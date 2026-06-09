Keysight, NTT DOCOMO und NTT treiben gemeinsam die Entwicklung realistischer Kanalmodellierung und Wireless-Simulationsverfahren für 6G voran Die Zusammenarbeit verbessert die Realitätsnähe, Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit bei der Evaluierung von drahtlosen Architekturen der nächsten Generation. Böblingen, 9. Juni 2026  Keysight Technologies arbeitet mit NTT DOCOMO und NTT zusammen, um die realistische 6G-Kanalmodellierung und die Simulation der drahtlosen Kommunikation voranzutreiben. Die Zusammenarbeit ist Teil der bestehenden Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) der Unternehmen, die sich auf Technologien für das Design, den Test und die Messung von 6G-Funkkommunikation konzentriert. Zu den ersten Etappenzielen gehören Fortschritte bei der messungsgestützten Kanalmodellierung und der verteilten MIMO-Simulation (Multiple-Input Multiple-Output), wodurch Forscher Konzepte für die nächste Generation der Funkkommunikation mit größerer Sicherheit bewerten können.



Im Zuge der fortschreitenden 6G-Forschung legt die Branche immer mehr Wert auf das Verständnis der Leistung von Funksystemen in komplexen realen Umgebungen, darunter städtische Gebiete, Innenräume und Verkehrskorridore. Die genaue Nachbildung dieser Bedingungen stellt nach wie vor eine Herausforderung dar. Feldtests sind kostspielig und schwer reproduzierbar. Gleichzeitig können vereinfachte Labormodelle die Ausbreitungseffekte, das Beamforming, die Mobilität und Zuverlässigkeit beeinflussen, oder möglicherweise nicht vollständig erfassen. Realistischere Kanalmodellierung und skalierbare Simulationen gewinnen zunehmend an Bedeutung, um Wireless-Architekturen der nächsten Generation vor ihrer Einführung mit größerer Sicherheit bewerten zu können.



Im Rahmen dieser Zusammenarbeit verfeinern Keysight und DOCOMO Kanalmodelle anhand realer Funkausbreitungsmessungen, darunter Daten zur Kanalimpulsantwort (Channel Impulse Response, CIR), um komplexe Umgebungen in laborbasierten Funksimulationen besser abzubilden. Gleichzeitig treiben Keysight und NTT die simulationsbasierte Bewertung verteilter MIMO-Systeme voran, bei denen geografisch verteilte Antennen zusammenwirken, um Abdeckung, Kapazität und Zuverlässigkeit zu verbessern. Durch die Kombination hochpräziser Kanalmodelle mit fortschrittlichen strahlbasierten Ausbreitungstechniken wollen die Teams eine skalierbare und wiederholbare Bewertung von 6G-Architekturen der nächsten Generation ermöglichen. Erste Ergebnisse wurden auf dem EuCNC & 6G Summit 2026 in Málaga, Spanien, präsentiert.



Peng Cao, Vice President und General Manager der Wireless Test Group bei Keysight, sagte: Keysight unterstützt das 6G-Ökosystem dabei, Innovationen mit größerer Zuversicht voranzutreiben. Durch die Kombination von Messdaten aus der Praxis mit fortschrittlicher Modellierung und Simulation ermöglicht diese Zusammenarbeit eine besser reproduzierbare Validierung von Architekturen der nächsten Generation. Das trägt dazu bei, das Risiko beim Übergang von der Forschung zur praktischen Umsetzung zu verringern.



Weitere Informationen: Webseite: 6G Solutions Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG