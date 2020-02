Maxim Integrated präsentiert Technologien für Embedded-Innovationen auf der embedded world 2020 In Halle 4A, Stand 606 zeigt Maxim die neuesten Lösungen in den Bereichen Analog, Automotive, Healthcare, Industrie und Security MÜNCHEN – 05. Februar 2020 – Auf der embedded world 2020 Exhibition and Conference (25. bis 27. Februar 2020 in Nürnberg) zeigt Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) neueste Analogtechnologie für Automotive-, Healthcare-, Industrie- und Security-Anwendungen. Neben den Demos stehen am Maxim-Stand auch Experten zur Verfügung, mit denen interessierte Entwickler Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Designs mit den vorgestellten innovativen Technologien diskutieren können.



Besucher haben darüber hinaus die Möglichkeit, ein MAXAUTHDEMO DeepCover® Secure Authenticator Demo Kit, ein Featherboard mit stromsparendem Mikrocontroller, der mit der ChipDNA™ Physically Unclonable Function (PUF) von Maxim ausgestattet ist, oder ein Essential Analog Toolkit mit zahlreichen leistungsstarken Analog-Bausteinen von Maxim mit nach Hause zu nehmen. Voraussetzung dafür ist eine Vorab-Registrierung unter https://maxim.click/Maxim_giveaway_ew2020 und ein Ausdruck der Registrierungsbestätigung, der am Maxim-Stand gegen das gewünschte Kit eingetauscht werden kann.



Die Messedemos von Maxim widmen sich einer Vielzahl von Endanwendungen:



Demos am Maxim-Stand (Halle 4A, Stand 606) Essential Analog ICs für höhere Performance Motorantrieb mit neuem Strommessverstärker

Tastencontroller mit integrierter Batteriesealfunktion

Automotive-ICs für intelligentere und sicherere Autos Integrierte Schutzbeschaltung für Sensor-Fusion-Steuereinheiten mit PoC (Power-over-Coax)-Stromversorgung: Der 2-MHz-Buck-Boost-Wandler MAX20040B und die ASIL-Doppel-/Vierfach-Kameraschutzbeschaltung MAX20087 liefern eine geschützte Stromversorgung für ein vierkanaliges PoC-ASIL B/D-Kamerasystem

Diagnosefunktionen für ADAS: Der Supervisor- und Window-Watchdog MAX16136 mit Überspannungsanzeigefunktion für erhöhte Systemzuverlässigkeit

ICs und Referenzdesigns für Gesundheitsanwendungen Health Sensor Plattform 2.0: Die Evaluierungs- und Entwicklungsplattform (auch bekannt als MAXREFDES101#) im am Handgelenk tragbaren Formfaktor demonstriert eine Vielzahl von Produkten für Anwendungen im Bereich der Sensorik für Gesundheitsanwendungen

Lösung für die Herzfrequenzüberwachung im Ohr: Verfügt über ein intelligentes Ladedock und demonstriert eine Gleichstrom-SPS für Ladung und Kommunikation

ICs für die adaptive Fertigung Go-IO für industrielle IO-Lösungen der nächsten Generation: Das Referenzdesign beinhaltet den achtkanaligen Digitaleingangs-IC MAX22190 mit Diagnosefunktionen, den achtkanaligen industriellen Digitaleingang MAX22192 mit Diagnoseeigenschaften und digitaler Isolierung sowie den kompakten achtkanaligen industriellen High-Side-Schalter MAX14915 mit Diagnosefunktion

IO-Link®-Referenzdesigns für Master- und Device-Anwendungen: Die Plattform demonstriert ein IO-Link-Referenzdesign mit dem Zwei-Kanal-IO-Link-Master-Transceiver MAX14819, dem Zwei-Kanal-IO-Link-Transceiver MAX14827A, dem überspannungsgeschützten Zwei-Kanal-Treiber-IO-Link-Transceiver MAX22513 und dem IO-Link-Transceiver MAX22515 mit integriertem Schutz

Security-Lösungen für eine sicherere Welt DeepCover® Security Lab: Webbasierte Evaluierungs- und Lernumgebung mit MAXAUTHDEMO zum Erlernen der Funktionen und des Betriebs von sicheren DeepCover-Authenticators

Sicherung biometrischer Daten mit dem Secure Mikrocontroller von Maxim: Demonstriert die Sicherheitsmerkmale eines ChipDNA Secure Arm® Cortex®-M4 Mikrocontrollers mit sicherem Boot-Vorgang

IoT-Technologie für mehr Intelligenz Miromico LoRaWAN® IoT- und IIoT-Modul, basierend auf einem DARWIN MCU von Maxim

Weitere Maxim-Demos sind auch an den Ständen der beiden Distributionspartner Avnet Silica und EBV zu sehen:



Demos am Avnet Silica-Stand (Halle 3A-221) Go-IO Industrial IoT Referenzdesign: Go-IO bietet auf einem 16,4 cm³ kleinen Raum mehrere softwaredefinierte IOs für eine IIoT-Lösung, die die Produktivität erhöht, die adaptive Fertigung weiter vorantreibt und Zustands- und Statusinformationen auf Maschinenebene für Prozessentscheidungen in Echtzeit liefert



MAX22701EVKIT: Für die Evaluierung der einkanaligen isolierten Gate-Treiber-Familie MAX22700-MAX22702 mit ultrahoher Gleichtakt-Transienten-Immunität (CMTI) von typischerweise 300 kV/µS Demos am EBV-Stand (Halle 3A-221) MAX98390 Class-D-Verstärker mit integrierter Dynamic Speaker Management™ (DSM)- Technologie für einen 2,5-mal lauteren Klang und wesentlich tiefere Bässe aus Mikro-Lautsprechern



ChipDNA Secure Arm® Cortex®-M4 Mikrocontroller mit sicherem Boot-Vorgang für IoT-Applikationen Vorträge und Workshops von Maxim Jeff DeAngelis, Managing Director der Industrial & Healthcare Business Unit bei Maxim Integrated, hält auf der embedded world Conference am Mittwoch, den 26. Februar, von 10 bis 10.30 Uhr, einen Vortrag zu „How Ultra-Small Programmable Logic Controllers (PLCs) Enable Intelligence at the Edge“



Ole Dreessen, Leitender Mitarbeiter Technik/Field Applications bei Maxim Integrated, hält auf der embedded world Conference am Donnerstag, den 27. Februar, von 9.30 bis 12.30 Uhr einen Workshop zum Thema: „AES Cryptosystem Key Extraction on Standard µC and Countermeasures“



Szukang Hsien, Executive Business Manager der Automotive Business Unit bei Maxim Integrated, spricht auf der electronic displays Conference am Donnerstag, den 27. Februar, von 9 bis 9.20 Uhr über „Matrix Local Dimming LED Driver for Local Dimming Automotive Displays“ Meetings am Stand und weiterführende Informationen Die Reservierung eines persönlichen Beratungstermins am Stand von Maxim ist über den folgenden Link möglich: https://maxim.click/Maxim_ew2020_meeting



Weitere Informationen zu Maxims Ausstellungsportfolio auf der embedded world befinden sich unter https://maxim.click/Maxim_ew2020



Ein hochauflösendes Pressebild ist abrufbar unter https://maxim.click/embedded_world_image_Maxim Über Maxim Integrated



