Keysight geht die versteckten Kosten bei der Erstellung und Pflege von UI-Tests an Entwickler beschreiben Oberflächenelemente, damit automatisierte Tests auch bei Änderungen am Design weiterhin ausgeführt werden können. Böblingen, 14. Juli 2026  Keysight Technologies hat Keysight Eggplant Find by Description vorgestellt, eine Lösung, mit der Entwickler Oberflächenelemente anhand ihrer Beschreibung lokalisieren können, anstatt Screenshots aufzunehmen und abzugleichen. Jeder Test zielt auf ein Element anhand seiner Beschreibung und nicht anhand seines visuellen Erscheinungsbilds ab, sodass er auch bei Neugestaltungen, Änderungen des Designs und Anpassungen der Bildschirmauflösung weiterhin ausgeführt werden kann. Dadurch entfällt die manuelle Neuaufnahme von Screenshots, die bisher Entwicklungsressourcen verschwendet hat.



Die Hälfte der Unternehmen ist der Ansicht, dass ein Haupthindernis bei der Testautomatisierung die Pflege von Skripten ist, die bei Änderungen an den Anwendungen fehlschlagen. Die Pflege bildbasierter Skripte ist mit versteckten Kosten verbunden, da sie bei Änderungen an der Benutzeroberfläche nicht mehr funktionieren, selbst wenn die zugrunde liegende Software einwandfrei läuft. Entwickler verbringen dann Stunden damit, neue Screenshots für Testfälle zu erstellen, die eigentlich weiterhin erfolgreich sein sollten  ein Kreislauf, der sich bei jedem Release und in jeder Umgebung wiederholt.



Mit Keysight Eggplant Find by Description, einem Bestandteil von Eggplant Studio und Eggplant Functional, kann ein Entwickler ein Element beschreiben  beispielsweise den Ticketpreis für ein bestimmtes Datum , woraufhin die Software dieses Element findet, ohne auf Screenshots, den Zugriff auf das Dokumentobjektmodell oder Änderungen am zu testenden System zurückgreifen zu müssen. In einer Demonstration von Keysight reduzierte dies den Skriptumfang um 92 Prozent und verkürzte die Bearbeitungszeit von über einer Stunde auf unter 15 Minuten. Damit wird der Einsatz von KI und Computer Vision in der Testautomatisierung durch Keysight Eggplant erweitert, wodurch eine Beschreibung auch bei Designänderungen weiterhin funktioniert und auf ältere Desktop-, Embedded- und Webanwendungen angewendet werden kann.



Zu den wichtigsten Vorteilen zählen: Tests, die Änderungen überstehen: Die Beschreibungen behalten auch bei Neugestaltungen, Theme-Updates und Änderungen der Auflösung ihre Gültigkeit, sodass die Automatisierung nicht mehr jedes Mal ausfällt, wenn sich die Benutzeroberfläche ändert.

Weniger Zeitaufwand für die Erstellung von Wartungstests: Die Zeit, die bisher für das Schreiben von Skripten und die Behebung fehlerhafter Tests aufgewendet wurde, kann nun zur Erweiterung der Testabdeckung genutzt werden.

Manuelle Aufgaben automatisiert: Als der Bildabgleich noch die einzige Möglichkeit war, wurden die Tests manuell durchgeführt; mittlerweile können die Tests anhand von Textbeschreibungen automatisch ausgeführt werden. Gareth Smith, General Manager für Software Quality Engineering bei Keysight, sagte: Unser Ziel ist es, Teams dabei zu unterstützen, einen größeren Teil ihrer Tests zu automatisieren. Allerdings wurde dies viel zu lange durch den hohen Wartungsaufwand behindert. Keysight Eggplant Find by Description beseitigt eines der größten Hindernisse und bringt uns einer Zukunft näher, in der Teams genau das automatisieren können, was sie wollen, und nicht nur das, was ihre Tools zulassen.



Weitere Informationen Lösungsbeschreibung: Find by Description



Find by Description Webinar: AI Element Location: Finding UI Components by Natural Language Description, Not Selectors



AI Element Location: Finding UI Components by Natural Language Description, Not Selectors Blog: Describe It, Don't Select It: AI Element Location in Keysight Eggplant Über Keysight Technologies



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