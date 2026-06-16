Keysight stellt HF-Signalanalysatoren vor, die das Design und die Validierung drahtloser Breitbandsysteme beschleunigen Mit den neuen Analysegeräten können Ingenieure durch schnellere Messungen mehr Signalkennlinien erfassen. Dadurch werden Nacharbeiten reduziert und die Entwicklung sowie Validierung von kabellosen Designs beschleunigt. Böblingen, 16. Juni 2026  Keysight Technologies hat heute die Signalanalysatoren Pro XA6 SA6320A und Expert XA5 SA6210A vorgestellt, die Ingenieure dabei unterstützen sollen, immer komplexere drahtlose Systeme schneller und mit größerer Sicherheit zu entwickeln und zu validieren.



Da sich drahtlose Systeme in Richtung größerer Bandbreiten, höherer Frequenzen und fortschrittlicherer Mehrantennenarchitekturen entwickeln, werden die Arbeitsabläufe bei der HF-Validierung immer komplexer und zeitaufwendiger. Selbst bei mehreren Erfassungsdurchläufen und wiederholten Tests fehlt Ingenieuren oft der vollständige Überblick über das Signalverhalten. Diese Arbeitsabläufe können die Fehlersuche verlangsamen, die Messunsicherheit erhöhen und die Erkennung von Signalstörungen bis in eine späte Entwicklungsphase hinauszögern.



Die Signalanalysatoren Pro XA6 SA6320A und Expert XA5 SA6210A von Keysight bewältigen diese Herausforderungen, indem sie Ingenieuren einen schnelleren Ablauf von Entwurfs-, Fehlerbehebungs- und Validierungsprozessen ermöglichen, Wiederholungsläufe reduzieren und die Zuverlässigkeit bei der Charakterisierung von drahtlosen Systemen, Radarsystemen und Breitbandsystemen der nächsten Generation erhöhen.



Der Pro XA6 SA6320A bietet eine Analysebandbreite von bis zu 8 GHz, eine vollständige Vorauswahl bis zu 67 GHz sowie fortschrittliche HF-Messfunktionen für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Breitband, Millimeterwellen, Radar und Betrieb im elektromagnetischen Spektrum. Der Expert XA5 SA6210A bietet schnelle Sweep-Messungen bis zu 32 GHz, eine große Analysebandbreite bis zu 2 GHz und Zweikanal-HF-Analyse auf einer einzigen Plattform, die für das tägliche Design und die Validierung von Funkmodulen optimiert ist.



Mit dem Pro XA6 SA6320A können Ingenieure anspruchsvolle Breitband- und Hochfrequenzsysteme mit detaillierteren Einblicken in die Signale validieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Breitbanderfassung bis 8 GHz: Eine Analysebandbreite von bis zu 8 GHz erfasst breitbandige Signale, ermöglicht eine umfassendere Signalanalyse und reduziert die Komplexität des Arbeitsablaufs.



Eine Analysebandbreite von bis zu 8 GHz erfasst breitbandige Signale, ermöglicht eine umfassendere Signalanalyse und reduziert die Komplexität des Arbeitsablaufs. Erweiterung des Hochfrequenz-Designs und der Validierung: Der Frequenzbereich bis zu 67 GHz unterstützt Anwendungen der nächsten Generation in den Bereichen Mobilfunk, Millimeterwellen, Radar und Frequenzspektrum.



Der Frequenzbereich bis zu 67 GHz unterstützt Anwendungen der nächsten Generation in den Bereichen Mobilfunk, Millimeterwellen, Radar und Frequenzspektrum. Verbesserte Signalklarheit: Fortschrittliche Leistungsmerkmale bei dem angezeigten durchschnittlichen Rauschpegel (DANL), dem Phasenrauschen und der EVM decken schwache Störspitzen, Interferenzen und breitbandige Beeinträchtigungen auf.



Fortschrittliche Leistungsmerkmale bei dem angezeigten durchschnittlichen Rauschpegel (DANL), dem Phasenrauschen und der EVM decken schwache Störspitzen, Interferenzen und breitbandige Beeinträchtigungen auf. Beschleunigte 5G-NR-Analyse: Durch die GPU-beschleunigte Demodulation für 5G-NR-EVM-Messungen (Error Vector Magnitude) mit großer Bandbreite wird die Analysezeit verkürzt.



Durch die GPU-beschleunigte Demodulation für 5G-NR-EVM-Messungen (Error Vector Magnitude) mit großer Bandbreite wird die Analysezeit verkürzt. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei breiter RBW: Eine Auflösungsbandbreite (RBW) von bis zu 80 MHz unterstützt normkonforme Signalmessungen. Der Expert XA5 SA6210A unterstützt Forschungs- und Entwicklungs-, Validierungs- und Fertigungsteams dabei, Testabläufe in den Bereichen 5G, WLAN, Ultrabreitband, Radar, gepulste HF-Technik und allgemeine drahtlose Kommunikation zu beschleunigen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören: Beschleunigte Störsignalerkennung: Schnelle, bildfreie Sweep-Messungen bis zu 32 GHz helfen Ingenieuren, schwache Signale und Störaussendungen früher zu identifizieren.



Schnelle, bildfreie Sweep-Messungen bis zu 32 GHz helfen Ingenieuren, schwache Signale und Störaussendungen früher zu identifizieren. Vereinfachte Validierung: Die Dual-Empfänger-Architektur ermöglicht 5G-NR- und WLAN-MIMO-Messungen sowie die Berechnung der korrelierten Fehlervektorgröße (ccEVM) und unterstützt damit die Analyse komplexer HF-Wechselwirkungen mit einem einzigen Messgerät.



Die Dual-Empfänger-Architektur ermöglicht 5G-NR- und WLAN-MIMO-Messungen sowie die Berechnung der korrelierten Fehlervektorgröße (ccEVM) und unterstützt damit die Analyse komplexer HF-Wechselwirkungen mit einem einzigen Messgerät. Breitere Testabdeckung für drahtlose Anwendungen: Eine Analysebandbreite von bis zu 2 GHz unterstützt fortschrittliche Validierungs-Workflows für 5G, WLAN, Radar und allgemeine Messanwendungen.



Eine Analysebandbreite von bis zu 2 GHz unterstützt fortschrittliche Validierungs-Workflows für 5G, WLAN, Radar und allgemeine Messanwendungen. Höhere Messsicherheit: Eine hohe HF-Messgenauigkeit trägt dazu bei, die EVM-Unsicherheit zu verringern und die Signalcharakterisierung zu verbessern.



Eine hohe HF-Messgenauigkeit trägt dazu bei, die EVM-Unsicherheit zu verringern und die Signalcharakterisierung zu verbessern. Optimierte HF-Workflows: Ein größeres Display, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und die Kompatibilität mit SCPI der X-Serie (Legacy) erleichtern Teams den schnelleren und effizienteren Umstieg. Jun Chie, Vice President, Core Product Management bei Keysight, sagte: Das Design und die Validierung von Funktechnologien werden immer anspruchsvoller, da Ingenieure mit größeren Bandbreiten, höheren Frequenzen und komplexeren Signalumgebungen arbeiten. Die Signalanalysatoren Pro XA6 SA6320A und Expert XA5 SA6210A wurden entwickelt, um Ingenieurteams dabei zu unterstützen, mehr Signalverhalten in kürzerer Zeit zu erfassen, die Messgeschwindigkeit zu erhöhen und mit größerer Sicherheit vom Design und der Fehlerbehebung zur Validierung überzugehen.



Weitere Informationen Produktseite: Signalanalysator Expert XA5 SA6210A



Signalanalysator Expert XA5 SA6210A Produktseite: Signalanalysator Pro XA6 SA6320A Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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