Keysight und das CATARC bauen ihre strategische Zusammenarbeit aus, um Ladetesttechnologien voranzutreiben Das gemeinsame Innovationslabor stärkt die Validierung von Ladesystemen, die Entwicklung von Standards und die weltweite Einhaltung der Vorschriften für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Böblingen, 12. Mai 2026  Keysight Technologies hat eine erweiterte strategische Zusammenarbeit mit dem Testzentrum für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben des CATARC (China Automotive Technology and Research Center) bekannt gegeben, deren Höhepunkt die Einrichtung eines gemeinsamen Innovationslabors für Ladetechnologie ist. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Innovationen in den Bereichen Testeinrichtungen für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (New Energy Vehicles, NEV), Normenentwicklung und Ladetechnologien voranzutreiben.



Da der weltweite Markt für NEVs weiterhin rasant wächst, sehen sich Automobilhersteller und Zulieferer mit zunehmender Komplexität konfrontiert, bedingt durch sich weiterentwickelnde Ladestandards, höhere Leistungsstufen, strengere Sicherheitsanforderungen und die Notwendigkeit, die Interoperabilität zwischen regionalen Märkten sicherzustellen. Eine zuverlässige, auf Standards basierende Validierung ist mittlerweile von entscheidender Bedeutung, um Entwicklungsrisiken zu minimieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und eine weltweite Einführung zu ermöglichen.



Im Rahmen des gemeinsam betriebenen Labors werden Keysight und das CATARC NEV Inspection Center das weltweite Know-how von Keysight im Bereich Elektrifizierung und Validierungslösungen mit der führenden Rolle von CATARC bei nationalen Normen, Prüfungen und Zertifizierungen bündeln. Gemeinsam werden sie sich den zentralen Herausforderungen der Branche in den Bereichen Ladekompatibilität, Sicherheit, Einhaltung internationaler Vorschriften und Ladeinfrastruktur widmen und dabei sowohl aktuelle als auch zukünftige Ladestandards unterstützen, darunter Chinas bevorstehende nationale Norm 2024 und die Anforderungen des internationalen Combined Charging System (CCS).



Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat das CATARC NEV Inspection Center die Konformitätstestlösungen von Keysight für die Fahrzeug-Ladegerät-Kommunikation eingeführt, um die Zertifizierung und Verifizierung gemäß den europäischen, nordamerikanischen und chinesischen Ladestandards der nächsten Generation zu unterstützen.



Fan Bin, Deputy Chief Engineer des CATARC New Energy Vehicle Inspection Center, sagte: Wenn wir auf unsere Zusammenarbeit zurückblicken, haben Keysight und CATARC New Energy diesen Weg gemeinsam beschritten und fruchtbare Ergebnisse erzielt. Ladetestlösungen, ein entscheidendes Bindeglied unserer Partnerschaft, wurden immer weiter verfeinert. Für die Zukunft hoffen wir aufrichtig, dass wir durch das gemeinsam eingerichtete Labor nicht nur unsere strategische Zusammenarbeit vertiefen, sondern auch das Fachwissen beider Unternehmen bündeln können, um die chinesische Automobilindustrie zu stärken und die Entwicklung neuer Antriebe gemeinsam voranzutreiben.



Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Automotive & Energy Solutions bei Keysight Technologies, sagte: Keysight hat es sich zum Ziel gesetzt, die Elektrifizierung durch Innovation und globale Zusammenarbeit voranzutreiben. In enger Zusammenarbeit mit CATARC wollen wir dazu beitragen, die Zukunft der Ladetechnologien und der Branchenstandards weltweit mitzugestalten.



Diese erweiterte Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Engagement beider Organisationen, den weltweiten Umstieg auf elektrische und intelligente Mobilität voranzutreiben. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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