Dank ChipDNA PUF-Technologie: Maxim präsentiert den branchenweit sichersten IoT-Mikrocontroller Der Baustein MAX32520 bietet das sicherste Booten mit Root-of-Trust zum Schutz vernetzter Healthcare-, Industrie- und Computersysteme MÜNCHEN – 25. Februar 2020 – Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) stellt den MAX32520 ChipDNA™ Secure Arm® Cortex®-M4-Mikrocontroller vor, den ersten sicheren Mikrocontroller, der durch integrierte PUF-Technologie (Physically Unclonable Function) das Sicherheitsniveau von Finanzanwendungen sowie Anwendungen auf Regierungsebene bietet. Die PUF-Technologie von Maxim ermöglicht mehrere Schutzebenen, um die fortschrittlichste Schlüsselschutztechnologie kostengünstig für den Einsatz in IoT-, Gesundheits-, Industrie- und Computersystemen bereitzustellen.



Mit der zunehmenden Verbreitung von IoT-Anwendungen werden viele Geräte in unkontrollierten und ungeschützten Umgebungen eingesetzt und somit anfälliger für physische Angriffe. Diese sind ausgefeilter als Attacken auf Software-Ebene, wie etwa mangelhafte Krypto-Implementierungen oder Standard-Passwort-Angriffe. Entwickler wünschen eine verbesserte Systemabwehr für ihre funktionskritischen Anwendungen, bei denen die Offenlegung geheimer Schlüssel ganze Netzwerke zum Absturz bringen, den Ruf und die Existenz von Unternehmen bedrohen und sogar negative Auswirkungen auf Menschen haben kann.



Der MAX32520 mit ChipDNA bietet mehrere Schutzschichten durch seine PUF-Technologie. Dabei handelt es sich um die industrieweit fortschrittlichste Technologie zum Schutz von Schlüsseln, die bei kryptographischen Anwendungen eingesetzt werden. Der Baustein verwendet einen manipulationssicheren PUF-Schlüssel für die Flash-Verschlüsselung, den sicheren Bootvorgang mit Root-of-Trust und die serielle Flash-Emulation. Darüber hinaus macht die physische Sicherheit des PUF-Schlüssels eine Batterie zur aktiven Zerstörung der geheimen Schlüssel bei einem Angriff überflüssig. Bislang war bei hochsensiblen Anwendungen immer eine Batterie erforderlich, um diese höchste Stufe des Schlüsselschutzes zu gewährleisten.



Wichtige Vorteile Manipulationssicher: Geheime Schlüssel, die von der ChipDNA-PUF-Schaltung erzeugt werden, sind in höchstem Maße vor physischen Angriffen geschützt. Der Schutz stellt sicher, dass die Schlüssel für Angreifer unerreichbar sind.



IP-Schutz: Die Flash-Verschlüsselung mit PUF schützt sensible Informationen mit Schlüsseln, die selbst fortgeschrittenen physischen Einsichtnahmen und Manipulationen standhalten und die die robusteste am Markt verfügbare Form der IP-Sicherheit bieten.



Fortgeschrittene Verschlüsselung: Der sichere DeepCover-Mikrocontroller kann alle Benutzerdaten schützen, da er mit SP 800-90A- und SP 800-90B-konformen „TRNG“- Zufallszahlgeneratoren und Hardwarebeschleunigern für AES-256, ECDSA P-521 und SHA-512 ausgestattet ist.



Großer Speicher: Liefert einen bis zu 2 MB großen sicheren Flash-Speicher, so dass fortgeschrittene Anwendungen in einer hochsicheren Umgebung ausgeführt werden können.



Kosteneffizient: Dieser sichere Mikrocontroller, der auf fortschrittlicher Fertigungstechnologie basiert, bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, einen 120 MHz Arm Cortex-M4-Prozessor und einen großen Speicher. Er macht zahlreiche Komponenten überflüssig, die häufig in sicherheitsrelevanten Anwendungen zu finden sind, wie z.B. Batterie, Tamper-Monitoring-Bausteine und System-Management-Mikrocontroller. Stellungnahmen



"IoT-Entwickler sind bestrebt, ihren Designs mehr Sicherheit zu verleihen, aber es ist schwierig, das erforderliche Fachwissen zu finden, um mit einem fortschrittlichen Schutz auf den Markt zu kommen", sagte Tanner Johnson, Senior Analyst, IoT Cybersecurity bei Omdia. "Wenn es Entwicklern ermöglicht wird, PUF-verschlüsselten Flash-Speicher und sicheres Boot-Loading ohne System-Neudesign oder interne Code-Entwicklung zu integrieren, können sie ihre Time-to-Market drastisch reduzieren.“



"Die Bedrohungen für IoT-Systeme werden immer ausgefeilter, und die Werkzeuge für den Angriff auf Systeme gehen tagtäglich aus dem Bereich der Wissenschaft in den Bereich der Open Source über", sagte Kris Ardis, Executive Director, Micros, Security and Software Business Unit bei Maxim Integrated. "Der MAX32520 mit ChipDNA stellt einen echten Fortschritt dar. Der Baustein basiert auf der modernsten Schlüsselsicherheitstechnologie und ist auf IoT-Anwendungen ausgelegt. Er wird die Daten und die IP der Hersteller und Nutzer schützen und verfügt bereits heute über die Technologie für zukunftssichere Designs gegen die Systembedrohungen von morgen.“



Verfügbarkeit und Preis Der MAX32520 ist für 3,44 US-Dollar (ab 1.000 Stück, FOB USA) über die Maxim-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Maxim Integrated entwickelt innovative Analog- und Mixed-Signal-Produkte und -Technologien, mit denen Systeme kleiner, intelligenter, sicherer und energieeffizienter werden. Wir ermöglichen Design-Innovationen unserer Kunden in den Bereichen Automotive, Industrie und Healthcare, im Mobile-Consumer-Segment und auf dem Gebiet der Cloud-Rechenzentren für branchenführende Lösungen, die dazu beitragen, die Welt zu verändern. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



