|Keysight stellt HF-Signalanalysatoren vor, die das Design und die Validierung drahtloser Breitbandsysteme beschleunigen
|Mit den neuen Analysegeräten können Ingenieure durch schnellere Messungen mehr Signalkennlinien erfassen. Dadurch werden Nacharbeiten reduziert und die Entwicklung sowie Validierung von kabellosen Designs beschleunigt.
|Böblingen, 16. Juni 2026 Keysight Technologies hat heute die Signalanalysatoren Pro XA6 SA6320A und Expert XA5 SA6210A vorgestellt, die Ingenieure dabei unterstützen sollen, immer komplexere drahtlose Systeme schneller und mit größerer Sicherheit zu entwickeln und zu validieren.
Da sich drahtlose Systeme in Richtung größerer Bandbreiten, höherer Frequenzen und fortschrittlicherer Mehrantennenarchitekturen entwickeln, werden die Arbeitsabläufe bei der HF-Validierung immer komplexer und zeitaufwendiger. Selbst bei mehreren Erfassungsdurchläufen und wiederholten Tests fehlt Ingenieuren oft der vollständige Überblick über das Signalverhalten. Diese Arbeitsabläufe können die Fehlersuche verlangsamen, die Messunsicherheit erhöhen und die Erkennung von Signalstörungen bis in eine späte Entwicklungsphase hinauszögern.
Die Signalanalysatoren Pro XA6 SA6320A und Expert XA5 SA6210A von Keysight bewältigen diese Herausforderungen, indem sie Ingenieuren einen schnelleren Ablauf von Entwurfs-, Fehlerbehebungs- und Validierungsprozessen ermöglichen, Wiederholungsläufe reduzieren und die Zuverlässigkeit bei der Charakterisierung von drahtlosen Systemen, Radarsystemen und Breitbandsystemen der nächsten Generation erhöhen.
Der Pro XA6 SA6320A bietet eine Analysebandbreite von bis zu 8 GHz, eine vollständige Vorauswahl bis zu 67 GHz sowie fortschrittliche HF-Messfunktionen für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Breitband, Millimeterwellen, Radar und Betrieb im elektromagnetischen Spektrum. Der Expert XA5 SA6210A bietet schnelle Sweep-Messungen bis zu 32 GHz, eine große Analysebandbreite bis zu 2 GHz und Zweikanal-HF-Analyse auf einer einzigen Plattform, die für das tägliche Design und die Validierung von Funkmodulen optimiert ist.
Mit dem Pro XA6 SA6320A können Ingenieure anspruchsvolle Breitband- und Hochfrequenzsysteme mit detaillierteren Einblicken in die Signale validieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
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|Über Keysight Technologies
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