Maxim_Product



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX14827A unter https://maxim.click/MAX14827A_Maxim_Product



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX14912 unter https://maxim.click/MAX14912_Maxim_Product



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX14915 unter https://maxim.click/MAX14915_Maxim_Product



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/OMRON_Image Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.



