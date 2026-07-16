|Keysight präsentiert neue leistungsstarke Testplattform für Cybersecurity im Netzwerk
|Die skalierbare 4x100GE-Testlösung ermöglicht die Erzeugung von Hyperscale-Datenverkehr und die Validierung der Cybersecurity auf einer kompakten Grundfläche von nur einer Rack-Einheit.
|Böblingen, 16. Juli 2026 Keysight Technologies hat mit dem APS-ONE-400 eine modulare Testplattform für die Cybersecurity im Netzwerk vorgestellt. Diese neue 4x100GE-Plattform steigert die Leistung für Layer-4- bis Layer-7-Datenverkehr, verschlüsselten Datenverkehr und Elephant-Flow-Datenverkehr erheblich und das alles in einem System mit einer Rack-Einheit (RU). Sie ermöglicht es Herstellern von Netzwerk-Equipment (NEMs), Service-Providern und Betreibern von Rechenzentren, anspruchsvolle Szenarien zu validieren und gleichzeitig die Anforderungen an die Gesamtinfrastruktur zu senken.
Legitimer und schädlicher Datenverkehr, PQC-verschlüsselter (Post-Quantum Cryptography) Datenverkehr, Zero Trust Network Access (ZTNA) sowie die bei KI- und LLM-Workloads (Large Language Models) üblichen Elephant Flow-Übertragungen führen zu einer zunehmenden Komplexität und einem wachsenden Volumen der Netzwerkauslastung. Daher müssen Hersteller von Netzwerk-Equipment, Service-Provider und Rechenzentrumsbetreiber vor dem Einsatz ihrer Lösungen sicherstellen, dass diese den Anforderungen gewachsen sind. Dazu sind jedoch häufig mehrere spezialisierte Tools erforderlich, was zu höheren Kosten führen und die begrenzten Laborressourcen strapazieren kann.
Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat Keysight das APS-ONE-400 entwickelt, eine Erweiterung seiner APS-100/400GE-Hardwarefamilie. Die neue modulare, skalierbare 4x100GE-Testplattform für Netzwerkanwendungen und Cybersecurity generiert Hyperscale-Datenverkehr der Layer 4-7, PQC-verschlüsselten TLS-Durchsatz (Transport Layer Security), Sicherheitsangriffe und ZTNA-Testfunktionen und das alles in einem kompakten 1RU-Gehäuse, das die Laboreffizienz steigert.
Die Testplattform APS-ONE-400 4x100GE bietet folgende Vorteile:
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|Über Keysight Technologies
Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.