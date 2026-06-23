Keysight tritt als Software- und Technologiepartner dem Solution Partner Program von Siemens Digital Industries Software bei Die Partnerschaft ermöglicht Zugang zu Keysight Eggplant Test, einer KI-gestützten Lösung zur Testautomatisierung. Böblingen, 23. Juni 2026  Keysight Technologies tritt dem Technologiepartnerprogramm von Siemens Digital Industries Software bei. Durch diese Zusammenarbeit erhalten Kunden Zugang zu Keysight Eggplant Test, einer KI-gestützten Lösung zur Testautomatisierung, mit der sie ihre Umgebungen für digitales Engineering und Produktlebenszyklusmanagement (PLM) validieren können.



Hersteller stehen unter zunehmendem Druck, ihre Entwicklungszyklen zu verkürzen und gleichzeitig immer komplexere, softwaregesteuerte Produkte anzubieten. Da Entwickler auf digitale Tools wie PLM-Plattformen zurückgreifen, ist das Testen dieser Arbeitsabläufe, Integrationen und der Systemleistung zu einer erheblichen betrieblichen Herausforderung geworden, da manuelle Prozesse zu langsam und zu uneinheitlich sind, um sie in großem Maßstab zu bewältigen.



Siemens Digital Industries Software entwickelt Lösungen für die Entwicklung, Fertigung und das Produktlebenszyklusmanagement. Im Rahmen dieser Partnerschaft können Kunden, die die Teamcenter®-Software nutzen, Keysight Eggplant Test einsetzen, eine KI-gestützte Lösung zur Testkonzeption und -generierung, um ihre Unternehmensanwendungen und Entwicklungsabläufe zu validieren, bevor diese in die Produktion gehen.



Gareth Smith, General Manager für Software Quality Engineering bei Keysight, sagte: Da PLM-Umgebungen immer komplexer werden, benötigen Unternehmen eine zuverlässige, KI-gestützte Methode zur Validierung von Software, bevor diese in die Produktion geht. Durch die Teilnahme am Solution Partner Program von Siemens Digital Industries Software können Entwickler Keysight Eggplant Test nutzen, um das Risiko unentdeckter Probleme bei der Veröffentlichung von Upgrades oder Integrationen zu verringern und so die Systemleistung und Zuverlässigkeit in jeder Phase des Produktlebenszyklus aufrechtzuerhalten.



Weitere Informationen Whitepaper : The Business Case for PLM Test Automation



: The Business Case for PLM Test Automation Umfrage : Complexity Overload and Bottleneck Struggles: The Hidden Costs of Manual PLM Testing



: Complexity Overload and Bottleneck Struggles: The Hidden Costs of Manual PLM Testing Datenblatt: Testing the Product Lifecycle Management (PLM) Process with Keysight Eggplant Test Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG