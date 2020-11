Weltweit kleinster vierkanaliger SIMO-Power-Management-IC von Maxim Integrated ermöglicht eine um 85 Prozent höhere Leistungsdichte Der MAX77655 bietet erstmalig vier DC-DC-Wandler-Schaltausgänge bei Einsatz von nur einer Spule und verkleinert damit die Schaltungsgröße um 70 Prozent MÜNCHEN – 12. November 2020 – Der Single-Inductor Multiple Output (SIMO) Power-Management-IC (PMIC) MAX77655 von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) ermöglicht eine Stromversorgung mit höchster Dichte für besonders kompakte Geräte der nächsten Generation. Dieser bahnbrechende PMIC ermöglicht durch den Einsatz der SIMO-Technologie (mehrere Schaltausgänge teilen sich hierbei eine einzige Induktivität) die Realisierung von vier Buck-Boost-Kanälen mit einem Gesamtstrom von bis zu 700 mA auf einer Gesamtschaltungsgröße von nur 17 mm². Dies entspricht einer 70-prozentigen Reduzierung der Schaltungsgröße im Vergleich zum nächsten Wettbewerbsprodukt.



Entwickler kleinster tragbarer Geräte wie Wearables, Internet-of-Things- (IoT-) Sensorknoten und Gesundheitsmonitoren versuchen, die Rechenkapazität, den Speicher und die Sensorressourcen in ihren funktionsreichen Geräten zu erhöhen – und das alles in einem immer kompakteren Formfaktor. Der SIMO-PMIC MAX77655 löst dieses Platzproblem durch die gemeinsame Nutzung einer Induktivität für alle vier Versorgungen in einem einzigen 3,95 mm² großen IC. Darüber hinaus trägt der besonders hohe Wirkungsgrad dazu bei, die Batterielebensdauer zu verlängern, indem er unter moderaten bis schweren Lastbedingungen eine Reglereffizienz von 90 Prozent bietet, während er unter leichten Lastbedingungen nur 6,9µA Eigenstrom verbraucht.



Um zusätzliche Power-Management-Plattformen für Systeme mit einem Strombedarf von bis zu 500mA zu schaffen, hat Maxim Integrated außerdem zwei neue konfigurierbare PMICs eingeführt – den MAX77643 und den MAX77642. Diese ICs bieten mit 93 Prozent den höchsten Wirkungsgrad der Industrie mit einer einzigen Induktivität und einem Buck-Boost-Regler mit drei Ausgängen und einem 150-mA-LDO/Lastschalter.



Wichtige Vorteile Höchste Dichte: Bietet 85 Prozent höhere Leistungsdichte; liefert bis zu 700mA Gesamtstrom aus nur 17mm² Leiterplattenfläche, um höhere Stromlasten und damit zusätzliche Rechen- und Sensorressourcen für Designs der nächsten Generation zu ermöglichen.



Geringste Größe: Reduziert die Größe des Power-Management-Boards um 70 Prozent durch die Integration von vier Stromversorgungen, während nur eine einzige Induktivität verwendet wird.



Hoher Wirkungsgrad: Bietet bis zu 90 Prozent Wirkungsgrad bei 3,7 V IN und 1,8 V OUT Stellungnahmen



„Da kleinste Elektronik für den Endbenutzer immer besser zu tragen und integriert sein muss, wird es für Entwickler immer schwieriger, Funktionalität hinzuzufügen“, sagte Kevin Anderson, Power Semiconductor Analyst bei Omdia. „Jedes Teil des Systems, das bei gleichzeitiger Erhöhung der Leistung verkleinert werden kann, ermöglicht es den Entwicklern, mehr Rechenleistung für Anwendungen der nächsten Generation aufzubringen.“



„Die bahnbrechende SIMO-Topologie des MAX77655 eröffnet Millionen von kleinen, batteriebetriebenen Systemen den Weg zu neuen Fähigkeiten. Die Leistungsdichte dieser Lösung bietet neue Möglichkeiten für Wearable- und KI-Edge-Hersteller, deren Vision es ist, den ‚Intelligenzquotienten‘ und die Datenerfassung dieser Geräte zu verbessern“, sagte Karthi Gopalan, Director, Mobile Power Business Unit bei Maxim Integrated. „Entwickler können nun eine Reihe von Präzisionssensoren zusammen mit der höchsten Rechenleistung unterbringen und gleichzeitig den wichtigsten Kundenwunsch nach maximaler Akkulaufzeit bei kleinstem Formfaktor erfüllen.“



Verfügbarkeit und Preis Der MAX77655 ist für 1,50 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim Integrated-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Das MAX77655EVKIT# Evaluation Kit ist für 135 US-Dollar erhältlich. Weiterführende Informationen Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAX77655 unter https://maxim.click/MAX77655_Product



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MAX77655_Image Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG