Keysight Software für elektromagnetisches Design für die neuesten Fertigungsprozesse der Intel Foundry zertifiziert Entwicklungsteams profitieren von einem bewährten Weg zu einem erfolgreichen ersten Fertigungsdurchlauf mit Intel 14A und Intel 18A-P. Böblingen, 30. Juli 2026  Die elektromagnetische Design-Software RFPro von Keysight Technologies, Teil des Keysight EDA Advanced Design System (ADS), wurde für die Prozesstechnologien Intel 14A und Intel 18A-P zertifiziert. Diese Zertifizierung gibt Entwicklern von RFICs (Radio Frequency Integrated Circuits) und Mixed-Signal-Schaltungen die Gewissheit, dass ihre elektromagnetischen Simulationen die neuesten Fertigungsprozesse von Intel Foundry genau widerspiegeln, bevor die Chips in die Produktion gehen.



Da Halbleiterhersteller immer fortschrittlichere Prozesstechnologien einführen, stehen Entwicklungsteams unter zunehmendem Druck, die Entwicklungszyklen zu verkürzen und gleichzeitig kostspielige Designfehler zu vermeiden. Mit zertifizierter Simulationssoftware können Entwickler Leistungsprobleme bereits vor Beginn der Fertigung erkennen und beheben. So lassen sich Entwicklungsrisiken reduzieren, kostspielige Chip-Redesigns vermeiden und die Markteinführungszeit verkürzen.



Eine Diskrepanz zwischen EM- und Schaltkreisverhalten, die erst nach dem Tape-out zutage tritt, bedeutet einen kostspieligen Re-Spin. Daher müssen Simulationstools vor Beginn des Designs für einen bestimmten Knoten validiert werden. Die Zertifizierung durch Keysight eröffnet den Teams diesen Weg, während Intel Foundry seine Roadmap von Intel 18A über 18A-P bis hin zu Intel 14A umsetzt, wobei mit RibbonFET 2 und PowerDirect die neuen Transistor- und Stromversorgungsarchitekturen eingeführt werden.



Diese Zertifizierung baut auf der laufenden Zusammenarbeit von Keysight mit der Intel Foundry auf, einschließlich der Unterstützung für Intel 18A und der fortschrittlichen Gehäuse-Technologie EMIB-T. Zusammen bieten diese Funktionen den Anwendern konsistente Design-Abläufe über mehrere Intel-Prozessgenerationen hinweg und unterstützen Anwendungen, die von KI und Hochleistungsrechnen bis hin zu Mobilgeräten reichen.



Shawn Han, Senior Vice President und General Manager des Bereichs Foundry Services bei der Intel Corporation, sagte: Da unsere Kunden bestrebt sind, den Anforderungen der nächsten Generation mit differenzierten Lösungen gerecht zu werden, ist die Intel Foundry davon überzeugt, dass eine planbare Umsetzung unserer fortschrittlichen Prozess- und Gehäuse-Technologien ihre Innovation beschleunigen wird. Durch die enge Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern wie Keysight bei der Zertifizierung erstklassiger Lösungen geben wir unseren Kunden mehr Sicherheit, dass sie ihre Ziele in Bezug auf Stromverbrauch, Leistung und Effizienz erreichen und ihre Produkte schneller auf den Markt bringen können.



Niels Faché, Senior Vice President bei Keysight Design Engineering Software, sagte: Entwicklungsteams können nicht warten, bis ein neuer Prozessknoten ausgereift ist, bevor sie ihren Simulationsergebnissen vertrauen. Diese Zertifizierung bedeutet, dass Entwickler die neuesten Technologien der Intel Foundry frühzeitig einsetzen und den Chip gleich beim ersten Mal richtig hinbekommen können.



Weitere Informationen Webseite: Technischer Überblick zu Keysight RFPro



Technischer Überblick zu Keysight RFPro Webseite: Keysight Advanced Design System



Keysight Advanced Design System Webseite: Halbleiterfertigungstechnologien der Intel Foundry Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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