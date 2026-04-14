Keysight erweitert sein Portfolio für virtuelle Fertigung um die Simulation Assembly Mit dieser Lösung können Entwickler ohne Kenntnisse in der Finite-Elemente-Modellierung Prozesse virtuell validieren. Böblingen, 14. April 2026  Keysight Technologies hat heute Keysight Assembly vorgestellt, eine neue Lösung zur virtuellen Prozesssimulation, die Herstellern dabei helfen soll, Fertigungsprobleme frühzeitig in der Entwicklungsphase zu erkennen, bevor sie zu kostspieligen Produktionsproblemen werden.



In der Automobil- und Industriefertigung sind spät auftretende Fehlfunktionen in der Fertigung ein kostspieliges Problem. Rückrufe und Gewährleistungsansprüche kosten große US-Automobilhersteller Milliarden, wobei viele Mängel erst in der physischen Fertigungsphase zutage treten. Je später ein Problem entdeckt wird, desto kostspieliger ist dessen Behebung, was häufig zu Verzögerungen bei der Markteinführung und zu erheblichen Nachbesserungen führt.



Keysight Assembly wurde in Zusammenarbeit mit OEM-Partnern aus der Automobilbranche entwickelt. Das Tool ermöglicht es Entwicklern, Fertigungsprozesse  darunter die Positionierung, das Spannen und das Verbinden von Bauteilen  mithilfe von geführten Arbeitsabläufen und Vorlagen nachzubilden, ohne dass spezielle Kenntnisse in der Finite-Elemente-Modellierung (FEM) erforderlich sind. Teams erhalten bereits viel früher als beim physischen Prototyping Transparenz über Verformungs- und Maßrisiken, wodurch die Abhängigkeit von Trial-and-Error-Ansätzen verringert, Produktionszeiten verkürzt und die Fertigungsgenauigkeit verbessert werden.



Keysight Assembly lässt sich in die bestehende Stanzsimulationssoftware des Unternehmens integrieren, sodass Entwickler Daten zu Stanzteilen von der Umformung bis zur Montage weiterverwenden und die Ergebnisse anhand von Scandaten aus der Vorproduktion validieren können. Dadurch werden einzelne Phasen der Fertigungsentwicklung zu einem einzigen Arbeitsablauf verbunden, was den Teams hilft, Abweichungen früher zu erkennen und die Übereinstimmung zwischen Simulations- und Messergebnissen zu verbessern.



Mathilde Chabin, Director of Product Management für Virtual Manufacturing bei Keysight, sagte: Entwickler kennen die Ärgernisse, die entstehen, wenn sich Verformungen erst dann zeigen, wenn die Teile bereits in der Fertigung sind. Herkömmliche Tools beschränken sich auf die Analyse auf Teile-Ebene und geben nicht wieder, wie Baugruppen tatsächlich zusammengesetzt sind. Keysight Assembly simuliert reale Produktionsabläufe, sodass Teams Prozessempfindlichkeiten frühzeitig erkennen können, wenn Änderungen noch einfach und kostengünstig sind.



Weitere Informationen Webseite: Keysight Assembly Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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