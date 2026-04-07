Keysight stellt Testlösungen für Bordnetzwerke der nächsten Generation vor Fördert den Test von funktionskritischen Empfängern, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit künftiger Bordnetzwerke zu gewährleisten. Böblingen, 7. April 2026  Keysight Technologies stellt neue Lösungen für Konformitätstests von Automotive-Ethernet-Empfängern vor, die für die Validierung von 10BASE-T1S bis 10GBASE-T1 ausgelegt sind. Sie ermöglichen es Automobilherstellern und Zulieferern, den Übergang zu einer Hochgeschwindigkeits-Zonenarchitektur und zu softwaredefinierten Fahrzeugen zu beschleunigen.



Mit der zunehmenden Verbreitung von softwaredefinierten Fahrzeugen und der immer größeren Datenmenge entwickelt sich Automotive-Ethernet rasch weiter, um höhere Bandbreiten, verbesserte Zuverlässigkeit und skalierbare Netzwerkarchitekturen zu unterstützen. Infolgedessen hat sich das Testen von Empfängern (Rx) zu einer zentralen Anforderung entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Automobilplattformen der nächsten Generation zu gewährleisten.



Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Keysight zwei neue Testlösungen vorgestellt. Die 10BASE-T1S-Empfänger-Testlösung von Keysight unterstützt neue Multi-Drop-10BASE-T1S-Ethernet-Architekturen für Zonen- und Edge-Controller-Anwendungen. Keysights optische Automotive-Ethernet-Testlösung nGBASE-AU wurde speziell entwickelt, um den steigenden Anforderungen an Bandbreite, EMI-Resilienz und Kommunikation über große Entfernungen in künftigen Bordnetzwerken gerecht zu werden.



Die in Zusammenarbeit mit der BitifEye Digital Test Solutions GmbH entwickelte 10BASE-T1S-Empfänger-Testlösung bietet folgende Vorteile: Umfassende Software für automatisierte Empfänger-Konformitätstests, die die Validierung von Empfängern hinsichtlich der PHY-Konformität gemäß der Open Alliance TC14 PMA Test Suite 5.2.1-Spezifikation durchführt.



Überprüfung der Empfänger-BER bei beeinträchtigten Kanal- und gekoppelten Rauschbedingungen, ermöglicht durch den neuen 10BASE-T1S-Medienkonverter, Ringing-Board und MDI-Adapter.



Funktionen für Multi-Drop-Tests des Netzwerks ermöglichen die Validierung skalierbarer Zonenarchitekturen. Das Testbed für die optische Bitübertragungsschicht nGBASE-AU von Keysight bietet folgende Vorteile: Vollständige Konformität mit IEEE 802.3cz Amendment 7, 2023 und den Testhaus-Spezifikationen der Open Alliance TC7.



TDFOM-Messsuite (einschließlich TDFOM OMA, ER, AOP und OAR) für die erweiterte Bewertung der Signalqualität.



Zu den unterstützten Oszilloskopmodellen gehören die Keysight DCA-M-Modelle N1092A/N1092C mit Taktrückgewinnung über das Keysight N1077B.



Intuitive Schnittstelle zur Testautomatisierung in FlexDCA, die sowohl konforme als auch entwicklerorientierte Testkonfigurationen ermöglicht. Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysight Automotive & Energy Solutions, sagte: Da Fahrzeugarchitekturen zunehmend softwaregesteuert und datenintensiv werden, ist der Bedarf an einer ausfallsicheren Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Kommunikation wichtiger denn je. Die Einführung des 10BASE-T1S-Empfänger-Testportfolios und der optischen nGBASE-AU-Lösung von Keysight stattet die Automobilindustrie mit den notwendigen Tools aus, um Innovationen voranzutreiben und eine robuste, standardkonforme Leistung zu gewährleisten.



Weitere Informationen Produktseite: Optisches Automotive-Ethernet nGBASE-AU



Optisches Automotive-Ethernet nGBASE-AU Produktseite: 10BASE-T1S-Empfänger-Test Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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