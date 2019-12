Maxims isolierter Siliziumkarbid-Gate-Treiber bietet erstklassige Energieeffizienz und erhöhte Systemverfügbarkeit Der MAX22701E reduziert den gesamten Energieverlust des Systems um 30 Prozent und verbessert die Systemverfügbarkeit durch eine bis zu 3x höhere CMTI MÜNCHEN – 19. Dezember 2019 – Mit dem isolierten Gate-Treiber MAX22701E von Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) können Entwickler von Leistungsnetzteilen oder Invertern die Energieeffizienz um bis zu 4 Prozentpunkte gegenüber Wettbewerbslösungen verbessern, wodurch Leistungsverluste und der daraus resultierende CO 2 -Fußabdruck um 30 Prozent reduziert werden. Der Treiber-IC ist für den Einsatz in Schaltnetzteilen in industriellen Kommunikationssystemen für Solarwechselrichter, Motorantrieben, Elektroautos, Energiespeichersystemen, unterbrechungsfreien Stromversorgungen, Serverfarmen und hocheffizienten Hochleistungs-Stromversorgungen vorgesehen.



In vielen Schaltnetzteilen werden Transistoren aus Siliziumkarbid (SiC) mit großer Bandlücke eingesetzt, um die Energieeffizienz und die Zuverlässigkeit der Transistoren zu verbessern. Die hohe Schaltfrequenz verursacht jedoch störende Transienten, die Rauschen erzeugen können. Dieses muss für einen störungsfreien Betrieb weitgehend reduziert werden. Der MAX22701E bietet die höchste CMTI (Common Mode Transient Immunity) der Industrie von typisch 300 kV/µs, um eine branchenführende Zuverlässigkeit zu erzielen. Die CMTI ist bis zu 3mal höher als beim besten Wettbewerber, was zu einer höheren Systemverfügbarkeit führt. Die besten Laufzeitspezifikationen für Treiber (35 ns typisch, das ist 2mal weniger Laufzeitverzögerung als beim nächsten Wettbewerber) und die Anpassung der Laufzeitverzögerung zwischen dem High-Side- und dem Low-Side-Gate-Treiber (5 ns maximal, das ist 5mal niedriger als beim nächsten Wettbewerber) tragen dazu bei, die Totzeit des Transistors zu reduzieren. Dies wiederum verbessert die Energieeffizienz um bis zu 4 Prozentpunkte. Im Wirkungsgradbereich um 90 Prozent führt jeder zusätzliche Prozentpunkt des Wirkungsgrades zu einer Reduzierung der Verlustleistung um etwa 10 Prozent. So führt beispielsweise die Verbesserung des Wirkungsgrades von 90 auf 94 Prozent zu einer Reduzierung der Leistungsverluste um etwa 30 bis 40 Prozent (6 gegenüber 10 Prozent Leistungsverluste). Der MAX22701E ist in einem 8-poligen kleinen SOIC-Gehäuse (3,90 mm x 4,90 mm) und mit einem erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C erhältlich.



Wichtige Vorteile

Weniger Energieverlust: 5mal bessere Anpassung der Laufverzögerung von Baustein zu Baustein (maximal 5 ns) reduziert Totzeit und Energieverluste erheblich.



Erhöhte Verfügbarkeit: Bis zu 3mal höhere CMTI (300 kV/µs typisch) minimiert große Gleichtakttransienten zwischen Eingang und Ausgang, um die Verfügbarkeit in verrauschten Umgebungen zu erhöhen. Stellungnahme



„Während unsere Kunden zunehmend die SiC-Technologie einsetzen, um kleinere und effizientere Stromversorgungssysteme zu entwickeln, ermöglichen wir maximale Systemeffizienz bei gleichzeitig erhöhter Systemverfügbarkeit“, sagte Timothy Leung, Director, Industrial and Healthcare Business Unit bei Maxim Integrated.



Verfügbarkeit und Preise

Der MAX22701E ist für 1,69 US-Dollar (ab 1000 Stück, FOB. USA) über die Maxim-Website sowie bei Vertragsdistributoren erhältlich.



Das MAX22701EVKIT# Evaluation Kit ist für 44 US-Dollar erhältlich. Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zu Maxims isolierten Gate-Treibern unter https://maxim.click/Isolated_Gate_Drivers_Maxim



Weitere Informationen oder Bestellung des MAX22701E unter https://maxim.click/MAX22701E_Product



Hochauflösendes Pressebild: https://maxim.click/MAX22701E_Image Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Über Maxim Integrated



Maxim Integrated entwickelt innovative Analog- und Mixed-Signal-Produkte und -Technologien, mit denen Systeme kleiner, intelligenter, sicherer und energieeffizienter werden. Wir ermöglichen Design-Innovationen unserer Kunden in den Bereichen Automotive, Industrie und Healthcare, im Mobile-Consumer-Segment und auf dem Gebiet der Cloud-Rechenzentren für branchenführende Lösungen, die dazu beitragen, die Welt zu verändern. Weitere Informationen unter www.maximintegrated.com.



