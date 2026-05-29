Keysight begegnet dem Fachkräftemangel in der Halbleiterbranche mit einem interaktiven Whiteboard für HF-Design Erfasst Erfahrungen im HF-Design und generiert strukturierte Daten, die für KI-Workflows bereit sind. Böblingen, 29. Mai 2026  Keysight Technologies hat eine neue Funktion seiner Software RF Circuit Simulation Professional vorgestellt, mit der Entwickler ihren Design-Prozess auf einem interaktiven Whiteboard festhalten können. Diese Funktion bildet den Entscheidungsprozess des Entwicklers nach und erfasst Simulationen, Optimierungen, Entscheidungsbäume sowie Entwurfsparameter, die auf früheren Analysen basieren. Jeder Schritt generiert bearbeitbaren Python-Code, der gespeichert, geteilt und in den Umgebungen von Keysight Advanced Design System (ADS), Cadence Virtuoso und Synopsys Custom Compiler wiederverwendet werden kann.



Unternehmen im HF-Bereich stehen vor einem drohenden Fachkräftemangel. McKinsey prognostiziert, dass die Halbleiterindustrie bis 2029 88.000 Entwickler benötigen wird. Im Bereich des HF-Designs ist die Herausforderung noch akuter. Die Beherrschung von Simulationsmethoden, die mehrere physikalische Bereiche abdecken, kann Jahre erfordern, und oft geht entscheidendes Fachwissen verloren, wenn erfahrene Entwickler das Unternehmen verlassen.



Entwicklungsteams sehen sich mit ineffizienten Arbeitsabläufen, Simulationsengpässen und Wissensbarrieren konfrontiert. Mit RF Circuit Simulation Professional können Entwickler ihren Arbeitsablauf auf einem visuellen Whiteboard oder in automatisch generierten Python-Skripten erstellen. Jeder Schritt führt nacheinander Simulationen, Optimierungen und Designentscheidungen durch, wobei entscheidungsbasierte Schleifen und Parametereinstellungen unterstützt werden.



Jeder Workflow wird zu einer reproduzierbaren Methode, die teamübergreifend geteilt, wiederverwendet und durch KI gesteuert werden kann. Schritte wie Designprüfung und Tapeout, die zuvor bei jeder Iteration manuell eingerichtet werden mussten, laufen nun automatisch ab.



Nilesh Kamdar, EDA-Geschäftsführer bei Keysight, sagte: Das Fachwissen im Bereich HF-Design schwindet aus der Branche schneller, als es ersetzt werden kann. Das Simulationswissen, das erfahrene Entwickler im Laufe der Zeit erworben haben, lässt sich nicht allein durch Dokumentation weitergeben. Designteams haben jetzt die Möglichkeit, diese Erfahrung als visuellen, ausführbaren und wiederverwendbaren Workflow zu erfassen. Die dabei generierten strukturierten Daten und die zugrunde liegenden Python-APIs sind der erste Schritt hin zu einem voll automatisierten, KI-/ML-gesteuerten HF-Design.



Weitere Informationen Lösungsbeschreibung: Ein ausführbarer HF-Design-Workflow auf dem Whiteboard



Ein ausführbarer HF-Design-Workflow auf dem Whiteboard Broschüre: RF Circuit Simulation Professional Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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