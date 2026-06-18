Keysight erweitert sein Photonik-Design-Ökosystem um das GlobalFoundries PDK Ermöglicht Entwicklern die Simulation photonischer integrierter Schaltungen und die Überprüfung der Leistung optischer Verbindungen in einer einzigen Umgebung. Böblingen, 18. Juni 2026  Keysight Technologies unterstützt ab sofort die Siliziumphotonik-Prozesstechnologie von GlobalFoundries (GF) im Advanced Design System (ADS) Photonic Designer und erweitert damit sein Foundry-Ökosystem für die Entwicklung photonischer integrierter Schaltungen (PIC). Entwickler können innerhalb einer einzigen Umgebung vom PIC-Design zur vollständigen elektro-optisch-elektrischen (EOE) Systemsimulation übergehen und so bereits vor dem Tape-out überprüfen, wie sich photonische Schaltungen auf der Ebene der optischen Verbindung verhalten.



Da die Siliziumphotonik zunehmend in Rechenzentren, KI-Infrastruktur und der optischen Kommunikation in die Serienproduktion geht, ist das Design eines photonischen integrierten Schaltkreises nur ein Teil der Herausforderung. Entwickler müssen dessen Leistung innerhalb eines EOE-Systems überprüfen. Herkömmliche Arbeitsabläufe trennen diese Schritte voneinander, sodass Teams zwischen PIC-Designtools und Systemsimulationsplattformen hin- und herwechseln müssen. Dies birgt Risiken und verzögert die Validierung bis in eine späte Phase des Entwicklungszyklus.



Das PDK von Keysight für den ADS Photonic Designer löst dieses Problem, indem es das PIC-Design mit der EOE-Simulation auf Systemebene verknüpft. Entwickler können nun photonische Schaltungen auf der Plattform von GF designen und anschließend das gesamte Verhalten der optischen Verbindung validieren  einschließlich Augendiagramm-Analyse und Signalintegritätskennzahlen wie dem TDECQ (Transmission Dispersion Eye Closure Quaternary) , ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Das PDK basiert auf physikalischen Modellen, die auf den Siliziumphotonik-Prozess von GF abgestimmt sind, und stellt sicher, dass die PIC-Simulationen mit dem fertigen Chip übereinstimmen, während die Validierung auf Systemebene gewährleistet, dass die gewünschte Leistung der Kanalverbindung erreicht wird.



Diese PIC- und Systemleistung ist entscheidend für die Entwicklung von optischen Hochgeschwindigkeitsverbindungen sowie für spätere Phasen des Design-Prozesses, in denen die photonische und die elektronische Leistung gleichzeitig verifiziert werden müssen. Entwickler, die optische Transceiver und Co-Packaged-Optics entwickeln, können während des Design-Prozesses die Keysight FlexDCA-Oszilloskop-Software nutzen, um eine bestmögliche Korrelation zwischen Simulation und Messungen sowie bestmögliche Vorhersageergebnisse zu gewährleisten.



Zu den wichtigsten Vorteilen zählen: Schnellere Realisierung des ersten Designs: Die auf den Foundry-Prozess abgestimmten physikbasierten Modelle für den Siliziumphotonik-Prozess von GF sind sofort einsatzbereit, sodass die Teams mit der Arbeit beginnen können, ohne Komponentenbibliotheken von Grund auf neu erstellen oder kalibrieren zu müssen.



Die auf den Foundry-Prozess abgestimmten physikbasierten Modelle für den Siliziumphotonik-Prozess von GF sind sofort einsatzbereit, sodass die Teams mit der Arbeit beginnen können, ohne Komponentenbibliotheken von Grund auf neu erstellen oder kalibrieren zu müssen. Vor dem Tape-out die Konformität sicherstellen: Durch Simulationen mit der Keysight-Messgerätesoftware, FlexDCA-basierten Messungen und TDECQ-Analysen reduzieren Entwickler die Variablen der Design-Test-Korrelation und gewährleisten so bestmögliche Vorhersageergebnisse.



Durch Simulationen mit der Keysight-Messgerätesoftware, FlexDCA-basierten Messungen und TDECQ-Analysen reduzieren Entwickler die Variablen der Design-Test-Korrelation und gewährleisten so bestmögliche Vorhersageergebnisse. Frühzeitiger Einblick auf Systemebene: Durch Shift Left können Entwickler bereits in einer frühen Phase der Architekturentwicklung beurteilen, wie sich die PIC-Leistung auf die optische Verbindung auswirkt, was die Anzahl der Designiterationen und die Markteinführungszeit verkürzen kann. Vikas Gupta, Senior Fellow der Silicon Photonics-Produktlinie bei GlobalFoundries, sagte: Da die Siliziumphotonik zunehmend in der KI-Infrastruktur und der optischen Hochgeschwindigkeitskommunikation zum Einsatz kommt, benötigen Entwickler Workflows, die von Anfang an die Innovation auf Bauelementebene mit der Leistung auf Systemebene verbinden. Durch die Integration unserer Siliziumphotonik-Plattform in den ADS Photonic Designer von Keysight helfen wir unseren Kunden, die Entwicklung zu beschleunigen, Designrisiken zu reduzieren und ihre optischen Verbindungslösungen effektiver zu skalieren.



Niels Faché, Senior Vice President des Bereichs Design Engineering Software bei Keysight, sagte: Die Siliziumphotonik-Branche hat den Punkt überschritten, an dem Schaltungsdesign und Systemvalidierung noch in getrennten Arbeitsabläufen stattfinden können. Entwickler, die Lösungen für KI und Rechenzentren entwickeln, müssen die Verbindungsleistung auf Systemebene vom ersten Tag an einsehen können und nicht erst bei der Fertigung.



Das GlobalFoundries CLO PDK für ADS Photonic Designer ist ab sofort verfügbar.



Weitere Informationen Webseite: ADS Photonic Designer Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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