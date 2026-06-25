Mit der Übernahme von VPIphotonics erweitert Keysight sein Portfolio für die Automatisierung des Photonik-Designs Simulationen auf Systemebene ermöglichen Entwicklern die Bewertung photonischer Systeme von der Bauteilphysik bis hin zur Gesamtleistung der optischen Verbindung im Rahmen eines vernetzten Arbeitsablaufs. Böblingen, 25. Juni 2026  Keysight Technologies hat die Übernahme von VPIphotonics am 9. Juni 2026 abgeschlossen und damit sein Portfolio im Bereich der Photonik-Designautomatisierung um Simulationen auf Systemebene erweitert. Damit können Optik- und Elektrotechnik-Entwickler ihre Designs nun innerhalb einer einzigen Umgebung von der Komponentenebene bis hin zur kompletten Verbindung weiterentwickeln.



Die Nachfrage nach Siliziumphotonik und Co-Packaged Optics wächst in den Märkten für Rechenzentren und KI-Infrastrukturen weiter an. Angesichts zunehmender Komplexität und immer knapperer Zeitpläne benötigen Entwickler Simulationswerkzeuge, die ein Design über alle Bereiche hinweg abdecken, ohne dass manuelle Übergaben erforderlich sind, die die Entwicklung verlangsamen und Fehler verursachen.



Das Portfolio von Keysight im Bereich der Photonik-Designautomatisierung reicht jetzt von der Bauteilphysik bis zum Verhalten kompletter Systeme. RSoft übernimmt die Simulation auf Komponentenebene für Wellenleiter, Gitter, Modulatoren und Laserquellen. Photonic Designer bietet umfassende Design- und Verifikationsfunktionen auf Schaltungsebene für photonische integrierte Schaltungen. Die Übernahme von VPIphotonics stärkt nun die Designfähigkeiten von Keysight auf Schaltungsebene und erweitert das Portfolio zur Automatisierung des Photonik-Designs mit der VPIphotonics Design Suite auf die Systemebene. Dadurch kann Keysight den Design-Workflow vertiefen und erheblich verbessern, indem es die branchenführenden Lösungen nutzt, die beide Unternehmen seit Jahren auf den Markt bringen.



Ein Beispiel für diesen integrierten Arbeitsablauf ist VPI Optical Link in Keysight ADS, das die Simulation des gesamten Transceiver-Pfads in einer einzigen Analyse ermöglicht  vom elektrischen zum optischen und zurück zum elektrischen Bereich (E-O-E). Entwickler können so die Leistung der gesamten Verbindung einschließlich der Bitfehlerrate vorhersagen, ohne mit ihrem Design zwischen separaten Tools für den elektrischen und den optischen Bereich hin- und herwechseln zu müssen. Da der Arbeitsablauf mit den digitalen Hochgeschwindigkeits-Tools und Messgeräten von Keysight verbunden ist, stimmen die Simulationsergebnisse mit den Messungen auf dem Prüfstand überein. Dadurch werden Probleme früher erkannt, und die Teams benötigen weniger Prototypeniterationen.



Dr. André Richter, Geschäftsführer von VPIphotonics, sagte: Seit Jahrzehnten unterstützen wir unsere Kunden mit wertschöpfenden Photonik-Designtools für anspruchsvolle Anwendungen. Der Anschluss an Keysight bedeutet, dass wir leistungsstarke und umfassendere Workflow-Lösungen entwickeln können, um unseren Kunden noch besser zu dienen.



Nilesh Kamdar, General Manager bei Keysight EDA, sagte: Die Komplexität des Photonik-Designs nimmt für unsere Kunden weiter zu, insbesondere für diejenigen, die mit Frequenzen von mehr als 1 THz arbeiten. Eine umfassende Suite von Tools, die diese Herausforderungen vom Bauteil bis zum System abdeckt, ist daher von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns sehr, das Team von VPIphotonics bei Keysight willkommen zu heißen und zusammen die entscheidenden Designherausforderungen zu meistern, denen unsere gemeinsamen Kunden gegenüberstehen.



Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.



Weitere Informationen Webseite: Photonic Design Automation Software



Photonic Design Automation Software Webseite: VPIphotonics Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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