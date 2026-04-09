Keysight und Sateliot gewinnen Wettbewerb für 6G-Innovationen der Europäischen Weltraumorganisation und der GSMA Foundry Die Auszeichnung würdigt die gemeinsame Arbeit zur Förderung einer sicheren und zuverlässigen Integration von Satelliten- und terrestrischen Systemen für künftige nicht-terrestrische 3GPP-Netzwerke. Böblingen, 9. April 2026  Keysight Technologies und Sateliot wurden für ihr gemeinsames Projekt mit dem Titel Blockchain-enabled Anomaly Detection End-to-End Solution for 5G Non-Terrestrial Networks zu Gewinnern der fünften jährlichen Innovation Challenge der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der GSMA Foundry gekürt. Der Preis, der auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona verliehen wurde, würdigt Innovationsprojekte in der Frühphase, die die 6G-Entwicklung und die Integration nicht-terrestrischer Netzwerke (NTN) unterstützen.



Die von den ESA-Mitgliedstaaten bereitgestellte Fördermöglichkeit wurde im Rahmen der ESA-Initiative Space for 5G/6G and Sustainable Connectivity innerhalb des Programms Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) ermöglicht.



Die Ausschreibung wurde im vergangenen Jahr veröffentlicht und konzentriert sich auf die Förderung von 6G-Innovationen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Konvergenz von Satelliten- und terrestrischen Systemen im Einklang mit den neuesten Empfehlungen des 3GPP (3rd Generation Partnership Project) liegt. Ziel des Programms ist es, Innovationen voranzutreiben und technische Lösungen zu validieren, die Satellitensysteme mit terrestrischen Netzwerken integrieren, um universelle Konnektivität und leistungsstarke Kommunikation zu ermöglichen.



Der Vorschlag von Keysight und Sateliot verbindet Blockchain, künstliche Intelligenz und Machine Learning mit digitalen Kalibrierungszertifikaten, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Kalibrierung von der Satellitenfertigung bis zum Netzwerkbetrieb zu ermöglichen. Durch die Erhöhung der Satellitenautonomie zielt das Design der gemeinsamen Lösung darauf ab, die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu optimieren, die Betriebszeit zu maximieren und eine schnelle Erkennung sowie Reaktion auf Leistungsprobleme zu ermöglichen.



Durch die Gewährleistung von Vertrauenswürdigkeit der Geräte, Integrität des Netzwerks und Echtzeit-Anomalieerkennung über hybride weltraum- und terrestrische Segmente hinweg soll das Gemeinschaftsprojekt Betreibern und Unternehmen dabei helfen, sich auf die kommerzielle Einführung von NTN vorzubereiten. Das Projekt entspricht auch dem ARTES-Programm der ESA und unterstützt damit die Bemühungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas.



Antonio Franchi, Leiter des Programms Space for 5G/6G & Sustainable Connectivity bei der ESA, sagte: Mit diesen Wettbewerben möchte die ESA Technologien vorantreiben, die Europa einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Keysight und Sateliot stellen genau das mit einer Lösung unter Beweis, die einen zentralen Bedarf für künftige 5G- und 6G-Netzwerke deckt, indem sie das Vertrauen in die Netzwerkleistung stärkt, die Ausfallsicherheit verbessert und die reibungslose Integration von Satelliten- und terrestrischen Systemen unterstützt.



Richard Cockle, Leiter der GSMA Foundry bei der GSMA, sagte: Die GSMA Foundry Excellence Awards, die nun bereits zum fünften Mal verliehen werden, würdigen und feiern weiterhin die innovativsten und wirkungsvollsten Projekte in der Mobilfunk- und Digitalbranche. Die diesjährigen Gewinner zeigen, wie offene Zusammenarbeit echte Herausforderungen für Netzbetreiber bewältigen kann und weltweit skalierbar ist. Herzlichen Glückwunsch an Keysight und Sateliot, die bewiesen haben, dass Innovation mit messbaren Ergebnissen der Weg zur Transformation der Branche ist.



Eric Taylor, Vice President der Abteilung Aerospace, Defense and Government Solutions bei Keysight, sagte: Diese Anerkennung durch die Europäische Weltraumorganisation und die GSMA Foundry unterstreicht die Bedeutung von Vertrauenswürdigkeit, Sicherheit und Autonomie, während sich NTNs auf die kommerzielle Marktreife zubewegen. Unsere Zusammenarbeit mit Sateliot zeigt, wie fortschrittliche Lösungen für Tests, Messtechnik und KI-gestützte Analysen eine beispiellose Transparenz in hybriden Weltraum-Boden-Netzwerken schaffen können. Durch die Möglichkeiten zur Überprüfung der Leistung und zur Erkennung von Anomalien in Echtzeit unterstützen wir Betreiber dabei, die Einführung robuster, standardbasierter NTN-Dienste weltweit zu beschleunigen.



Thierry Locquette, Vice President of Sales, Europe bei Keysight, fügte hinzu: Keysight verfügt über eine langjährige, tief verwurzelte Präsenz in Europa, mit lokalen Forschungs- und Entwicklungs-, Technik- und Serviceteams, die Kunden auf dem gesamten Kontinent unterstützen. Dieser jüngste Erfolg unterstreicht unser Engagement für die Stärkung der technologischen Souveränität Europas in den Bereichen fortschrittliche Telekommunikation und Luft- und Raumfahrt. Durch die Kombination von globalem Fachwissen mit einer starken europäischen Umsetzung ermöglichen wir es unseren Industriepartnern, NTN- und weltraumgestützte Konnektivitätslösungen der nächsten Generation zu validieren, zu sichern und zu skalieren, und stellen sicher, dass diese im Einklang mit den strategischen Prioritäten Europas entwickelt und eingesetzt werden.



Albert Pujol, CIO bei Sateliot, sagte: Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Talent unseres F&E-Teams bei der Entwicklung einer zuverlässigen Architektur. Gemeinsam mit Keysight haben wir gezeigt, dass Sateliot nicht nur globale Konnektivität bietet, sondern auch eine Vorreiterrolle bei der Robustheit und operativen Autonomie einnimmt, die erforderlich sind, um den Weltraum in eine sichere Infrastruktur zu verwandeln. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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