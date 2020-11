Produktivität steigern mit dem branchenweit kleinsten intelligenten Low-Power-Antrieb von Maxim Integrated Der intelligente Antrieb PD42-1-1243-IOLINK reduziert die Leistungsaufnahme um mehr als die Hälfte und die Antriebsgröße um den Faktor 2,6, während die Produktivität durch die Überwachung von 50 Prozent mehr Konfigurations- und Leistungsparametern gesteigert wird MÜNCHEN – 13. November 2020 – Der neue intelligente Antrieb PD42-1-1243-IOLINK der Marke Trinamic von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) ermöglicht in modernen intelligenten Fabriken ein schnelles und ferngesteuertes Einstellen der elektrischen Eigenschaften eines Antriebs, um Ausfallzeiten zu minimieren und den Durchsatz zu maximieren. Er kombiniert einen NEMA-17-Schrittmotor mit Steuerungs- und Treiberelektronik. Trinamic gehört zu Maxim Integrated, und der PD42-1-1243-IOLINK nutzt die Flexibilität des IO-Link®-Transceivers MAX22513 von Maxim Integrated für die nahtlose Konfiguration aller Modi des Motortreibers TMC2130-LA von Trinamic. Als branchenweit kleinste NEMA-17 PANdrive™-Lösung mit der geringsten Stromaufnahme überwacht der intelligente Stellantrieb 50 Prozent mehr Konfigurations- und Leistungsparameter – für kürzere Inbetriebnahmezeiten und eine bessere Qualität der Predictive-Maintenance-Daten.



Die neue Chipsatzlösung aus dem Motortreiber TMC2130-LA und dem IO-Link-Transceiver MAX22513 baut auf den Vorteilen der Zweiwege-Universalschnittstelle von IO-Link auf. Der intelligente Antrieb PD42-1-1243-IOLINK vereint branchenführende Motion-Control-Technologie in einer Plug-and-Play-Lösung, die 2,6-mal kleiner ist und über 50 Prozent weniger Leistung aufnimmt als die Wettbewerbslösung. Er bringt Intelligenz in die Fabrikhalle, indem er im Vergleich zum Wettbewerbsprodukt 50 Prozent mehr Parameter zur Verfügung stellt. Damit erzielt er eine verbesserte Vorhersage von Werksstillständen und maximiert den Produktionsdurchsatz.



Der intelligente Antrieb PD42-1-1243-IOLINK enthält folgenden Chipsatz:

MAX22513: Der IO-Link-Transceiver MAX22513 ist 3-mal kleiner als die nächste Wettbewerbslösung und damit der branchenweit kleinste IO-Link-Transceiver mit integriertem Überspannungsschutz von ±1 kV/500 Ω und zwei Treibern (in einem 4,2 mm x 2,1 mm großen WLP-Gehäuse). Er zeichnet sich aus durch eine hohe Integration mit einem DC-DC-Regler, Schutzdioden, einem digitalen Hilfseingang, einer I²C- oder SPI-Steuerung, einem integrierten Oszillator und zwei LDOs mit 3,3 V und 5 V, was eine hohe Konfigurierbarkeit bedingt und dazu beiträgt, die Anzahl der am Lager vorzuhaltenden Komponenten zu verringern. Aufgrund des niedrigen 2,0 Ω (typ) C/Q-Treiber-On-Widerstandes reduziert er die Verlustleistung im Vergleich zur Wettbewerbslösung auf ein Viertel.



TMC2130-LA: Der Motortreiber TMC2130-LA bietet im Gegensatz zu Wettbewerbslösungen eine Blockiererkennung, die gänzlich ohne Sensoren auskommt, um ein unerwünschtes mechanisches Verhalten anzuzeigen. Er ermöglicht einen äußerst gleichmäßigen und präzisen Betrieb mit bis zu 256 Mikroschritten im Vergleich zu den in der Industrie üblichen 16 Mikroschritten. Das führt zu einer genauen Positionierung und geringeren Resonanzen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören neben einer SPI-Schnittstelle für die Konfiguration und Diagnose sowie einem Schritt-/Richtungsinterface auch eine vollständige Treiberstufe mit N-Kanal-Leistungs-MOSFETs mit niedrigem R DS(on) , die als Vierquadrantensteller in einer H-Brückenschaltung angeordnet sind, um die Motorwicklungen mit einem Effektivwert (RMS) von bis zu 1,2 A bei 5 V bis 46 V anzutreiben.



Wichtige Vorteile Erhöhte Produktivität: Passt mehr Geräteparameter im laufenden Betrieb an, denn die StealthChop™-Technologie gibt Zugriff auf Lastwerte und Parameter zur Rauschunterdrückung und optimiert somit dynamisch die Durchsatzleistung der Antriebe.



Niedrigere Leistungsaufnahme: Die CoolStep™-Energiesparfunktion des TMC2130-LA in Kombination mit den N-Kanal-Leistungs-MOSFETS mit niedrigem R DS(on) des MAX22513 bietet im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen NEMA-17-IO-Link-Antrieben die größte Energieeinsparung.



des MAX22513 bietet im Vergleich zu anderen auf dem Markt erhältlichen NEMA-17-IO-Link-Antrieben die größte Energieeinsparung. Kleine Größe: Da externe Endschalter zur Erkennung von harten Stoppzuständen überflüssig sind, bietet der PD42-1-1243-IOLINK den kleinsten intelligenten IO-Link-Antrieb mit einer Größe von nur 82 cm³. Verfügbarkeit und Preis PD42-1-1243-IOLINK ist verfügbar über die Vertragsdistributoren von Trinamic; Preise nennen die autorisierten Händler.



Der MAX22513AWJ+T ist für 3,94 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Der TMC2130-LA und TMC2130-TA sind verfügbar über die Vertragsdistributoren von Trinamic; die Preise nennen die autorisierten Händler. Weiterführende Informationen Weitere Informationen zu dem intelligenten Antrieb PD42-1-1243-IOLINK unter https://maxim.click/PD42-1-1243-IOLINK



Weitere Informationen und ein Video zu den konfigurierbaren IO-Link-Lösungen von Maxim Integrated unter https://maxim.click/Maxim_Industrial_IO_Solutions



Mehr Details zum MAX22513 unter https://maxim.click/MAX22513



Mehr Details zum TMC2130-LA unter https://maxim.click/TMC2130-LA



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/PD42-1-1243-IOLINK_Image Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG