Keysight stellt neuen 220 GHz Lightwave Component Analyzer zur Validierung der optischen Transceiver-Technologie der nächsten Generation vor Der neue Analysator beschleunigt das Design und die Validierung von optischen Sender- und Empfängerkomponenten mit 1,6/3,2 Tb/s und treibt damit die Entwicklung optischer Hochgeschwindigkeitsverbindungen der nächsten Generation voran. Böblingen, 17. März 2026  Keysight Technologies hat den Lightwave Component Analyzer (LCA) N4378A vorgestellt, der vollständig kalibrierte S-Parameter-Messungen bis zu 220 GHz ermöglicht. Damit hilft er Entwicklern, die wachsenden Testherausforderungen bei optischen Komponenten der nächsten Generation zu bewältigen, die in Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) und in Rechenzentren zum Einsatz kommen.



Angetrieben durch KI- und Machine-Learning-Anwendungen stellen Netzwerke in Rechenzentren rasch auf höhere Datenraten um, was eine präzise Charakterisierung elektrooptischer (E-O) und optoelektronischer (O-E) Komponenten bei immer höheren Frequenzen erfordert. Der LCA N4378A wurde für die Integration mit dem Vektor-Netzwerkanalysator PNA-X und den Frequenzerweiterungen von Keysight entwickelt und bietet eine skalierbare Plattform, die breitbandige Messungen in einem einzigen Durchlauf bis zu 220 GHz bei Wellenlängen von 1310 nm und 1550 nm ermöglicht.



Der LCA N4378A wird durch eine optimierte Software unterstützt, die die Einrichtung vereinfacht und die Messgenauigkeit erhöht. Dank fortschrittlicher Benutzerführung und Analysefunktionen können Entwickler die Leistung validieren, Konstruktionsrisiken minimieren und die Produktentwicklung beschleunigen.



Zu den wichtigsten Vorteilen des Lightwave Component Analyzer gehören: Ermöglicht eine Charakterisierung bis zu 220 GHz in einem einzigen Durchlauf und liefert tiefere Einblicke in Photodetektoren und optische Modulatoren.



Unterstützt mit einem einzigen Messgerät O-Band-Verbindungen zwischen Rechenzentren sowie terrestrische und Unterseekabelanwendungen im C- und L-Band.



Überprüft optische Modulatoren der nächsten Generation mit zwei Treibern mithilfe differenzieller Messverfahren.



Schützt empfindliche 0,5-mm-Koaxialanschlüsse und ermöglicht dank einer mechanischen Schnellverschlussvorrichtung eine sichere Neupositionierung zwischen Kalibrierung und Messung. Mit der Einführung des Lightwave Component Analyzers N4378A trägt Keysight dazu bei, die Zukunft der optischen Hochgeschwindigkeitstechnologie mitzugestalten. Keysight hat gemeinsam mit führenden Industriepartnern HF-Tastköpfe, Koaxialadapter und Messkabel für das 0,5-mm-Koaxial-Ökosystem entwickelt, um umfassende Messfunktionen bereitzustellen.



Dr. Joachim Peerlings, Vice President des Bereichs Network and Data Center Solutions bei Keysight, sagte: Mit der Einführung des 220 GHz Lightwave Component Analyzer von Keysight ermöglichen wir der Branche die Validierung von Transceiver-Designs für optische Verbindungen der nächsten Generation. Durch die Kombination von branchenführender optischer Bandbreite mit einer breiten Wellenlängenabdeckung und einem robusten 0,5-mm-Koaxial-Ökosystem können Entwickler Simulationen mit realen Messungen abgleichen und die Markteinführungszeit verkürzen.



Da KI und Cloud-Architekturen die Grenzen der Bandbreite und Komplexität immer weiter verschieben, ermöglichen die fortschrittlichen Photonik-Testlösungen von Keysight Entwicklern, neue Designmöglichkeiten zu erschließen und optische Verbindungen zu entwickeln, die die nächste Ära der Rechenzentrumsleistung prägen werden.



Weitere Informationen Technischer Überblick: 220 GHz Lightwave Component Analyzer



220 GHz Lightwave Component Analyzer Produktseite: Lightwave Component Analyzer N4378A



Lightwave Component Analyzer N4378A Produktseite: Frequenzextender NA5305A bis zu 170 GHz



Frequenzextender NA5305A bis zu 170 GHz Produktseite: Frequenzextender NA5307A bis zu 250 GHz Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



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