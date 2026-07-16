Keysight präsentiert neue leistungsstarke Testplattform für Cybersecurity im Netzwerk Die skalierbare 4x100GE-Testlösung ermöglicht die Erzeugung von Hyperscale-Datenverkehr und die Validierung der Cybersecurity auf einer kompakten Grundfläche von nur einer Rack-Einheit. Böblingen, 16. Juli 2026  Keysight Technologies hat mit dem APS-ONE-400 eine modulare Testplattform für die Cybersecurity im Netzwerk vorgestellt. Diese neue 4x100GE-Plattform steigert die Leistung für Layer-4- bis Layer-7-Datenverkehr, verschlüsselten Datenverkehr und Elephant-Flow-Datenverkehr erheblich  und das alles in einem System mit einer Rack-Einheit (RU). Sie ermöglicht es Herstellern von Netzwerk-Equipment (NEMs), Service-Providern und Betreibern von Rechenzentren, anspruchsvolle Szenarien zu validieren und gleichzeitig die Anforderungen an die Gesamtinfrastruktur zu senken.



Legitimer und schädlicher Datenverkehr, PQC-verschlüsselter (Post-Quantum Cryptography) Datenverkehr, Zero Trust Network Access (ZTNA) sowie die bei KI- und LLM-Workloads (Large Language Models) üblichen Elephant Flow-Übertragungen führen zu einer zunehmenden Komplexität und einem wachsenden Volumen der Netzwerkauslastung. Daher müssen Hersteller von Netzwerk-Equipment, Service-Provider und Rechenzentrumsbetreiber vor dem Einsatz ihrer Lösungen sicherstellen, dass diese den Anforderungen gewachsen sind. Dazu sind jedoch häufig mehrere spezialisierte Tools erforderlich, was zu höheren Kosten führen und die begrenzten Laborressourcen strapazieren kann.



Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat Keysight das APS-ONE-400 entwickelt, eine Erweiterung seiner APS-100/400GE-Hardwarefamilie. Die neue modulare, skalierbare 4x100GE-Testplattform für Netzwerkanwendungen und Cybersecurity generiert Hyperscale-Datenverkehr der Layer 4-7, PQC-verschlüsselten TLS-Durchsatz (Transport Layer Security), Sicherheitsangriffe und ZTNA-Testfunktionen  und das alles in einem kompakten 1RU-Gehäuse, das die Laboreffizienz steigert.



Die Testplattform APS-ONE-400 4x100GE bietet folgende Vorteile: Höhere Leistung und Effizienz: Bietet einen Durchsatz von 400 Gigabit pro Sekunde (Gbps) auf den Layern 47, einen hardwarebeschleunigten verschlüsselten TLS-Durchsatz von 380 Gbps, einen Elephant-Flow-Durchsatz von 95 Gbps sowie die neuesten Sicherheitsfunktionen in einer kompakten 1RU-Plattform, die Platzbedarf im Rack, Kühlungsaufwand und Stromverbrauch minimiert.



Bietet einen Durchsatz von 400 Gigabit pro Sekunde (Gbps) auf den Layern 47, einen hardwarebeschleunigten verschlüsselten TLS-Durchsatz von 380 Gbps, einen Elephant-Flow-Durchsatz von 95 Gbps sowie die neuesten Sicherheitsfunktionen in einer kompakten 1RU-Plattform, die Platzbedarf im Rack, Kühlungsaufwand und Stromverbrauch minimiert. Kompatibilität und Flexibilität: Einsatz als eigenständiges Gerät oder nahtlose Integration in bestehende Installationen der APS-100/400GE-Serie von Keysight, darunter APS-M8400, APS-M1010 und APS-ONE-100. Dank der Fanout-Unterstützung des APS-ONE-400 für 100/25/10GE deckt die Plattform eine Reihe wichtiger Netzwerkgeschwindigkeiten ab.



Einsatz als eigenständiges Gerät oder nahtlose Integration in bestehende Installationen der APS-100/400GE-Serie von Keysight, darunter APS-M8400, APS-M1010 und APS-ONE-100. Dank der Fanout-Unterstützung des APS-ONE-400 für 100/25/10GE deckt die Plattform eine Reihe wichtiger Netzwerkgeschwindigkeiten ab. Hyperscale-Leistung: In Kombination mit dem APS-M8400 oder dem Management-Controller APS-M1010 ermöglicht der APS-ONE-400 die Einrichtung von Hyperscale-Testumgebungen, die die hohen Anforderungen von Rechenzentren und Service-Provider-Umgebungen nachbilden. Die Plattform kann bis zu 16 Terabit pro Sekunde (Tbps) Layer-4-7-Datenverkehr, 20 Milliarden gleichzeitige Verbindungen, 15 Tbps TLS-Datenverkehr und 25 Millionen TLS-Verbindungen pro Sekunde generieren.



In Kombination mit dem APS-M8400 oder dem Management-Controller APS-M1010 ermöglicht der APS-ONE-400 die Einrichtung von Hyperscale-Testumgebungen, die die hohen Anforderungen von Rechenzentren und Service-Provider-Umgebungen nachbilden. Die Plattform kann bis zu 16 Terabit pro Sekunde (Tbps) Layer-4-7-Datenverkehr, 20 Milliarden gleichzeitige Verbindungen, 15 Tbps TLS-Datenverkehr und 25 Millionen TLS-Verbindungen pro Sekunde generieren. Modulare, skalierbare Lösung: Der APS-ONE-400 wurde als Pay-as-you-grow-Lösung konzipiert und ermöglicht es Anwendern, ihre aktuellen Testanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Flexibilität zu bewahren, die Kapazität bei sich ändernden Anforderungen zu erweitern. Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Network Test and Security Solutions bei Keysight, sagte: Das exponentielle Wachstum des Datenverkehrs und der Bandbreitenanforderungen, das durch KI- und Machine-Learning-Workloads verursacht wird, belastet die Netzwerkinfrastrukturen von Rechenzentren, Service-Providern und Unternehmen in beispiellosem Ausmaß. Um kontinuierlich zu überprüfen, ob Netzwerke diese Herausforderungen bewältigen können, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, sind realistische, hyperskalierte Funktionen zur Emulation des Datenverkehrs erforderlich. Der modulare APS-ONE-400-Rechenknoten von Keysight setzt neue Maßstäbe in Sachen realistische Emulation und simuliert die mit generativen KI-Modellen und agentenbasierten Anwendungen verbundenen Datenverkehrsströme im Hyperscale-Maßstab, darunter die riesigen Elephant-Flow-Datensätze, wie sie bei Anwendungsfällen zum Training von LLMs üblich sind, sowie PQC-verschlüsselte Datenverkehrsströme, und das alles in einem kompakten Formfaktor, der wichtige Laborressourcen schont.



Weitere Informationen Produktseite: Netzwerksicherheits-Testplattform APS-100/400



Datenblatt: Netzwerksicherheits-Testplattform APS-100/400 Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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