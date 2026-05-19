Keysight erweitert sein PCIe® 7.0-Testportfolio um eine neue Empfänger-Belastungstest-Kalibrierung Behebt die Herausforderungen bei der Validierung von 128-GT/s-Empfängern für Computing-, KI- und Rechenzentrumsanwendungen der nächsten Generation Böblingen, 19. Mai 2026  Keysight Technologies hat eine neue Testanwendung für PCIe® 7.0-Empfänger (RX) vorgestellt und damit sein PCIe 7.0-Portfolio erweitert, um eine durchgängige Validierung von Sendern und Empfängern zu ermöglichen. Die Testanwendung für Empfänger bietet eine Lösung für die wachsende Herausforderung, die Empfängerleistung bei 128 GT/s für Computing-, KI- und Rechenzentrumsanwendungen der nächsten Generation zu validieren.



Da sich die Veröffentlichungszyklen für PCIe-Basisspezifikationen immer weiter verkürzen und der PCIe-7.0-Standard zunehmend Verbreitung findet, stehen Entwickler bei der Validierung der Empfängerleistung vor immer größeren Herausforderungen. Diese Herausforderungen sind auf einen Mangel an speziellen Testgeräten für Empfängertests zurückzuführen, verbunden mit immer komplexeren Anforderungen an die Kalibrierung von Belastungstestsignalen.



Mit 128 GT/s ist die Validierung von PCIe-7.0-Empfängern zu einer entscheidenden Hürde für die Branche geworden. Zuverlässige Validierungstests sind unerlässlich, um Risiken zu minimieren und die Interoperabilität zu gewährleisten, während das Ökosystem weiter wächst. Mit der Empfänger-Testlösung von Keysight können Entwickler Geräte zuverlässig validieren.



Die BERT-Produktfamilie M8050A von Keysight erfüllt in Kombination mit dem Mustergenerator M8042A (120 GBaud) und dem Fehleranalysator M8043A die Anforderungen für Stresstests von PCIe 7.0-Empfängern und ermöglicht so eine präzise Signalerzeugung und -analyse für die ASIC-Validierung.



Die neue Software N5991PB7A ergänzt die Hardware, reduziert den Einrichtungsaufwand und beschleunigt die Empfängervalidierung, indem sie die Kalibrierung und Steuerung der PCIe 7.0-Empfänger-Belastungssignale vereinfacht. Dank fortschrittlicher Automatisierungsfunktionen lässt sich die Charakterisierung von ASIC-Empfängern präziser und mit höherer Zuverlässigkeit durchführen.



Zusammen bilden Hardware und Software eine umfassende PCIe-7.0-Empfänger-Testlösung, die Validierungsabläufe optimiert, die Messgenauigkeit erhöht und eine zuverlässige ASIC-Entwicklung im Common-Clock-Modus unterstützt.



Zu den wichtigsten Vorteilen der neuen Empfänger-Belastungstest-Kalibrierung für PCIe 7.0 gehören: Beschleunigte Inbetriebnahme und Validierung von Empfängern: Automatisierte PCIe 7.0-RX-Workflows reduzieren den manuellen Einrichtungsaufwand und ermöglichen schnellere Ergebnisse.



Automatisierte PCIe 7.0-RX-Workflows reduzieren den manuellen Einrichtungsaufwand und ermöglichen schnellere Ergebnisse. Reduziertes Compliance-Risiko bei 128 GT/s: Die spezifikationskonforme Erzeugung von Signalen unter Belastung deckt Schwachstellen im Empfänger frühzeitig auf und minimiert Nacharbeiten in späteren Phasen.



Die spezifikationskonforme Erzeugung von Signalen unter Belastung deckt Schwachstellen im Empfänger frühzeitig auf und minimiert Nacharbeiten in späteren Phasen. Ergänzung zu durchgängigen PCIe 7.0-Tests: In Kombination mit der PCIe 7.0-TX-Testlösung von Keysight erhalten Entwickler eine umfassende Abdeckung vom Sender bis zum Empfänger. Dr. Joachim Peerlings, Vice President der Network and Data Center Solutions bei Keysight, sagte: Die Validierung von PCIe-7.0-Empfängern bei 128 GT/s ist eine der größten Herausforderungen der Branche im Bereich der Signalintegrität. Durch die Erweiterung unseres Messportfolios für die Bitübertragungsschicht von PCIe 7.0 um fortschrittliche Funktionen zur Charakterisierung von Empfängern helfen wir unseren Kunden, Risiken zu minimieren, die Entwicklung zu beschleunigen und ASIC-Designs der nächsten Generation zuverlässig zu validieren.



Weitere Informationen Produktseite: Testanwendung für PCIe 7.0-Empfänger



Testanwendung für PCIe 7.0-Empfänger Produktseite: Testlösung für PCIe-7.0-Transmitter



Testlösung für PCIe-7.0-Transmitter Lösungsseite: Die PCIe-Lösungen von Keysight



Die PCIe-Lösungen von Keysight Produktseite: Hochleistungs-Bitfehlerratentester (BERT) M8050A PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Markenzeichen von PCI-SIG. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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