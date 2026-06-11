Keysight beschleunigt mit der Hybrid-eCall-Zertifizierung den Fortschritt in der Notfallkommunikation für die Automobilindustrie Durch die DEKRA-Zertifizierung gemäß EN 18052:2025 können Automobilhersteller Compliance-Risiken minimieren, die Integration optimieren und die Sicherheit vernetzter Fahrzeuge zukunftssicher gestalten. Böblingen, 11. Juni 2026  Keysight Technologies hat den Erhalt der Hybrid-eCall-Zertifizierung nach der Norm EN 18052:2025 durch die DEKRA bekannt gegeben. Diese Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Keysight für standardbasierte, praxistaugliche Testlösungen, die es Automobilherstellern ermöglichen, sich in einem sich wandelnden Sicherheitsregelungsumfeld zurechtzufinden und die Markteinführung vernetzter Fahrzeuge der nächsten Generation zu beschleunigen.



Mit dem Übergang der Mobilfunknetze weg von der veralteten 2G- und 3G-Infrastruktur sehen sich Automobilhersteller zunehmendem Druck ausgesetzt, konforme Next-Generation-eCall-Lösungen (NG-eCall) bereitzustellen, die paketvermittelte 4G- und 5G-Netze nutzen. Da sich die Modernisierung der regionalen Netze unterschiedlich schnell vollzieht, müssen Fahrzeuge in gemischten Netzwerkumgebungen zuverlässig funktionieren. Die zertifizierte Hybrid-eCall-Lösung von Keysight geht diese Herausforderung direkt an und ermöglicht es Fahrzeugsystemen (IVS), je nach der tatsächlichen Netzwerkverfügbarkeit dynamisch zwischen herkömmlichen und NG-eCall-Systemen zu wechseln.



Die Zertifizierung durch DEKRA bestätigt, dass die End-to-End-Testlösung von Keysight die Risiken bei der Integration im gesamten Sicherheitsökosystem  das IVS, Mobilfunknetze und Notrufzentralen (PSAPs) umfasst  erfolgreich minimiert. Aufbauend auf der zuvor von Keysight erlangten Zertifizierung nach EN 17240 gewährleistet dieser Meilenstein die kontinuierliche Übereinstimmung mit sich weiterentwickelnden internationalen Standards.



Die Zertifizierung umfasst wichtige Praxisszenarien, darunter: Notrufaufbau: Validierung der schnellen Verbindungsherstellung und Stabilität in sich weiterentwickelnden Netzwerkinfrastrukturen.



Validierung der schnellen Verbindungsherstellung und Stabilität in sich weiterentwickelnden Netzwerkinfrastrukturen. Übertragung des Mindestdatensatzes (MSD): Sicherstellung, dass die präzise Fahrzeugposition und Telemetriedaten korrekt an die Rettungskräfte übermittelt werden.



Sicherstellung, dass die präzise Fahrzeugposition und Telemetriedaten korrekt an die Rettungskräfte übermittelt werden. Sprachkommunikation: Gewährleistung einer klaren, unterbrechungsfreien Sprachqualität unter realistischen Netzwerkbedingungen.



Gewährleistung einer klaren, unterbrechungsfreien Sprachqualität unter realistischen Netzwerkbedingungen. Netzwerk-Fallback: Überprüfung der ausfallsicheren Leistung beim Übergang zwischen NG-eCall- und älteren Netzwerkumgebungen. Keysight wird seine führende Rolle im Bereich der Hybrid-eCall- und NG-eCall-Prüfung auf den ETSI NG-eCall Plugtests™ 2026 demonstrieren, die vom ETSI-Zentrum für Prüfung und Interoperabilität organisiert werden. Diese Veranstaltung bringt Automobilhersteller, Zulieferer, Netzbetreiber und Vertreter von Rettungsdiensten zusammen, um die herstellerübergreifende Interoperabilität unter Verwendung kommerzieller Infrastruktur zu überprüfen.



Durch die Zertifizierung durch DEKRA und die aktive Führungsrolle bei Branchen-Plugtests festigt Keysight seine Rolle als Technologiepartner, der die Zukunft der Notfallkommunikation im Automobilbereich mitgestaltet und so zu sichereren, besser vernetzten Fahrzeugen beiträgt.



Lourdes Sánchez, Leiterin des Bereichs Connectivity bei DEKRA, sagte: Wir bei DEKRA haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Automobilindustrie beim Übergang zu Notrufkommunikationssystemen der nächsten Generation durch Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen zu unterstützen, die den neuesten europäischen Normen entsprechen. Unsere Zusammenarbeit mit Keysight bei der Validierung der Hybrid-eCall-Fähigkeiten gemäß EN 18052:2025 hat die Überprüfung kritischer Aspekte in Bezug auf Interoperabilität, Zuverlässigkeit und Regulierungsbereitschaft ermöglicht und trägt dazu bei, die Einführung sicherer und vernetzter Fahrzeuglösungen für die Zukunft zu beschleunigen.



Thomas Götzl, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs Automotive & Energy Solutions bei Keysight, sagte: Die Automobilindustrie befindet sich angesichts der Weiterentwicklung der Mobilfunkinfrastruktur an einem entscheidenden Wendepunkt. Automobilhersteller benötigen bewährte, zuverlässige Testmethoden, um Engpässe bei der Konformitätsprüfung und Verzögerungen bei der Markteinführung zu vermeiden. Der Erhalt dieser DEKRA-Zertifizierung unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung praxistauglicher Lösungen, die den Herstellern das Vertrauen geben, ihre Plattformen für vernetzte Fahrzeuge weltweit zu skalieren und dabei die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen.



Weitere Informationen Produktseite: Keysight E6950B eCall Conformance Test Solution Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG