Industrieweit dünnste optische Zweifach-Photodetektor-Lösung von Maxim Integrated verkürzt die Markteinführung tragbarer Gesundheits- und Fitnessprodukte Der Baustein MAXM86146 mit seinen fortschrittlichen Algorithmen spart Platz und verkürzt die Entwicklungszeit um bis zu sechs Monate MÜNCHEN – 08. Juli 2020 – Mit dem optischen Zweifach-Photodetektor-Baustein MAXM86146 von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) können Entwickler jetzt schnell und einfach dünnste optische Sensorlösungen in tragbare Gesundheits- und Fitnessprodukte integrieren, und zwar in Designs, in denen sie bisher niemals Platz gefunden hätten. Das schlüsselfertige Drop-In-Modul enthält bereits Algorithmen zur Überwachung von Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung (SPO 2 ) sowie fortschrittliche Aktivitätsklassifizierung. Seine geringe Größe und das einfache Design ermöglichen die Unterbringung innovativer Biosensor-Funktionen auf geringerer Fläche und unterstützen die schnelle Entwicklung präziser, kontinuierlich arbeitender Gesundheitsüberwachungsgeräte.



Der MAXM86146 bietet Entwicklern moderner tragbarer Produkte die Möglichkeit, ein um 45 Prozent dünneres optisches Design im Vergleich zu einer Lösung mit diskreten Bauteilen zu erstellen. Außerdem bietet das Modul direkt einsatzbereite Biosensor-Algorithmen zur Messung von Vitalparametern nach strengsten medizinischen Standards, wodurch noch mehr Zeit für die Entwicklung wettbewerbsdifferenzierender Merkmale verbleibt. Für Entwickler bedeutet dies bis zu sechs Monate Zeitersparnis zur Markteinführung neuer Produkte und gleichzeitig wird mehr Raum und Zeit für die Erweiterung der Funktionalität geboten.



Die Revolution im Bereich der tragbaren Gesundheitsüberwachungsgeräte gewinnt aktuell weiter an Dynamik, denn sie bieten einen nie dagewesenen Zugang zu gesundheitsrelevanten Informationen, die den medizinischen Fachkräften und den Endnutzern helfen, proaktiv präventive Versorgung zu leisten und mit chronischen Erkrankungen umzugehen. Entwickler tragen zu dieser Dynamik bei, indem sie innovative Lösungen schaffen, die einen tieferen Einblick in individuelle Gesundheitszustände geben und Möglichkeiten zur Verbesserung des gesundheitlichen Befindens eröffnen.



Wichtige Vorteile Kleinste Größe: Bietet die weltweit dünnste optische Zweifach-Photodetektor-Lösung für leichtere, kompaktere und stromsparendere Geräte; kombiniert zwei Photodioden, ein optisches AFE und einen Mikrocontroller mit integrierten Algorithmen (Aktivitätsklassifizierung, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung) in einem nur 0,88 mm flachen Gehäuse, das damit um 45 Prozent dünner ist als eine diskrete Lösung.



Schnellere Time-to-Market: Die Drop-in-Modul-Lösung verkürzt die Entwicklungszeit um bis zu sechs Monate.



Schwerpunkt Innovation: Mit direkt einsatzbereiten Algorithmen, die wichtige Vitalparameter messen, können sich Entwickler auf die Erweiterung der Funktionalität statt auf die Algorithmenentwicklung konzentrieren. Stellungnahmen



„Mit der hochmodernen optischen Sensorlösung von Maxim Integrated haben wir unsere Entwicklungszeit verkürzt und den Wettbewerb ausgestochen – denn wir konnten uns auf die Einführung neuer Funktionen konzentrieren“, sagte Satish Movva, Gründer und CEO von CarePredict. „Außerdem hat das Pflegepersonal durch das CarePredict-Wearable einen noch nie dagewesenen Fernzugriff auf die Aktivitäts- und Verhaltensindikatoren der von ihnen betreuten Senioren und können so aus der Ferne deren Gesundheitszustand kontrollieren.“



„Für die Entwickler von tragbaren Gesundheitsüberwachungsgeräten der nächsten Generation sind Designraum und die Markteinführungszeit von entscheidender Bedeutung“, sagte Andrew Baker, Managing Director der Industrial and Healthcare Business Unit bei Maxim Integrated. „Mit der weltweit dünnsten optischen Zweifach-Photodetektor-Lösung geben wir den Entwicklern mehr Freiraum für die schnelle Einführung innovativer Produkteigenschaften.“



Verfügbarkeit und Preise Der MAXM86146CFU+ ist für 5,84 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Das MAXM86146EVSYS# Evaluation Kit ist für 150 US-Dollar verfügbar. Weiterführende Informationen Weitere Informationen zu den optischen Gesundheitssensoren von Maxim Integrated unter https://maxim.click/Optical_Health_Sensors_Maxim



Informationen und Bestellmöglichkeiten für den MAXM86146 unter https://maxim.click/MAXM86146_Product



Hochauflösendes Pressebild unter https://maxim.click/MAXM86146_Image



Anmeldung für das Webinar "The Critical Role of Actionable Insights for the Wearable Healthcare Revolution" unter https://ic.maximintegrated.com/MSE-HCreg Über Maxim Integrated



