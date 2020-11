„Empower Your Design Innovation“ – Neuheiten auf dem virtuellen Stand von Maxim Integrated auf der electronica 2020 Mit einer ganzen Reihe von technischen Webinaren sowie spannenden Online-Demos bietet Maxim Integrated den Besuchern tiefen Einblick in innovative Technologien MÜNCHEN – 5. November 2020 – Unter dem Motto „Empower Your Design Innovation“ hält Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) auf dem virtuellen Stand des Unternehmens auf der electronica 2020 ein reichhaltiges Angebot an technischen Online-Informationen zusammen mit Demos seiner neuesten Produkte bereit. Besucher können sich über die neuesten Technologien, wie z.B. Künstliche Intelligenz (KI), informieren, die eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Sicherheit, mobile Stromversorgung und Cloud/Rechenzentrum verbessern können. Darüber hinaus erhalten die Besucher Einblick in Neuerungen im Bereich hochleistungsfähiger Analogbausteine, Microcontroller sowie Designtools von Maxim Integrated.



In dieser virtuellen Erlebniswelt begegnen Entwickler einzigartigen innovativen Lösungen, die zum Beispiel KI an der Edge ermöglichen. Ausserdem lernen sie revolutionäre adaptive Fertigungs- und industrielle IoT-Lösungen kennen, die Intelligenz an der Edge ermöglichen, sowie Innovationen für den Einsatz im Gesundheitswesen, die sich durch extrem geringen Stromverbrauch und Miniaturisierung auszeichnen. Webinare und virtuelle Meetings mit technischen Experten werden vom 3. bis 12. November angeboten, während der virtuelle Stand vom 9. bis 12. November rund um die Uhr zum Besuch einlädt.



Die Besucher erhalten Zugang zu über 50 Demos aus den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Consumer, Cloud/Rechenzentrum, Mikrocontroller und Sicherheit, darunter die folgenden: Wirksamer Schutz für die Stromversorgung vor Spannungs-, Strom- und Temperaturüberschreitung



Intelligente Sensoren für die Industrieautomatisierung



Am Handgelenk tragbares SpO2-Referenzdesign mit klinischer Genauigkeit



Voll integriertes optisches Biosensormodul für Herzfrequenz- und SpO2-Überwachung



Schnellladung dank USB Power Delivery



IR-Temperatur-Überwachungssystem



Einblicke in die Zukunft der sicheren Authentifizierung von Modulen im Fahrzeug



Hot-Swap-Schutz-ICs für Netzwerke, Server, Speicher und Telekommunikation



Low-Profile-Lösungen mit hoher Leistungsdichte für KI



„Start Here“ - Hunderte von getesteten Referenzdesigns mit CAD-Schemata zur Verkürzung der Entwicklungszeit



Heimautomatisierung mit ISM-Sendern/-Empfängern Darüber hinaus haben die Besucher die Möglichkeit, 20 Webinare mit hochkarätigen technischen Experten zu verfolgen, in denen die neuesten Designtrends diskutiert werden, darunter die folgenden: Neue IO-Link®-Transceiver vereinfachen das Design von Sensoren und Aktoren



Wie man effizientere, kleinere und einfachere DC/DC-Stromversorgungslösungen entwickeln kann, ohne ein Experte zu sein



Wie kann die Laufzeit solarbetriebener IoT-Geräte erhöht und deren Größe reduziert werden



Vorstellung der HSP 3.0 – neuestes Referenzdesign für die personalisierte Medizin



Sicherheit für IoT-Sensorknoten in der Google-Cloud



Authentifizierung von Automobil-Endpunkten zur Gewährleistung der Konnektivität mit nur einem einzigen IC



Maxim Power-Lösungen für KI-/High-Power-FPGA-Anwendungen mit den Vorteilen gekoppelter Induktivitäten



Schlüsselfertige USB Typ-C-Lösungen verkürzen die Entwicklungszeit und minimieren die Schaltungsgröße



Fallstudie: Entwerfen und optimieren Sie Ihre Stromversorgung in weniger als einer Stunde Weiterführende Informationen

Weitere Informationen über die virtuelle Veranstaltung unter https://maxim.click/Maxim_Virtual_Booth_electronica2020



Registrierung für den virtuellen Stand unter https://maxim.click/Maxim_Registration_Virtual_Booth_electronica2020



Registrierung für die Webinare unter https://maxim.click/Maxim_Webinars_Virtual_Booth_electronica2020



Anfragen für ein virtuelles Meeting unter https://maxim.click/Maxim_Meetings_Virtual_Booth_electronica2020



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/Image_Maxim_Virtual_Booth_electronica2020 Über Maxim Integrated



Maxim Integrated, ein Unternehmen von Ingenieuren für Ingenieure, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten Herausforderungen von Entwicklern zu lösen und damit die Grundlagen für innovative Designlösungen zu schaffen. Das breite Produktangebot an leistungsstarken Halbleitern in Verbindung mit erstklassigen Tools und herausragendem Support ermöglicht die Entwicklung einzigartiger analoger Lösungen in Bezug auf Effizienz, präziser Messung, zuverlässiger Konnektivität, robustem Schutz sowie intelligenter Datenverarbeitung. Entwickler in Anwendungsbereichen wie Automotive, Kommunikation, Consumer, Rechenzentren, Healthcare, Industrie und IoT vertrauen auf Maxim Integrated, wenn es darum geht, kleinere, intelligentere und sicherere Designs zügiger zu entwickeln. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



