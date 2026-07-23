|Keysight kümmert sich um domänenübergreifende Physikprobleme, die elektronische Designs anfällig für Ausfälle in späten Entwicklungsphasen machen
|Die Lösung zur Optimierung komplexer Designprozesse startet mit erster Anwendung für die Strukturanalyse.
|Böblingen, 23. Juli 2026 Keysight Technologies hat Keysight Multiphysics vorgestellt. Die Design- und Verifikationslösung befasst sich mit den physikalischen Wechselwirkungen, die bei modernen elektronischen Designs zu Ausfällen führen. Die Anwendung zur Strukturanalyse, die Sturz-, Stoß- und Vibrationstests abdeckt, ermöglicht es Entwicklern, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, noch bevor ein Prototyp gebaut wird.
Elektronikprodukte werden immer komplexer schneller, als sich klassische Entwicklungsabläufe anpassen können. Da elektrische, thermische, mechanische und optische Elemente in immer kompaktere, stärker integrierte Designs zusammengefasst werden, entstehen durch die physikalischen Wechselwirkungen zwischen ihnen Ausfallrisiken, die nicht isoliert bewertet werden können. Physikalische Effekte in einem Bereich können unbeabsichtigte Folgen in einem anderen Bereich nach sich ziehen. Diese Wechselwirkungen werden oft erst erkannt, wenn das Produkt bereits fertiggestellt ist zu einem Zeitpunkt, an dem die Kosten für eine komplette Neukonstruktion am höchsten sind und Projekte häufig ihre Fristen verpassen und ihr Budget überschreiten.
Keysight Multiphysics integriert Physiksimulationen in den Arbeitsablauf der Elektronikentwicklung und erledigt in wenigen Stunden einen Prozess, der bisher Wochen dauerte. Die erste Version befasst sich mit der Strukturanalyse und umfasst Compliance-Simulationen für Sturz-, Stoß- und Vibrationstests. Bislang mussten für diesen Schritt zahlreiche physische Prototypen gebaut und in einem externen Labor getestet werden, wodurch bereits vor der Identifizierung potenzieller Fehler Entwurf und Produktions-Tools bestimmt werden mussten. Vorkonfigurierte Anwendungsvorlagen binden das erforderliche Fachwissen für das Setup direkt in den Arbeitsablauf ein und verbessern so die Simulationsgenauigkeit. Dadurch können Teams Fehler in späten Entwicklungsphasen vermeiden, ohne auf einen CAE-Spezialisten (Computer-Aided Engineering) zurückgreifen zu müssen.
Wichtigste Anwendungsvorteile:
Weitere Informationen
|Über Keysight Technologies
Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.