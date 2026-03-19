|Keysight stellt neue 224G-Testlösungen für die Validierung von 1,6T-Glasfasernetzwerken vor
|Die Lösungen bieten eine durchgängige elektrische und optische Validierung von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Serienfertigung
|Böblingen, 19. März 2026 Keysight Technologies hat heute neue 224G-Testlösungen vorgestellt, die sein 1,6T-End-to-End-Portfolio erweitern. Damit wird das Unternehmen den wachsenden Herausforderungen bei der Validierung in Forschung und Entwicklung sowie bei der Fertigung von elektrischen und optischen Schnittstellen der nächsten Generation für KI-Rechenzentren gerecht.
Da KI-Workloads vollkommen neue Scale-up- und Scale-out-Architekturen erfordern, stellen Netzwerke in Rechenzentren derzeit rasch auf 224G-Signalleitungen und 1,6T-Optikmodule um. Diese Fortschritte bringen erhebliche Herausforderungen im gesamten Entwicklungszyklus mit sich, darunter die Signalintegrität bei extremen Datenraten, engere Konformitätsgrenzen und die Notwendigkeit effizienter, reproduzierbarer Tests in der Serienfertigung.
Entwickler benötigen integrierte, standardkonforme Lösungen, die die Testkomplexität reduzieren und gleichzeitig Interoperabilität, Zuverlässigkeit und Ausbeute gewährleisten, während Netzwerke skalieren. Die neuen, auf dem Digital Communication Analyzer (DCA) basierenden Testanwendungen unterstützen die Entwicklung elektrischer und optischer IEEE 802.3dj-Systeme von der ersten Validierung bis hin zu Produktionstests. Zusammen ermöglichen sie Entwicklern, schneller von der Ersteinrichtung und Charakterisierung zur Konformitätsreife zu gelangen, wodurch Designrisiken reduziert und die Markteinführungszeit für Rechenzentrums- und KI-Verbindungen der nächsten Generation mit 224 Gbit/s pro Lane verkürzt werden.
Das neue 1,6T-Portfolio an optischen und elektrischen Lösungen umfasst:
224G DCA-Software zur Konformitätsprüfung für optische Transmitter gemäß IEEE 802.3dj
Keysight N1095DJCA ist eine auf den Standard IEEE 802.3dj abgestimmte Anwendung für Konformitätstests von optischen Transmittern, die entwickelt wurde, um konforme optische Messungen im Laufe der Entwicklungsphase zu unterstützen. Die Anwendung liefert auf der DCA-Plattform präzise und reproduzierbare Ergebnisse und unterstützt die neuen DCA-M-Abtastoszilloskope N1093, wodurch eine höhere Empfindlichkeit und verbesserte Messreserven für optische Schnittstellen der nächsten Generation ermöglicht werden.
Keysight N1091DJPA ist eine Anwendung zur elektrischen Validierung nach IEEE 802.3dj, die für Debugging-Umgebungen in der Forschung und Entwicklung ausgelegt ist. Sie ermöglicht es Entwicklern, das Verhalten von Transmittern mit Half-Rate-Taktkonfigurationen zu charakterisieren, und eignet sich daher ideal für die Validierung von frühen Halbleiter-Prototypen, ASICs und Systemen. Die Anwendung lässt sich hervorragend dazu nutzen, Sicherheitsmargen zu ermitteln, Probleme einzugrenzen und schnell fundierte Designentscheidungen zu treffen.
Das Multimode-DCA-M N1096 unterstützt die hohen Geschwindigkeitsanforderungen von KI-gesteuerten Rechenzentren und bietet eine PAM4-Messkapazität von 224 Gbit/s bzw. 112 GBd für Multimode-Anwendungen (MM) mit kurzer Reichweite für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation.
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|Über Keysight Technologies
Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.