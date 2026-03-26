Der Keysight SBOM Manager unterstützt Unternehmen bei der Vorbereitung auf neue globale Vorschriften zur Cybersecurity Die neue Lösung optimiert die Erstellung von SBOMs, die Erfassung von Sicherheitslücken und den sicheren Austausch von Informationen, um die Einhaltung des EU-Gesetzes zur Cyber-Resilienz sowie globaler Cybersecurity-Vorschriften zu unterstützen. Böblingen, 26. März 2026  Keysight Technologies hat die Einführung des Keysight SBOM Manager bekannt gegeben. Die neue Lösung soll Unternehmen dabei unterstützen, die weltweit steigenden Anforderungen an Cybersecurity und Softwaretransparenz zu erfüllen, die insbesondere durch den Cyber Resilience Act (CRA) der Europäischen Union vorgegeben werden. Sie bietet einen einheitlichen Ansatz für die Erstellung, Verwaltung und Nutzung von SBOMs (Software Bill of Materials) für digitale Produkte und ermöglicht es Unternehmen, regulatorische Auflagen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg mit größerer Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Konsistenz zu erfüllen.



Die weltweiten Vorschriften zur Cybersecurity basieren auf einer gemeinsamen Erwartung: Hersteller müssen die Komponenten ihrer digitalen Produkte, einschließlich Software und Firmware, kennen, verwalten und offenlegen. Vorschriften wie die EU-CRA, die US-Verordnung 14028, die Cybersicherheitsanforderungen für Medizinprodukte der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie neue Rahmenwerke in Asien machen SBOMs weltweit zu einer grundlegenden Voraussetzung für den Marktzugang, behördliche Zulassungen und das Vertrauen der Kunden.



Der Keysight SBOM Manager wurde entwickelt, um diesen Wandel zu unterstützen, indem er die praktischen Herausforderungen angeht, denen Unternehmen angesichts wachsender SBOM-Anforderungen gegenüberstehen. Die Lösung ermöglicht eine umfassendere und genauere Transparenz in Bezug auf digitale Produkte, indem sie Binärsoftware, Firmware, Container und andere gepackte Komponenten analysiert, einschließlich Closed-Source- und tief eingebetteter Abhängigkeiten. Sie gleicht SBOMs kontinuierlich mit mehreren maßgeblichen Quellen für Sicherheitslücken ab, filtert nicht zutreffende Sicherheitslücken intelligent heraus und unterstützt die Nutzung von VEX (Vulnerability Exploitability eXchange). Dadurch können sich Teams auf relevante Risiken konzentrieren, anstatt von Rohdaten zu Sicherheitslücken überschwemmt zu werden.



Darüber hinaus unterstützt der Keysight SBOM Manager die sichere und skalierbare gemeinsame Nutzung von SBOMs und Informationen zu Sicherheitslücken durch kontrollierten, rollenbasierten Zugriff und Versionsverfolgung, wodurch Unternehmen die regulatorischen Anforderungen und die Erwartungen ihrer Kunden hinsichtlich Transparenz erfüllen können. Integrierte Validierungs- und Normalisierungsfunktionen tragen dazu bei, dass SBOMs den sich weiterentwickelnden Standards und gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen. Gleichzeitig ermöglicht die Unterstützung für SBOM-Nutzer Unternehmen, SBOMs zu erfassen, zu verwalten und mit eingerichteten digitalen Assets abzugleichen, wodurch Transparenz direkt mit realen Betriebsumgebungen verknüpft wird.



Naoki Shimazaki, Director, Fourth Design Department, Software-Defined Solutions Division, Connective Engineering Division, Hitachi Industry & Control Solutions, Ltd., sagte: Der Einsatz von SBOMs wird zu einem wesentlichen Bestandteil der Überwachung von Systemsicherheitsrisiken, einschließlich des Software-Composition-Managements und des Risikomanagements in der Lieferkette. Wir sind davon überzeugt, dass Lösungen wie diese, die Transparenz hinsichtlich der Systemkomponenten schaffen und die Analyse der Auswirkungen von Sicherheitslücken unterstützen, ein erhebliches Potenzial zur Stärkung der Cybersecurity-Maßnahmen von Unternehmen bieten.



Dmitry Raidman, Co-Founder und Chief Technology Officer bei CyBeats, sagte: Unternehmen innovieren zwar im Tempo der KI, müssen aber gleichzeitig strengere Governance-Maßnahmen und wirksamere Kontrollen einführen, insbesondere da moderne Produkte zunehmend auf Open-Source-Komponenten, Komponenten von Drittanbietern und KI-gestützte Entwicklung setzen. Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Lieferkette sind heute von entscheidender Bedeutung. Um den wachsenden globalen Vorschriften gerecht zu werden, müssen Unternehmen in der Lage sein, kontinuierlich vertrauenswürdige SBOMs zu erstellen, diese mit verwertbaren Informationen zu Schwachstellen zu verknüpfen, VEX zur Reduzierung von Störungen einzusetzen und Reaktionsworkflows in großem Maßstab zu automatisieren. Da die Erwartungen an Transparenz in den Bereichen Software, KI, Kryptografie und Hardware steigen, wird die Transparenz in Bezug auf den gesamten digitalen Produktstapel unerlässlich für eine von Grund auf sichere Entwicklung, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das Vertrauen der Kunden.



Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager für Network Test & Security Solutions bei Keysight, sagte: Mit der zunehmenden Reife der Vorschriften zur Cybersecurity werden SBOMs zu einer Grundvoraussetzung für die globale Geschäftstätigkeit. Der Keysight SBOM Manager hilft Unternehmen dabei, diese Anforderungen sicher zu erfüllen, indem er Genauigkeit, Konsistenz und Skalierbarkeit in die Erstellung und Verwaltung von SBOMs bringt.



Die CRA der EU, die 2026 in Kraft tritt, verpflichtet Hersteller vernetzter digitaler Produkte dazu, ein Cybersecurity-Risikomanagement einzuführen, SBOMs zu führen und aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken innerhalb von 24 Stunden zu melden. Ähnliche Anforderungen bestehen bereits durch die US-Verordnung 14028 und die Cybersecurity-Richtlinien der FDA, während Regulierungsbehörden in Indien, Japan und Südkorea SBOM-Anforderungen für regulierte Sektoren formalisieren. Die Nichteinhaltung kann zu Strafen, verzögerten Zulassungen, Rückrufaktionen oder eingeschränktem Marktzugang führen.



Durch die Bündelung präziser SBOM-Erstellung für digitale Produkte, kontinuierlicher Schwachstelleninformationen, sicherem Datenaustausch, Datenqualitätssicherung, Priorisierung und Transparenz auf Verbraucherseite in einer einzigen Plattform unterstützt der Keysight SBOM Manager Unternehmen dabei, regulatorische Risiken zu minimieren, die Reaktion auf Sicherheitslücken zu verbessern und mehr Vertrauen in globalen digitalen Lieferketten aufzubauen.



Weitere Informationen Produktseite: Keysight SBOM Manager Über Keysight Technologies



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