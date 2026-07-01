Keysight und WIN Semiconductors senken gemeinsam das Risiko beim Design von HF-Komponenten Ein neuer GaN-MMIC-Design-Workflow senkt das Fertigungsrisiko für 5G-, Satelliten- und Verteidigungsanwendungen. Böblingen, 1. Juli 2026  Keysight Technologies und WIN Semiconductors Corp. haben heute einen gemeinsamen MMIC-Design-Workflow vorgestellt, der es GaN-MMIC-Entwicklungshäusern ermöglicht, bereits beim ersten Durchlauf einen erfolgreichen Tapeout zu erzielen. Der Workflow vereint On-Chip-Simulationen für mehrere Domänen, 3D-Layout mit Verifikationen sowie das Design von Off-Chip-MMIC-Evaluierungsboards in einer einzigen Umgebung. Er unterstützt die wachsende Zahl von Unternehmen, die GaN-MMICs für 5G-Basisstationen, WLAN-Zugangspunkte, Satellitennutzlasten und Verteidigungsradarsysteme entwickeln.



Ein fehlgeschlagener Tapeout kann dazu führen, dass Wochen für einen erneuten Respin der Foundry verloren gehen. Der neue Workflow automatisiert alle Simulations-, Optimierungs- und Verifizierungsschritte, die für die Freigabe eines MMIC-Designs erforderlich sind, und stellt so sicher, dass keine Analyse übersprungen wird, bevor das Design zur Fertigung an die Foundry übergeben wird.



MMIC-Kunden verpflichten sich erst zum Kauf, wenn sie die Leistung auf einer physischen Evaluierungsplatine messen können, die aus dem MMIC, dem Gehäuse, der Leiterplatte und den Testanschlüssen besteht. Der Workflow ermöglicht es Entwicklern, diese On-Chip- und Off-Chip-Komponenten gemeinsam zu designen und zu optimieren, sodass die Leistung den Spezifikationen entspricht, wie sie mit Testgeräten verifiziert wurde. Da der weltweite Markt für GaN-HF-Bauelemente voraussichtlich bis 2031 ein Volumen von 2,77 Milliarden US-Dollar erreichen wird, laufen MMIC-Entwicklungshäuser, die die Leistung auf der Evaluierungsplatine nicht nachweisen können, Gefahr, ihren Anteil an diesem Wachstum zu verlieren.



Das neueste GaN-Prozess-Design-Kit NP 120P von WIN Semiconductors bietet MMIC-Entwicklern Zugriff auf Prozessmodelle und Layout-Regeln. Diese Modelle, die im Keysight Advanced Design System (ADS) und in RF Circuit Simulation Professional integriert sind, automatisieren den Arbeitsablauf und ermöglichen so einen erfolgreichen MMIC-Tapeout bereits beim ersten Durchlauf.



Richard Kuo, Director of Design Service bei WIN Semiconductors, sagte: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Keysight bei der Bereitstellung einer maßgeschneiderten LVS-Lösung im Rahmen des WIN ADS PDK. Durch die Kombination der ADS-Expertise von Keysight mit dem robusten PDK und der fortschrittlichen Prozesstechnologie von WIN konnten wir eine umfassende Verifikationslösung bereitstellen, die den Design-Flow des Kunden optimiert und die Markteinführungszeit für fortschrittliche HF-Produkte mit größerer Sicherheit und Zuverlässigkeit verkürzt hat.



Nilesh Kamdar, General Manager für EDA und Design-Engineering-Software bei Keysight, sagte: Das vollständige PDK von WIN in Kombination mit den Simulations- und Verifikations-Tools von Keysight bietet Entwicklern einen durchgängigen Weg vom Chip-Design bis zum Evaluierungsboard. Designhäuser können nun die Leistung des gesamten Systems bereits vor der Fertigung nachweisen und ihren Kunden so die nötige Sicherheit geben, sich für das Projekt zu entscheiden.



Weitere Informationen Lösungsübersicht: An Executable RF Design Workflow Whiteboard



An Executable RF Design Workflow Whiteboard Broschüre: RF Circuit Simulation Professional



RF Circuit Simulation Professional eBook: Optimize Your RF Board Design Flow



Optimize Your RF Board Design Flow Webseite: RF Circuit Simulation Professional



RF Circuit Simulation Professional Video: Next Generation AI-Ready RF Circuit Simulation and Optimization Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG