|Keysight erweitert die Validierung der Fehlerleistung auf der digitalen Schicht für Hochgeschwindigkeits-1,6T-Verbindungen in KI-Rechenzentren
|Die Validierung der Fehlerleistung unter realen Bedingungen über den gesamten Lebenszyklus der Verbindung hinweg reduziert Risiken, senkt Kosten und gewährleistet die Zuverlässigkeit von Komponenten, Baugruppen und kompletten Kabelkonfektionen.
|Böblingen, 13. März 2026 Keysight Technologies hat das Functional Interconnect Test Solutions (FITS)-Portfolio und FITS-8CH, das erste Produkt der Suite, vorgestellt. FITS-8CH bietet eine Leistungsvalidierung der Bitfehlerrate (BER) und der Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) auf digitaler Ebene für Hochgeschwindigkeits-Glasfaser- und Kupferverbindungen, die in Netzwerkgeräten und Produktionsnetzwerkinfrastruktur verwendet werden.
Da die Verbindungsgeschwindigkeiten steigen und die Designs immer komplexer werden, stehen Hersteller von Chips, optischen und kupferbasierten Verbindungen sowie Netzwerk-Equipment unter zunehmendem Druck, die Zuverlässigkeit sicherzustellen, und das schon vor dem Start der Massenproduktion und während des gesamten Herstellungsprozesses. Herkömmliche Tools für Tests der Bitübertragungsschicht spielen eine wichtige Rolle bei der Validierung elektrischer Leitungen gemäß den Industriespezifikationen und schaffen eine solide Grundlage für die Einhaltung von Vorschriften. Auf dieser Grundlage hilft die Validierung auf Systemebene dabei, Einblicke in die Leistung vollständig integrierter Verbindungen und betriebsbereiter Baugruppen zu gewinnen, einschließlich des Fehlerverhaltens in realistischen Umgebungen.
Eine genaue Beurteilung der realen Systembedingungen ist nur möglich, wenn alle elektrischen oder optischen Verbindungswege einer Hochgeschwindigkeits-Fehlerleistungsvalidierung unterzogen werden. Ohne diese Tests steigt das Risiko von Produktionsverzögerungen oder kostspieligen Ausfällen im Betrieb. Dazu gehört die Validierung der Fehlerleistung für elektrische Hochgeschwindigkeits-PAM4-Kanäle mit 53 Gb/s, 106 Gb/s und 212 Gb/s, die die Grundlage für die heutigen 400GE-, 800GE- und 1,6T-Ethernet-Netzwerkarchitekturen bilden.
FITS-8CH behebt diese Leistungslücke auf Systemebene, indem es eine mehrspurige Fehlerleistungsvalidierung auf der digitalen Ebene bietet, die PAM4-Fehlerleistungsbewertung über alle relevanten elektrischen Spurgeschwindigkeiten hinweg unterstützt und über Messungen auf der Bitübertragungsschicht hinausgeht. Dadurch wird eine zuverlässige Validierung während des gesamten Designs, der Entwicklung und der Fertigung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für den großvolumigen Einsatz in großen Netzwerken ermöglicht. Das Chassis lässt sich auch in die Testlösungen für die Bitübertragungsschicht von Keysight integrieren und erweitert so die Anzahl der unterstützten Anwendungen und Topologien.
Der FITS-8CH wurde für Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Fertigungsreife entwickelt und unterstützt die heutigen Anforderungen an Netzwerktests, bei denen selbst geringfügige Fehler die Leistung großangelegter Implementierungen beeinträchtigen können. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
Ram Periakaruppan, Vice President und General Manager, Network Test & Security Solutions, Keysight, sagte: Da die Validierungsanforderungen von der Bitübertragungsschicht immer weiter nach oben wandern, benötigen unsere Kunden zunehmend Lösungen, die sich über Entwicklung, Fertigung und Bereitstellung skalieren lassen. FITS-8CH steht für die Expansion von Keysight in die Validierung von Verbindungen auf digitaler Ebene und kombiniert jahrelange fundierte Messkompetenz mit der globalen Reichweite, dem Support vor Ort und der Kontinuität des Portfolios, auf die sich Kunden für Produktionsumgebungen wie KI-Rechenzentren verlassen. Es handelt sich hierbei um das erste Angebot in unserem FITS-Portfolio, einer neuen Reihe von Lösungen, die zur Unterstützung der Fehlerleistungsvalidierung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg entwickelt wurden.
|Über Keysight Technologies
Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.