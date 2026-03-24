|Emulationsplattform für KI-Inferenz von Keysight validiert und optimiert KI-Infrastruktur
|Die neue Plattform validiert und optimiert die KI-Inferenzinfrastruktur in großem Maßstab mithilfe einer Emulation realer Arbeitslasten.
|Böblingen, 24. März 2026 Keysight Technologies hat heute den Keysight AI Inference Builder (KAI Inference Builder) vorgestellt, eine Emulations- und Analyseplattform, die darauf ausgelegt ist, inferenzoptimierte KI-Infrastrukturen in großem Maßstab zu validieren. Keysight wird die Lösung auf der NVIDIA GTC vorstellen und dabei den Einsatz in den KI-Factory-Simulationsumgebungen von NVIDIA DSX Air demonstrieren, um die Infrastruktur, Architekturen und Leistung von KI-Rechenzentren zu modellieren und zu optimieren.
Da sich der Schwerpunkt der KI-Branche vom Training von LLMs (Large Language Models) auf deren Einsatz verlagert, ist die Optimierung der Inferenz zu einem entscheidenden Faktor für den ROI geworden. Das Inferenzverhalten ist jedoch äußerst dynamisch und schwer nachzubilden. Herkömmliche Testmethoden wie die Erzeugung synthetischen Datenverkehrs oder GPU-Benchmarks können das latenzempfindliche Verhalten von KI-Inferenz-Workloads über Rechen-, Netzwerk-, Speicher-, Speicher- und Sicherheitsschichten hinweg nicht genau reproduzieren.
KAI Inference Builder schließt diese Lücke, indem es realistische Inferenz-Workload-Muster nachbildet und branchenspezifische Nutzungsmuster modelliert, um den Einsatz von KI-Infrastrukturen, Anwendungen und Rechenzentren zu validieren. Die Plattform bietet KI-Cloud-Anbietern, Hardware-Anbietern und Anwendungsentwicklern eine skalierbare Lösung zur Messung, Validierung und Optimierung der Inferenzleistung unter realen Bedingungen.
Zu den wichtigsten Vorteilen des KAI Inference Builder gehören:
Amit Katz, VP of Networking bei NVIDIA, sagte: Da KI-Rechenzentren ein bisher unerreichtes Ausmaß erreichen, hat sich die Validierung vor der Implementierung von einer Best Practice zu einer geschäftskritischen Anforderung entwickelt. Die Integration von KAI Inference Builder mit NVIDIA DSX Air bietet die notwendige Umgebung, um Leistungsschwankungen zu beseitigen, und ermöglicht es den Partnern und Kunden der NVIDIA AI Factory, reale Inferenz-Workloads zu simulieren und Engpässe präventiv zu beheben, sodass optimierte KI-Dienste schnell auf den Markt kommen.
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|Über Keysight Technologies
Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.